ELLE – Extra Mai 2026

Foto credit: www.reserved.com

Primăvara contrastelor

Colecția Reserved pentru primăvara 2026 explorează contrastul dintre delicatețe și forță, într-o garderobă care celebrează stilul personal. Rochiile fluide, dantela și drapajele sunt combinate cu jachete din piele, franjuri și siluete moderne din denim, într-o combinație de texturi și proporții. Paleta cromatică pornește de la nuanțe neutre și este animată de accente puternice, iar accesoriile completează estetica sezonului. Colecția este disponibilă în magazinele din țară, în aplicația Reserved și online pe www.reserved.com.

Foto credit: www.cos.com

COS, de pe podium în garderoba ta

Brand-ul COS a revenit pe podium prezentându-și colecția de primăvară, inspirată de frumusețea cinematografică și nostalgia anilor 80 și 90, la Seul. O paletă armonioasă de culori (gri ardezie, maro cald, crem, alb, bordo, albastru), materiale tehnice, dar și naturale, precum inul, pielea sau mătasea, fluiditate, drapaje controlate, detalii funcționale – sunt doar câteva dintre reperele colecției, pe care o găsești deja în magazine COS și pe www.cos.com.

Foto credit: amway.ro

Un ritual senzorial

Măștile Artistry Signature Select de la Amway transformă rutina zilnică într-un ritual senzorial, unde culorile, texturile și fitonutrienții din plante se întâlnesc pentru rezultate vizibile. De la hidratare și iluminare, la purificare, tonifiere sau exfoliere, fiecare formulă răspunde unei nevoi specifice, iar conceptul de multi-masking îți oferă libertatea de a combina peste 25 de variante. Disponibile pe amway.ro.

Foto credit: amway.ro

Confort sculptural WOLKE by Westwing

Cu forme fluide și volume moi, WOLKE redefinește eleganța modernă printr-un design sculptural și aerisit. Silueta sa iconică, inspirată de forme organice, îmbină liniile curate cu o estetică expresivă, creând un echilibru între prezență și lejeritate. Gândită pentru confort și flexibilitate, canapeaua modulară WOLKE se adaptează oricărui spațiu și stil de viață, oferind configurații personalizate și o experiență tactilă rafinată. Un statement contemporan, unde designul întâlnește funcționalitatea. Descoperă colecția pe www.westwing.ro.

