Drumul spre Miami începe acum: Red Bull Wings Cup, competiția globală de EA SPORTS FC™ 27, își caută primul campion

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Red Bull lansează Red Bull Wings Cup, competiție globală dedicată EA SPORTS FC™, care aduce la start jucători de toate nivelurile, de la studenți și gameri ocazionali, până la cei mai competitivi pasionați de joc. Cu etape de calificare organizate în aproape 80 de țări și Finala Globală programată în SUA, Miami, competiția le oferă participanților șansa de a-și reprezenta țara pe una dintre cele mai spectaculoase scene ale gaming-ului și de a transforma pasiunea pentru e-sports într-o experiență unică.

În Red Bull Wings Cup există două trasee de calificare: Liga Universităților, dedicată studenților din întreaga țară, și Liga Open, dedicată tuturor pasionaților de EA SPORTS FC™. Se pot înscrie persoanele cu vârsta de peste 18 ani și reședința în România.

8 finaliști din Liga Universităților și 8 din Liga Open vor ajunge în Finala Națională, în cadrul Bucharest Gaming Week, în zona partenerului George, primul banking inteligent, inovație BCR. Cei mai buni jucători din țară vor lupta pentru titlul de campion Red Bull Wings Cup și pentru a reprezenta România în Finala Globală Red Bull Wings Cup din Miami.

Organizată în parteneriat cu EA SPORTS și PlayStation®, competiția își propune să creeze o experiență accesibilă tuturor celor care iubesc fotbalul și gaming-ul, indiferent de nivelul lor de experiență.

Două ligi, un singur obiectiv: Miami

Liga Universităților este destinată tuturor studenților, care vor concura pe console PlayStation®5 în calificări organizate în campusurile din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Constanța, jucând EA SPORTS FC™ 27 Rush Mode.

Liga Open le permite tuturor jucătorilor eligibili să participe online prin PlayStation Tournaments în EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Team.

Cei mai buni jucători din fiecare categorie vor avansa în Finala Națională. Meciurile se vor desfășura pe monitoare de gaming 4K AGON by AOC, cu o rată de refresh de 144 Hz, special concepute pentru a răspunde cerințelor gamerilor și pentru a oferi o experiență de joc fluidă și precisă. Campionul național va ajunge în Finala Globală din Miami, programată la începutul anului 2027.

În paralel cu turneul, dozele Red Bull Wings Cup oferă acces la recompense în EA SPORTS FC™ 27. Codul unic de 8 caractere, disponibil sub cheița fiecărei doze, poate fi introdus pe platforma EA SPORTS pentru a debloca 250 de puncte de sezon, echipamentul Red Bull Wings Cup și un jucător împrumutat pentru șapte meciuri. Toate detaliile sunt disponibile pe redbull.ro/wingscup.

În plus, gamerii pot participa la competiția Red Bull Wings Cup Challenge, unde trebuie să joace, pe console, în modul Squad Battles și să înscrie cât mai multe goluri în 10 meciuri utilizând echipamentul Red Bull Wings Cup. Cel mai bun jucător din această etapă câștigă o invitație la Finala Globală Red Bull Wings din Miami, unde va participa ca spectator.

Competiția Red Bull Wings Cup este organizată în parteneriat cu EA SPORTS și PlayStation® Tournaments. Înscrierile sunt acum deschise pe Red Bull Wings Cup.

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