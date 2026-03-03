Curățenie smart acasă: Dreame R20 detectează murdăria, iar modelul Z30 Ultra aspiră suprafețe de până la 235mp

Într-o lume în care timpul a devenit cel mai prețios lux, tehnologia care ne simplifică viața nu mai este un moft, ci o necesitate. Iar când vine vorba despre curățenie, noile generații de aspiratoare verticale inteligente redefinesc standardele unei locuințe impecabile. Două dintre cele mai performante modele ale momentului, Dreame R20 Ultra și Dreame Z30 Ultra, aduc în prim-plan inovații care transformă rutina zilnică într-o experiență eficientă, intuitivă și surprinzător de elegantă.

Dreame R20 Ultra – control intuitiv și versatilitate absolută

Pentru cei care își doresc un echilibru perfect între tehnologie smart și flexibilitate, Dreame R20 Ultra este partenerul ideal. Dotat cu funcția Smart Dirt Detection & Suction Adjustment, aspiratorul detectează automat nivelul de murdărie și ajustează puterea de aspirare în timp real. Practic, știe exact când este nevoie de un boost suplimentar și când poate economisi energie fără ca tu să intervii.

Totul este monitorizat printr-un afișaj LED intuitiv, care oferă informații clare despre nivelul bateriei, modul de funcționare și starea aparatului. Designul modern nu este doar estetic, ci și funcțional: interacțiunea devine simplă, rapidă și eficientă.

Pentru versatilitate absolută, accesoriile interschimbabile sunt ideale: curăță saltele, canapele, suprafețe plane și colțuri greu accesibile, răspunzând rapid la orice tip de murdărie.

Dreame Z30 Ultra – performanță premium pentru întreaga locuință

Dacă R20 Ultra impresionează prin echilibru și adaptabilitate, Dreame Z30 Ultra duce performanța la nivelul următor. Cu o putere de aspirare de 330AW, acest model este creat pentru cei care își doresc o soluție completă pentru întreaga locuință.

Tehnologia Multi-Surface Sensing detectează automat tipul de suprafață – de la podele dure la covoare – și ajustează parametrii pentru o curățare optimă. De asemenea, peria omnidirecțională recunoaște diferitele materiale din care sunt realizate pardoselile și reglează corespunzător viteza de rotație pentru a oferi soluții de curățare eficiente pe o diversitate de suprafețe.

Cu o autonomie de până la 90 de minute, Dreame Z30 Ultra poate acoperi suprafețe generoase, de până la 235 mp, fără întreruperi. Este alegerea ideală atât pentru apartamente spațioase, cât și pentru case pe mai multe niveluri.

Indiferent de opțiune, ambele modele reflectă direcția în care se îndreaptă tehnologia modernă: eficiență fără compromis, design sofisticat și soluții inteligente care îți redau timpul pentru lucrurile care contează cu adevărat.

Sursa foto: Dreame

