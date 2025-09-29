ELLE Extra – Octombrie 2025

Accesorii care îți vor pregăti garderoba pentru următorul sezon și o colecție care dă tonul tendințelor iernii, cu tonuri bogate si volume structurate, direct de la New York Fashion Week.

Design rafinat și relevant de la COS

New York Fashion Week ne-a adus o nouă colecție COS, un studiu al contrastelor, materialelor și meșteșugului. O paletă sofisticată de nuanțe bogate și intense și accente neutre pune în valoare piesele în materiale fine și texturi și finisaje speciale; carourile dinamice, combinațiile de structură și fluiditate, volumele cocoon, taliile marcate, inserțiile transparente și accesoriile statement alcătuiesc o pledoarie pentru o toamnă cu stil. Piese selectate sunt disponibile în magazinele COS și pe cos.com.

Sezonul genților

DEICHMANN propune în luna octombrie tot ce are nevoie o geantă statement – cu excepția sobrietății. Texturile moi și pufoase se întâlnesc cu pielea lăcuită strălucitoare, matlasarea întâlnește liniile curate. Fie că este vorba de efect de crocodil, imprimeu de leopard sau vibrații ușoare și utilitare – modelele se joacă cu contrastele și își spun propria poveste unică de stil. Descoperă-le în magazinele DEICHMANN și pe www.deichmann.com.

HEYDUDE x Hello Kitty: confortul întâlnește cea mai îndrăgită mascotă

Cea mai drăguță colaborare a sezonului este aici: HEYDUDE x Hello Kitty. Stilurile iconice HEYDUDE primesc o doză de magie kawaii, păstrând confortul extrem de ușor care te face să le porți zi de zi, dar cu un plus de culoare și veselie inspirat de Hello Kitty. Colecția reunește patru modele must-have – Hello Kitty Delray Clog, Austin Lift Hello Kitty, Wendy Nova Hello Kitty și Wendy Hello Kitty Takeover – fiecare gândit să aducă zâmbete și să transforme orice ținută într-un statement de bucurie și relaxare. Descoperă colecția pe www.heydude.ro.

Crocs Classics & Jibbitz – your story, your style

Saboți iconici, culori vibrante și infinite posibilități de personalizare. Cu Jibbitz, fiecare pereche de Crocs devine o poveste unică, un canvas al expresiei tale și al amintirilor cu prietenii. Toamna aceasta, lasă-ți creativitatea să strălucească și construiește-ți propriul univers Crocs, plin de culoare și energie. Disponibili în magazinele din țară și pe www.crocs.ro.

