Cybex a Lansat Colecţia CYBEX Fashion: Rezultatul Colaborării Cu Diverse Personalităţi!

Astfel a apărut colecția CYBEX Fashion, o colecţie uimitoare de cărucioare, scaune auto şi marsupii asortate. Vom regăsi aici nume cu rezonanţă precum Karolina Kurkova, Anna Lewandowska, DJ Khaled, Jeremy Scott sau Marcel Wanders!

Colaborarea cu Karolina Kurkova

Cybex a ales supermodelul Karolina Kurkova, mamă a doi copii, pentru a crea o linie nouă şi modernă de cărucioare, scaune auto şi marsupii. Acestea se remarca prin culorile vii cu note îndrăzneţe, buline şi buze vii care reflectă filozofia de viaţă a modelului.

Din toate modelele transpare atitudinea capricioasă şi jucăuşă, dar şi dorinţa fotomodelului de a avea un cărucior simplu şi confortabil, dar care care să îi reflecte personalitate.

Colecţia realizată în colaborare cu Karolina include două modele de lux Priam pentru sistemul de călătorie 3 în 1 şi un model de cărucior compact Mios. La acestea se alătura Cloud Q, un scaun auto modern şi inovator pentru bebeluşi, şi Yema, un marsupiu cu design ergonomic şi accesorii bine asortate.

Întrucât Kurkova este o susţinătoare a sustenabilităţii în modă, colecţia de cărucioare realizate în colaborare cu Cybex sunt confecţionate din materiale reciclate certificate Repreve.

Colaborarea cu Anna Lewandowska

Firma germană de cărucioare a invitat-o pe Anna Lewandowska să devină ambasadorul liniei CYBEX sport care vizează părinţii activi, pasionaţi de mişcare şi condiţie fizică.

Cărucioarele nu sunt doar foarte sigure, stabile şi perfect funcţionale, ci şi de înaltă calitate şi inspirate din cele mai recente tendinţe din lumea modei.

În urma colaborării cu Anna Lewandowska, a fost lansat ZENO 4 în 1, un cărucior multifuncţional pentru jogging. Acesta a fost proiectat special pentru a putea fi folosit fără mâini de către părinţi care pot astfel alerga, pedala sau skia fără a fi incomodați de micul pasager.

Pentru activităţi de oraş, din aceeaşi colaborare a rezultat linia de cărucioare AVI.

Colecţia Cybex Platinum

Tradiţia şi mondenul se întâlnesc pentru a da naştere celei mai recente colecţii de cărucioare KOI creată de Cybex Platinum.

Această combină simbolismul enigmaticei creaturi japoneze cu materialele şi tehnologia de ultima generaţie şi are ca rezultat o colecţie impresionantă de cărucioare care se remarcă prin broderiile realizate pe materiale reflectorizante şi culorile argintii.

Iată câteva dintre piesele reprezentative din această colecţie:

Simply Flowers

Este o călătorie magică în lumea florilor. Cărucioarele, scaunele auto şi accesoriile din această colecţie

sunt decorate cu flori şi petale 3D, fiind ideale pentru o fetiţă care se va simţi că o adevărată prinţesă.

CYBEX de DJ Khaled

Este rezultatul colaborării dintre CYBEX şi mogulul muzical DJ Khaled, câştigătorul premiului. Grammy. De aici a rezultat o colecţie de cărucioare şi accesorii greu de egalat, plină de elemente decorative inedite care reflectă stilul de viaţă activ al DJ-ului.

Jeremy Scott Petticoat

Reprezintă rezultatul celei de a patra colaborări cu designerul Jeremy Scott şi este o explozie de bucurie, fericire şi distracţie. Această colecţie sugerează că totul va fi bine dacă există şi un volănaş. Colecţia se remarca prin culorile vii şi strălucitoare, dar şi prin liniile inedite care nu pot trece neobservate.

Jewels Of Nature

Este inspirată din frumuseţea naturii şi se remarcă prin broderiile în formă de gândaci strălucitori.

Evocă o lume plină de secrete condusă de gândaci maiestuoşi în firme infinite şi în culori incredibile.

Se remarca, în special, reprezentarea într-o manieră opulentă a gândacului egiptean al soarelui.

Spring Blossom

Te îmbie să descoperi măiestria eleganţa şi florile luxuriante de primăvară. Modelele de cărucioare din

această colecţie au o alură extrem de romantică şi plăcută şi te vor încânta.

Jeremy Scott Wings

Este rezultatul celei de a doua colaborări dintre CYBEX şi designerul de modă Jeremy Scott şi relevă

aducerea raiului pe pământ. Creaţiile lui Jeremy Scott sunt unice, revoluţionare şi polarizante.

Rebel al lumii moderne internaţionale, el pare a depăşi orice limită în această colaborare cu CYBEX.

Sloganul colecţiei Adults Suck Then You Are One' combinat cu aripile aurii iconice care creează un contrast puternic cu clasicul negru nu vor trece neobservate.

Rebellious

Este o altă colecţie plină de spirit şi îndrăzneală, deloc obişnuită care te va cuceri prin stil şi rafinament.

CYBEX pentru Scuderia Ferrari

Evocă moştenirea Ferrari, captând atenţia prin unicitate, performanţe şi o linie elegantă, iconică.

KOI

Este o colecţie enigmatică în care creatura japoneză subacvatică prinde viaţa în materiale şi tehnologii

de ultimă generaţie.

Marcel Wanders

Este designer de interior şi, deşi se afla la prima sa colaborare cu CYBEX, a reuşit să impresioneze scena cărucioarelor moderne.

Jeremy Scott Heruvimi

Este rezultatul celei de a treia colaborări dintre CYBEX şi designerul de modă Jeremy Scott şi, pe lângă aripile aurii din linia anterioară, vine cu heruvimii în culori amuzante şi strălucitoare.

