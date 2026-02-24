De la rock la jazz: Rockstadt Extreme Fest și Jazz in the Park, două lumi muzicale, un singur abonament. 

Rockstadt Extreme Fest și Jazz in the Park anunță lansarea unui abonament comun, disponibil în ediție limitată, care oferă acces complet la ambele festivaluri. Inițiativa marchează începutul unei colaborări publice între două dintre cele mai puternice branduri de festival din România și propune o idee simplă, dar curajoasă: diferențele muzicale pot deveni punți, nu granițe.

Abonamentul comun este o invitație la traversare, la curiozitate și la experiment. Publicul este încurajat să iasă din zona familiară și să descopere două energii diferite în același sezon festivalier, două tipuri de comunități și două moduri distincte de a trăi muzica live.

Despre Jazz in the Park

Fondat la Cluj-Napoca în 2013, Jazz in the Park este un festival care își propune resemnificarea spațiilor publice sau a celor uitate, promovând totodată muzica Jazz în toate formele sale. Ediția a XIV-a a festivalului va avea loc în 5-7 iunie, în Parcul Etnografic 'Romulus Vuia' și promite peste 40 de concerte cu artiști din peste 15 țări, precum Lisa Simone, Nik Bärtsch, Marcos Valle, Venna, variind de la jazzul clasic, la proiecte de funk, jazz oriental și orice între.

În cei 13 ani de existență, Jazz in the Park a adus peste 500 de artiști la Cluj, dar a și avut un impact social important: prin fondul Jazz in the Park, organizatorii au donat peste 100.000 EUR în comunitate, a fost festivalul care a introdus pentru prima dată paharele reutilizabile și în prezent organizează cel mai important concurs pentru trupe tinere din această parte a Europei. Activitatea festivalului le-a adus organizatorilor 7 finale la European Festival Awards și premiul 'Best Small Festival in Europe' în 2019.

Festivalul are o capacitate limitată de 7.000 persoane/zi, iar în prezent au vândut peste 3.500 de abonamente.

Despre Rockstadt Extreme Fest

Rockstadt Extreme Fest are loc la Ghimbav, Brașov, și s-a impus în ultimii ani drept unul dintre cele mai importante festivaluri de rock și metal din Europa. Cu 11 ediții organizate până în prezent, festivalul a crescut constant, atât ca amploare, cât și ca relevanță internațională, devenind un punct de referință pentru scena metal europeană.

Evenimentul a atras anual zeci de mii de participanți din România și din străinătate și a construit una dintre cele mai loiale comunități din zona muzicii heavy. Pentru ediția 2026, Rockstadt a vândut deja aproximativ 10.000 abonamente, confirmând forța brandului și încrederea publicului.

Line-up-ul Rockstadt Extreme Fest 2026 include nume majore precum Sabaton, Helloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy, The Prodigy și mulți alți artiști care consolidează statutul internațional al festivalului.

O colaborare care vorbește despre maturitate

La prima vedere, cele două festivaluri aparțin unor universuri diferite. În esență, însă, ele împărtășesc aceleași valori: respect pentru artă, curaj curatorial și dorința de a construi comunități autentice în jurul muzicii live.

Colaborarea dintre Rockstadt Extreme Fest și Jazz in the Park transmite un semnal important despre maturizarea pieței de festivaluri din România. Într-un context în care competiția este intensă, cele două branduri aleg dialogul și complementaritatea. Abonamentul comun devine astfel primul pas într-o relație care promite să genereze noi forme de colaborare și experiențe creative.

Pentru public, inițiativa este o invitație la transformare. Pentru industrie, este un exemplu că identitățile puternice nu se anulează reciproc, ci se pot amplifica atunci când aleg să construiască împreună.

Disponibil în ediție limitată, abonamentul comun poate fi achiziționat la prețul de 1300 de lei + taxe, de pe bilete.rockstadtextremefest.ro și bilete.jazzinthepark.ro, și propune publicului o experiență extinsă: opt zile de muzică, cultură și experiențe complementare.

Rockstadt Extreme Fest | 27 – 31 July 2026 | Ghimbav, Brașov

Jazz in the Park Festival | 5-7 June 2026 | Parcul Etnografic ‘Romulus Vuia, Cluj-Napoca

