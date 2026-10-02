Drumul spre Miami începe acum: Red Bull Wings Cup, competiția globală de EA SPORTS FC™ 27, își caută primul campion

Homepage  / Advertorial
  de  Advertorial
Drumul spre Miami începe acum: Red Bull Wings Cup, competiția globală de EA SPORTS FC™ 27, își caută primul campion

Red Bull lansează Red Bull Wings Cup, competiție globală dedicată EA SPORTS FC™, care aduce la start jucători de toate nivelurile, de la studenți și gameri ocazionali, până la cei mai competitivi pasionați de joc. Cu etape de calificare organizate în aproape 80 de țări și Finala Globală programată în SUA, Miami, competiția le oferă participanților șansa de a-și reprezenta țara pe una dintre cele mai spectaculoase scene ale gaming-ului și de a transforma pasiunea pentru e-sports într-o experiență unică.

În Red Bull Wings Cup există două trasee de calificare: Liga Universităților, dedicată studenților din întreaga țară, și Liga Open, dedicată tuturor pasionaților de EA SPORTS FC™. Se pot înscrie persoanele cu vârsta de peste 18 ani și reședința în România.

8 finaliști din Liga Universităților și 8 din Liga Open vor ajunge în Finala Națională, în cadrul Bucharest Gaming Week, în zona partenerului George, primul banking inteligent, inovație BCR. Cei mai buni jucători din țară vor lupta pentru titlul de campion Red Bull Wings Cup și pentru a reprezenta România în Finala Globală Red Bull Wings Cup din Miami.

Organizată în parteneriat cu EA SPORTS și PlayStation®, competiția își propune să creeze o experiență accesibilă tuturor celor care iubesc fotbalul și gaming-ul, indiferent de nivelul lor de experiență. 

Două ligi, un singur obiectiv: Miami

Liga Universităților este destinată tuturor studenților, care vor concura pe console PlayStation®5 în calificări organizate în campusurile din București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Brașov și Constanța, jucând EA SPORTS FC™ 27 Rush Mode

Liga Open le permite tuturor jucătorilor eligibili să participe online prin PlayStation Tournaments în EA SPORTS FC™ 27 Ultimate Team.

Cei mai buni jucători din fiecare categorie vor avansa în Finala Națională. Meciurile se vor desfășura pe monitoare de gaming 4K AGON by AOC, cu o rată de refresh de 144 Hz, special concepute pentru a răspunde cerințelor gamerilor și pentru a oferi o experiență de joc fluidă și precisă. Campionul național va ajunge în Finala Globală din Miami, programată la începutul anului 2027.

În paralel cu turneul, dozele Red Bull Wings Cup oferă acces la recompense în EA SPORTS FC™ 27. Codul unic de 8 caractere, disponibil sub cheița fiecărei doze, poate fi introdus pe platforma EA SPORTS pentru a debloca 250 de puncte de sezon, echipamentul Red Bull Wings Cup și un jucător împrumutat pentru șapte meciuri. Toate detaliile sunt disponibile pe redbull.ro/wingscup.

În plus, gamerii pot participa la competiția Red Bull Wings Cup Challenge, unde trebuie să joace, pe console, în modul Squad Battles și să înscrie cât mai multe goluri în 10 meciuri utilizând echipamentul Red Bull Wings Cup. Cel mai bun jucător din această etapă câștigă o invitație la Finala Globală Red Bull Wings din Miami, unde va participa ca spectator. 

Competiția Red Bull Wings Cup este organizată în parteneriat cu EA SPORTS și PlayStation® Tournaments. Înscrierile sunt acum deschise pe Red Bull Wings Cup.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Căldura și ospitalitatea reală a localnicilor din Thailanda dincolo de zonele turistice aglomerate
Advertorial
Căldura și ospitalitatea reală a localnicilor din Thailanda dincolo de zonele turistice aglomerate
Crocs spune „Make It Cozy” în sezonul în care confortul devine un statement
Advertorial
Crocs spune „Make It Cozy” în sezonul în care confortul devine un statement
Carmina Fusté, Philip Morris România, Managing Director, despre inovație, valori și schimbarea mentalităților
Advertorial
Carmina Fusté, Philip Morris România, Managing Director, despre inovație, valori și schimbarea mentalităților
Cea mai bună emisiune de business revine la TV. Noul sezon Temerarii, cu Marta Ușurelu, intră sâmbătă în sezonul 5
Advertorial
Cea mai bună emisiune de business revine la TV. Noul sezon Temerarii, cu Marta Ușurelu, intră sâmbătă în sezonul 5
Electric Castle și NEPI Rockcastle dau bis campaniei de upcycling prin a treia ediție: „It’s not goodbye, it’s worn at last”
Advertorial
Electric Castle și NEPI Rockcastle dau bis campaniei de upcycling prin a treia ediție: „It’s not goodbye, it’s worn at last”
Produsele refill ale L'Oréal Groupe: mai puțin ambalaj, aceeași rutină de beauty
Advertorial
Produsele refill ale L'Oréal Groupe: mai puțin ambalaj, aceeași rutină de beauty
Publicitate
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
O cameră care “crește” odată cu copiii. Descoperă soluții flexibile de amenajare
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Ungaria, dincolo de gulaș: cum te scoate Wolt la o masă bună, în city break
Antena 1
Vaccin antigripal gratuit în 2026. Cine beneficiază de compensare 100% și cine îl poate lua la jumătate de preț
Vaccin antigripal gratuit în 2026. Cine beneficiază de compensare 100% și cine îl poate lua la jumătate de preț
Ce poți face în weekendul 3-4 octombrie 2026. Evenimente în București și în țară pe care merită să le treci pe listă
Ce poți face în weekendul 3-4 octombrie 2026. Evenimente în București și în țară pe care merită să le treci pe listă
Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații
Alina Pușcău, vestea pe care o aștepta după ce a aflat că are 11 tumori. Ce i-au arătat cele mai recente investigații
Diseară, Polonia – România, la Antena 1. Ce trebuie să știi înaintea meciului în care tricolorii caută revanșa
Diseară, Polonia – România, la Antena 1. Ce trebuie să știi înaintea meciului în care tricolorii caută revanșa
Unica.ro
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
S-a aflat!! Cine e bărbatul cu care se iubește, de fapt, Răzvan Botezatu: „E tinerel, frumos și cu bani mulți”. Ce a ieșit acum la iveală despre relația lor
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Toți ochii pe ea!! Și-a făcut iubit cu 15 ani mai tânăr și au ieșit în club să se distreze! Vedeta, admirată de mulți români, n-a mai ținut cont de gura lumii! E fericită și se vede!! Avem imaginile / FOTO
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
Soțul și fiul Alinei Pușcaș ar fi fost otrăviți. Cei doi au consumat mâncare contaminată cu otravă pentru șobolani și au ajuns de urgență la spital: „Soțul meu a căzut lângă mașină și...”
catine.ro
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Hayden Panettiere a murit la vârsta de 36 de ani. Ce au declarat apropiații actriței din „Heroes” despre decesul subit
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Acid glicolic vs acid azelaic pentru ten cu tendință acneică
Acid glicolic vs acid azelaic pentru ten cu tendință acneică
Advertorial

+ Mai multe
GPeC SUMMIT 13 Octombrie aduce la București liderii industriei și răspunsuri concrete pentru viitorul comerțului online
GPeC SUMMIT 13 Octombrie aduce la București liderii industriei și răspunsuri concrete pentru viitorul comerțului online
Advertorial

+ Mai multe
Bucureștiul devine capitala mondială a spectacolelor în sauna: Sauna Fest 2026 aduce peste 800 de experiențe la Therme Bucuresti
Bucureștiul devine capitala mondială a spectacolelor în sauna: Sauna Fest 2026 aduce peste 800 de experiențe la Therme Bucuresti
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC