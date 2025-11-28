Dr. Lara Stangacilovic: „Frumusețea unui zâmbet începe întotdeauna cu sănătatea orală“

Dr. Lara Stangacilovic, medic stomatolog cu experiență inter-națională și membră a European Academy of Esthetic Dentistry (EAED) și a British Academy of Aesthetic Dentistry (BAAD), două dintre cele mai prestigioase asociații din domeniu, redefinește estetica dentară printr-o abordare bazată pe echilibru, naturalețe și atenție la particularitățile fiecărei persoane. La Clinica Nicolescu & Agatstein din București, pune pe primul plan sănătatea zâmbetului și educația pacienților, promovând o estetică ghidată de armonie, nu de perfecțiune.

Pentru Dr. Lara, fiecare zâmbet spune o poveste diferită. Misiunea ei nu este doar de a corecta, ci de a reda încrederea fiecărui pacient. Am stat de vorbă cu ea despre cum s-a transformat estetica dentară în ultimii ani, despre tratamentele care pun sănătatea înaintea tendințelor și despre rolul tot mai important al tehnologiei în practica modernă.

ELLE: Care este filosofia care te-a ghidat în carieră și ce înseamnă pentru tine succesul?

Dr. Lara Stangacilovic: Am crescut în Serbia, unde am învățat ce înseamnă spiritul de echipă. De peste 25 de ani trăiesc și lucrez după același principiu: life is a team sport. Cred cu tărie că adevărata forță vine din echipă, atât în viața personală, cât și în cea profesională. Succesul nu a fost niciodată doar al meu, ci al oamenilor alături de care am construit. Cea mai mare bucurie este să formez generații de doctori tineri și să-i văd depășindu-mă în tot ceea ce fac. Pentru mine, acesta este succesul suprem: să creezi o echipă, să transmiți mai departe și să vezi cum noile generații strălucesc.

ELLE: Ce înseamnă pentru tine un zâmbet cu adevărat frumos și cum găsești echilibrul între estetică și sănătate?

L.S.: Pentru mine, frumusețea unui zâmbet începe întotdeauna cu sănătatea orală. Nu este vorba doar despre dinți albi și perfect aliniați, ci despre echilibru, funcționalitate și naturalețe. Un zâmbet autentic se construiește cu răbdare, pe o fundație solidă: gingii sănătoase, structuri dentare stabile și o funcție orală corectă. Estetica vine firesc, ca o completare a unui tratament interdisciplinar. Fiecare plan începe cu o analiză atentă și o abordare personalizată. Pentru mine, un zâmbet „ideal nu înseamnă perfecțiune, ci autenticitate, adaptată contextului particular al fiecărui pacient.

ELLE: Care este pasul greșit pe care îl fac adesea pacienții atunci când pornesc pe drumul către un zâmbet nou?

L.S.: Din experiența mea, cea mai mare greșeală este graba. Mulți pacienți își doresc rezultate rapide, fără să conștientizeze consecințele pe termen lung. Uneori, și cadrele medicale ajung să facă compromisuri, din dorința de a mulțumi imediat pacientul. Dar un zâmbet sănătos și echilibrat nu se construiește peste noapte, ci în timp, cu răbdare și încredere reciprocă.

ELLE: Ce contează cel mai mult când întâlnești un pacient pentru prima dată?

L.S.: Cel mai important este să înțelegem dorințele reale ale pacientului și să avem o discuție sinceră despre așteptări. Uneori, ceea ce își imaginează nu este complet realizabil, iar rolul nostru este să explicăm clar, să oferim alternative potrivite și să conturăm împreună un plan realist. Scopul este ca pacientul să plece bine informat, fără iluzii sau dezamăgiri, cu încredere și cu o viziune limpede asupra drumului pe care îl vom parcurge împreună.

ELLE: De ce este important să nu amânăm vizitele la dentist și cum putem încuraja mai mult grija față de igiena orală?

L.S.: În stomatologie, ca și în viață, timpul joacă un rol esențial. O problemă mică, netratată la timp, se poate transforma într-o complicație serioasă. Corectarea unui tratament eșuat este adesea mai dificilă decât începerea de la zero, pentru că implică gestionarea infecțiilor, inflamațiilor sau a structurilor dentare afectate. De aceea, cele mai bune rezultate apar atunci când intervenim la timp și prevenim, nu când reparăm.

În același timp, este important să vorbim despre igiena orală într-un mod accesibil și apropiat, nu doar prin termeni medicali. Vizita la dentist ar trebui să fie percepută firesc, ca parte a unei rutine de îngrijire personală, nu ca o experiență de temut. Eliminarea fricii moștenite din copilărie și normalizarea acestor vizite sunt esențiale pentru menținerea unui zâmbet sănătos.

ELLE: Este mereu nevoie de fațete pentru a obține un zâmbet frumos? Ce ar trebui să avem în vedere înainte de a le alege?

L.S.: Astăzi, estetica dentară este asociată cu fațetele, însă în realitate lucrurile sunt mai nuanțate. Fațetele reprezintă un tratament minim invaziv, dar nu sunt potrivite pentru orice pacient. Pentru a putea fi aplicate corespunzător, este nevoie de suprafețe întinse de smalț sănătos, deoarece fațeta se lipește direct pe dintele natural.

Materialele și tehnicile diferă, fiecare are propriile avantaje și limite. Fațetele feldspatice oferă un aspect foarte natural, în timp ce ceramica presată este mai rezistentă, dar optic mai densă. Alegerea tipului potrivit depinde nu doar de dorințele estetice, ci și de particularitățile funcționale ale pacientului, cum ar fi scrâșnitul dinților sau o mușcătură disfuncțională, care pot influența durabilitatea lucrării.

Pe de altă parte, un zâmbet armonios nu înseamnă doar fațete perfecte, ci și gingii sănătoase, ceea ce numim white & pink aesthetics: armonia dintre dinți și țesuturile gingivale, care trebuie să fie nu doar sănătoase, ci și frumos conturate. Toate aceste aspecte depind, la rândul lor, de o aliniere corectă a dinților, motiv pentru care, înainte de aplicarea fațetelor, este adesea necesar un tratament interdisciplinar parodontal sau ortodontic.

ELLE: Ce se întâmplă atunci când pacienții aleg să evite tratamentul ortodontic și optează direct pentru proceduri estetice, precum fațetele sau coroanele?

L.S.: Este o decizie care poate părea mai rapidă, dar în realitate ascunde multe riscuri. Fără o aliniere corectă, zâmbetul poate părea artificial, voluminos, cu gingii inegale și linii dezechilibrate. Soluția corectă nu este să ocolim tratamentul ortodontic, fie că vorbim despre metode clasice, cu brackets, sau despre variante moderne, cu alignere, ci să îl integrăm inteligent într-un plan interdisciplinar. Astfel, protejăm structurile naturale, fără a șlefui excesiv, iar tratamentele estetice devin mai durabile. De multe ori, pacienții care sar etapele ajung în timp la complicații mai mari: fațete ciobite, mușcături incorecte, retracții gingivale, probleme care necesită tratamente mult mai invazive. Adevărata estetică începe cu o bază sănătoasă, nu cu scurtături.

ELLE: Care sunt cele mai frecvente probleme în tratamentele cu alignere transparente și ce riscuri pot apărea dacă acestea nu sunt planificate și monitorizate corect?

L.S.: Tratamentele cu alignere transparente sunt extrem de eficiente, oferind predictibilitate, confort, un aspect discret și, de multe ori, o durată mai scurtă a terapiei. Totuși, cea mai frecventă problemă nu ține de tehnologie, ci de modul în care pacientul respectă indicațiile. Spre deosebire de aparatele fixe, alignerele pot fi îndepărtate oricând, iar mulți pacienți ajung să le poarte mai puține ore decât este necesar.

Pentru ca tratamentul să aibă succes, pacientul trebuie să înțeleagă importanța rolului său activ și a disciplinei zilnice. Alignerele trebuie purtate, minim, 21-22 ore pe zi și schimbate conform planului stabilit de medic. Dacă această implicare lipsește, tratamentul poate scăpa rapid de sub control: dinții nu se mai mișcă conform planului digital, apar decalaje între pozițiile planificate și cele reale, ceea ce poate duce la rezultate estetice și funcționale compromise, prelungirea duratei tratamentului sau chiar necesitatea replanificării și reluării terapiei.

ELLE: De ce contează atât stabilirea unui diag-nostic corect care să facă distincția între cauze dentare și cauze scheletale în estetica dentară?

L.S.: Când vorbim despre estetică dentară, este esențial să înțelegem că pot exista două tipuri distincte de probleme: unele dentare, care țin de poziția, forma, culoarea sau alinierea dinților, și altele scheletale, care implică poziția sau dezvoltarea oaselor maxilare și a structurii faciale în ansamblu.

În multe cazuri, cele două se pot combina, generând situații complexe ce nu pot fi rezolvate doar prin tratamente dentare, precum fațetele sau ortodonția clasică. De aceea, pasul fundamental este stabilirea unui diagnostic diferențial corect și complet. Această etapă îi permite medicului să explice pacientului, de la început, cauzele reale ale aspectului estetic care îl preocupă și ce tip de tratament este necesar pentru a ajunge la rezultatele dorite.

Dacă problemele sunt exclusiv dentare, tratamentele estetice și ortodontice pot fi suficiente. Însă atunci când există și o componentă scheletală semnificativă, cum ar fi o discrepanță între maxilar și mandibulă, soluția completă poate implica intervenții de chirurgie ortognată, asociate cu tratamente dentare.

ELLE: Trebuie corectate toate anomaliile dento-maxilare?

L.S.: Nu toate au nevoie de corecție. În unele situații, particularitățile anatomice pot deveni trăsături estetice valoroase. Un prognatism bimaxilar, adică o poziționare ușor mai în față a ambelor maxilare față de medie, poate oferi feței un profil expresiv și fotogenic.

Corecțiile ortodontice sau chirurgicale sunt necesare când apar probleme funcționale, cum ar fi dificultăți de masticație, respirație sau vorbire. Din punct de vedere estetic, nu există standarde absolute. Multe dintre persoanele considerate simboluri ale frumuseții nu se încadrează în tiparele geometriei perfecte. Ceea ce le face speciale este armonia personală, diferită, care se înscrie într-un registru estetic mai larg decât cel al normelor medicale.

Prin urmare, scopul nu este uniformizarea trăsăturilor, ci găsirea echilibrului dintre funcționalitate și expresivitatea naturală a fiecărui chip. În stomatologia estetică nu ne dorim doar „dinți perfecți, ci o integrare firească a lor în expresia feței, în lumină, mișcare și echilibru, la fel cum un pictor caută armonia între toate detaliile unei opere.

ELLE: Într-o perioadă în care se vorbește mult despre alimentație sănătoasă și stil de viață echilibrat, care este legătura reală dintre sănătatea dentară, nutriție și starea generală de sănătate?

L.S.: O alimentație sănătoasă începe în cavitatea bucală. Deși accentul este pus adesea pe fructe, legume, semințe și alimente crude, uităm un aspect esențial: pentru a beneficia cu adevărat de nutrienți, avem nevoie de o dentiție sănătoasă și funcțională. Masticația corectă este prima etapă a digestiei, iar bolul alimentar trebuie mărunțit eficient și combinat cu enzimele din salivă, proces care influențează direct digestia și absorbția substanțelor nutritive.

Mai mult decât atât, starea generală de sănătate este strâns legată de sănătatea orală. Afecțiunile netratate ale cavității bucale pot avea impact asupra întregului organism, de la inflamații cronice până la afecțiuni cardiovasculare sau metabolice.

ELLE: Cât de mult au schimbat stomatologia digitală și inteligența artificială modul în care lucrați azi?

L.S.: Au redefinit modul în care planificăm și realizăm tratamentele. Tehnologia ne permite să lucrăm cu o precizie remarcabilă, să analizăm zâmbetul în detaliu și să personalizăm fiecare etapă în funcție de trăsăturile și nevoile pacientului. Inteligența artificială oferă posibilitatea de a simula rezultatele înainte de intervenție, aducând claritate, eficiență și o comunicare mai bună cu pacientul. Totul devine mai rapid, mai sigur și mai previzibil.

Totuși, digitalizarea și AI rămân instrumente valoroase, eficiente doar în mâinile celor care știu când și cum să le folosească. Pregătirea profesională a medicului este esențială, la fel ca și colaborarea cu tehnicianul dentar, pentru a transforma datele digitale în rezultate reale. La fel de importantă este și empatia medicului. Actul medical nu înseamnă doar tehnologie, ci și înțelegerea pacientului, comunicare autentică și încredere.

ELLE: În estetica dentară există mai multe abordări. Care sunt principalele direcții?

L.S.: În estetica dentară de azi există, în linii mari, două direcții. Una este cea naturală, care caută armonia cu trăsăturile fiecărui pacient. Zâmbetul este gândit să se potrivească firesc chipului, să pună în valoare expresia și personalitatea, fără să copieze un model ideal. Cealaltă este estetica „perfectă, în care forma, alinierea și culoarea dinților urmează tendințele. Poate fi spectaculoasă, dar dacă nu e dozată cu grijă, riscă să piardă din naturalețe și să afecteze sănătatea orală.

În practica profesională, cheia este echilibrul. Trebuie să respecți individualitatea pacientului, să păstrezi armonia zâmbetului și, în același timp, să te adaptezi subtil la tendințe, fără a forța un rezultat artificial. Astfel, fiecare tratament devine expresia personalizată a frumuseții și a stilului pacientului, nu doar un rezultat standardizat.

