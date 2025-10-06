Davidoff Heritage Moments, ediția a II-a: istorie, arhitectură inedită și un nou sortiment de origine

Davidoff Café continuă seria evenimentelor „Heritage Moments' cu o experiență memorabilă găzduită de Bergamot – Teahouse, o vilă cu o istorie aparte situată pe șoseaua Pavel D. Kiseleff nr. 53.

Evenimentul a avut loc pe 1 octombrie, chiar de Ziua Internațională a Cafelei, și a îmbinat rafinamentul gustului cu povestea unei clădiri simbol. Invitații au avut ocazia să exploreze detalii arhitecturale rare și să descopere noul sortiment Davidoff Brazil Espresso.

Ghidați de gazda locației, aceștia au redescoperit farmecul casei prin povești nespuse și fragmente din viața Bucureștiului de altădată, într-o atmosferă care a transformat vizita într-o incursiune senzorială completă, unde trecutul și prezentul s-au întâlnit firesc, la o ceașcă de cafea.

Construită în 1938 pentru diplomatul Grigore Gafencu, Vila Bergamot TeaHouse poartă amprenta arhitectului Zaharia, care a reinterpretat stilul mediteraneean prin detalii surprinzătoare – de la acoperișul abrupt adaptat climei bucureștene la eleganța discretă a fațadelor. Martoră la momente istorice intense, de la petrecerile evocate de ambasadorul René de Waldeck până la pregătirea exilului președintelui polonez Ignacy Mościcki, vila a găzduit ulterior ambasade și, după naționalizare, și-a pierdut pentru decenii statutul de casă privată. Astăzi, reîntoarsă în circuitul cultural al orașului, își redobândește farmecul și rolul de spațiu al întâlnirilor memorabile.

Evenimentul de la Casa Bergamot a fost mai mult decât o simplă vizită într-o clădire istorică – a devenit o călătorie prin povești, arhitectură și gust, într-o atmosferă care a completat perfect momentul lansării noului sortiment premium de cafea de origine.

Noul Davidoff Brazil Espresso

Din boabe 100% arabica, Davidoff Brazil Espresso se remarcă prin echilibrul notelor fine de mirodenii, corpul bogat și nuanțele subtile de nuci, completând armonios brunch-ul relaxat și dialogurile autentice dintre invitați.

Această cafea își datorează caracterul inedit boabelor perlă – o raritate naturală, în care, în interiorul cireșei de cafea, se dezvoltă un singur bob în loc de doi. Această particularitate concentrează aroma, oferind o intensitate excepțională și o complexitate aparte. Proveniența din Brazilia, una dintre cele mai renumite origini de cafea din lume, adaugă un plus de rafinament, rezultând într-o băutură cu un corp bogat și o dulceață aromată delicată.

Prăjirea tradițională lentă la tambur, ambalajul sustenabil și sistemul inovator de închidere Aroma Protect transformă Davidoff Brazil Espresso într-o experiență completă pentru cunoscători.

Despre seria de evenimente Davidoff Heritage Moments

Seria „Heritage Moments' este o inițiativă Davidoff Café care își propune să aducă în prim-plan frumusețea discretă a clădirilor de patrimoniu din București, redeschizând uși care de cele mai multe ori rămân închise publicului. Mai mult decât un simplu eveniment, seria „Heritage Moments' creează un cadru în care cafeaua devine pretext pentru dialog, reflecție și o incursiune în trecutul orașului.

Despre Davidoff Café

Davidoff Café este un brand de cafea premium, dedicat celor care apreciază gustul autentic și rafinamentul senzorial. Sub sloganul „The joy of lifes small pleasure', brandul oferă o gamă diversă: cafea boabe, cafea măcinată, cafea instant și capsule compatibile Nespresso™, fiecare variantă fiind caracterizată prin niveluri distincte de intensitate și aciditate.

