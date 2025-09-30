E timpul să vorbim despre menopauză

În jurul menopauzei planează încă tăcere, prejudecăți și rușine. Vichy și proiectul CUVINTENEROSTITE.RO schimbă însă paradigma.

  Actualizat 30.09.2025, 16:36
E timpul să vorbim despre menopauză

Menopauza rămâne, și astăzi, unul dintre subiectele cele mai greu de abordat în spațiul public. Este o etapă biologică firească, dar în jurul ei s-au strâns de-a lungul timpului tăceri, rușini și prejudecăți. Ani la rând, femeile au fost nevoite să ducă singure toate schimbările, de la cele fizice la cele emoționale, fără să aibă acces la informație, la sprijin sau la exemple reale. Astăzi însă, tot mai multe voci aleg să rupă această tăcere și să normalizeze discuția despre menopauză. Pentru că nu este un sfârșit, ci o tranziție, iar felul în care o trăim depinde în mare parte de resursele pe care le avem la dispoziție și de comunitatea din jurul nostru.

Un exemplu este proiectul CUVINTENEROSTITE.RO, dezvoltat de Vichy, care aduce la un loc povești de viață autentice și experiențe trăite de femei aflate în această etapă. Gazda acestui podcast este jurnalista Cristina Stănciulescu, pentru care invitația de a se alătura proiectului a venit firesc. „Mi s-a părut că este momentul potrivit pentru apariția acestui podcast. Este din ce în ce mai important să vorbim despre menopauză, ca despre multe alte subiecte care stau acolo, nespuse, nevorbite suficient. Înainte nici nu le trecea prin cap femeilor să discute despre asta. Acum, însă, avem deschidere, avem produse de îngrijire dedicate, suplimente și, mai ales, platforme de dialog, spune ea.

Podcastul nu se limitează la simptome sau tratamente, ci aduce în discuție întregul impact pe care menopauza îl are asupra vieții unei femei: job, relații, sănătate mintală, prietenii, sexualitate. „Vorbim despre toate cu onestitate, cu deschidere, fără filtre, explică Cristina, care recunoaște că a fost emoționată de toate poveștile auzite, fiindcă „întâlnirile cu alții sunt, pentru mine, ca niște treceri rapide prin fața unei oglinzi. Rămân mereu cu ceva în colțul ochiului, un detaliu care mă face să văd altfel și la mine anumite lucruri'.

Iar din toate aceste experiențe a învățat că menopauza nu înseamnă doar dificultăți, ci și o perspectivă diferită asupra vieții. „În general menopauza aduce cu ea un soi de liniște. O renunțare la a mai demonstra cuiva ceva, de a mai trăi cum vor sau se așteaptă alții, de a mai pune presiune pe tine, ca femeie care face totul perfect. Realizezi că timpul este scurt, lucru valabil oricând, dar detectabil numai după jumătatea vârstei, de aceea îl trăiești cu mai multă intensitate și, de ce nu, cu mai multă bucurie. La menopauză apar oportunitățile de a-ți împlini visurile, de a-ți trăi pasiunile, hobby-urile; ai timp pentru ceea ce ți-a plăcut mereu să faci, dar nu ai avut când și cum.

Foto credit: Ștefan Dani

Realizatoare: Daria Georgescu

Text: Gabriela Calițoiu

