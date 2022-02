essence cel roz devine essence cel roșu în această lună

Așa că, în aceste zile, alege produse de înfrumusețare din colectia essence care te vor ajuta să strălucești și mai mult!

Ochii sunt întotdeauna mai blânzi decât inima! Ai nevoie de gene voluminoase pentru a clipi cu tandrețe! mascara essence get BIG! lashes volume curl are o perie mare, cu peri rotunjiți, care îți oferă volum maxim și gene frumos curbate, iar o textură neagră groasă le conferă un aspect intens.

Lasă-ți ochii să radieze un plus de dragoste și bună dispoziție cu paleta de farduri BRONZED this way. Paleta mini de farduri de pleoape va încăpea cu siguranță chiar și în cea mai mică poșetă și va fi partenerul tău perfect în luna iubirii. Are un miros delicat de vanilie, nu conține ulei și vine într-o gamă frumoasă de nuanțe de bronz. Paleta conține șase farduri de pleoape delicate, foarte pigmentate, care se potrivesc perfect și au finisaje de la mat la metalic. Nuanțele paletei sunt perfect potrivite, astfel încât vei obține cu ușurință o varietate de machiaje de zi sau de seară.

Buzele iubesc roșul și Ziua Îndrăgostiților este momentul potrivit pentru a îndrăzni să porți rujul roșu essence cool COLLAGEN. Buzele tale merită un ruj care îmbină efectul de îngrijire, strălucire și de mărire a buzelor. Textura hrănitoare cu înlocuitor de colagen ascunde liniile fine, are un efect de netezire și face buzele vizibil mai pline – iar formula este 100% vegană. Înainte de a aplica rujul, nu uita să pui baza și să îți conturezi buzele cu creionul essence soft & precise pentru a face rujul sa dureze mai mult.

Pentru un luciu pe buze, aplicați extreme shine. Cu un luciu bun și de calitate, buzele arată mai pline și mai puternice, și totuși naturale și irezistibile! luciul pentru buze extreme shine va evidenția buzele și le va da o strălucire ispititoare.

Cele mai populare nuanțe de lac de unghii roșu pentru luna iubirii. Gasește o inspirație de manichiură pentru o întâlnire romantică. Îl vei seduce cu nuanțele roșii ale lacurilor de unghii shine last & go!

Fie că este vorba de viața de zi cu zi sau ocazii speciale, cum ar fi Valentine’s Day – cu paleta iluminatoare Choose your glow!, care conține trei nuanțe, poți avea întotdeauna nuanța perfectă de iluminator la îndemână pentru o strălucire irezistibilă și unică. Cea mai închisă nuanță este aplicată individual de nuantele naturale de zi cu zi, în timp ce nuanța de bronz este ideală pentru a aduce o strălucire orbitoare de vară pe obraji sau pentru accentuarea contururilor. Strălucitorul High Shine Highlighter este un must-have absolut pentru orice stil de machiaj.

