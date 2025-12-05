Estetica ginecologică, soluția pentru problemele intime pe care femeile nu le spun cu voce tare

Tabuurile încă apasă greu atunci când vine vorba despre sănătatea intimă a femeilor. Deși medicina a evoluat enorm, multe femei continuă să evite discuțiile despre disconfort, durere sau aspectul zonei genitale. Motivele sunt mereu aceleași: rușine, teamă de judecată, experiențe medicale neplăcute sau falsa impresie că „așa e normal'.

Cu toate acestea, în ultimii ani, estetica ginecologică a devenit un domeniu tot mai prezent în medicina modernă. Nu din frivolitate, ci din necesitatea de a reda femeilor confortul, funcționalitatea și încrederea în propriul corp. Printre cele mai căutate proceduri se numără labioplastia, rejuvenarea vaginală și vaginoplastia — intervenții minim invazive, adaptate problemelor reale cu care se confruntă mii de paciente.

Rușinea — obstacolul care te împiedică să ceri ajutor

Dr. Oana Crețu, medic specialist Obstetrică-Ginecologie întâlnește zilnic femei care ajung la consult după ani întregi de tăcere, uneori cu probleme care le afectează serios viața.

„Știu că poate fi stânjenitor să vorbești despre asta, dar hai să fim sincere.' Așa începe, de multe ori, discuția pe care nimeni nu are curajul să o pornească.

Pentru multe paciente, estetica intimă nu este despre standarde de frumusețe. Nu este despre comparații. Nu este despre un ideal. Este despre confortul zilnic, despre a nu mai simți durere, iritație sau jenă în propriul corp.

Disconfortul poate fi rezolvat

Uneori, modificările anatomice ale zonei genitale — cum ar fi hipertrofia labială sau laxitatea vaginală — afectează viața de zi cu zi. Activitățile simple, cum ar fi sportul, purtarea anumitor haine sau chiar relațiile intime, pot deveni incomode sau dureroase. În trecut, femeile au suportat aceste probleme în tăcere, crezând că nu există soluții. Astăzi, medicina modernă oferă proceduri sigure și minim invazive care adresează atât aspectul, cât și funcționalitatea și confortul.

Dr. Oana Crețu subliniază că scopul acestor proceduri nu este să transforme corpul după un ideal, ci să ofere siguranță și confort în viața de zi cu zi. „Este despre funcționalitate, respect de sine și încredere personală. Fiecare femeie merită să trăiască fără durere sau disconfort și să aibă acces la soluții medicale sigure.'

Labioplastia — confort fizic și încredere în sine

Labioplastia este o procedură chirurgicală estetică destinată remodelării labiilor mici, fie pentru a le micșora, a le simetriza sau a le ajusta forma, atunci când acestea sunt excesiv de mari, asimetrice sau provoacă disconfort. Această intervenție nu urmărește să respecte un model universal de „frumusețe feminină', ci oferă o soluție medicală adaptată nevoilor fiecărei paciente.

Nevoia de a apela la labioplastie este o chestiune profund personală, care poate fi motivată de o combinație de factori funcționali și psihologici.

„Labioplastia modernă nu este despre un standard impus, ci despre a oferi soluții adaptate fiecărei paciente. Scopul nu este perfecțiunea, ci bunăstarea și confortul fiecărei femei', explică Dr. Oana Crețu, medic specialist Obstetrică-Ginecologie și fondatoarea Feminelle Clinic.

Rejuvenarea vaginală și vaginoplastia — soluții funcționale și estetice

Procedurile de rejuvenare vaginală și vaginoplastie completează oferta de estetică ginecologică. Rejuvenarea vaginală sprijină tonusul și hidratarea țesuturilor, reducând uscăciunea și disconfortul postnatal sau hormonal. Vaginoplastia, pe de altă parte, corectează modificările structurale după nașteri sau traumatisme, restabilind confortul și funcționalitatea zonei intime.

Toate aceste proceduri au în comun același scop: siguranța, confortul și starea de bine a pacientei. Estetică ginecologică nu este despre frumusețe impusă, ci despre libertatea de a trăi fără disconfort.

Confidențialitate și empatie

Fiecare pacientă beneficiază de o abordare personalizată, într-un mediu sigur și confidențial. Echipa Feminelle Clinic acordă importanță atât rezultatelor medicale, cât și stării de confort emoțional, pentru ca femeile să se simtă ascultate, respectate și protejate.

Dr. Oana Crețu, medic specialist Obstetrică-Ginecologie și fondatoarea Feminelle Clinic, este un nume de referință în obstetrică, medicină regenerativă și estetică genitală. Prin activitatea sa, contribuie la îmbunătățirea sănătății și încrederii pacientelor, folosind cele mai noi tehnologii și abordări medicale.

