Cum să decorezi casa cu blănuri și piei naturale

Blănurile și pieile sunt la nesfârșit versatile, iar în ultimii ani, tendința pentru un stil de decor boho, hygge sau scandi a contribuit la creșterea popularității blănurilor de oaie și a pieilor de vacă și le-a transformat în elemente de bază pentru interior.

Covoarele din piele de vacă

Un covor din piele este făcut din pielea unei vaci și, de obicei, are o formă neregulată. Are o senzație luxoasă, dar simplă și are diferite nuanțe în funcție de culoarea vacii. Când vine vorba de utilizarea unui astfel de covor, designul camerei de zi trebuie păstrat simplu, iar culorile minimale. Covorul tău poate rezista câțiva ani în funcție de cât de bine este întreținut. Amenajarea camerei de zi poate fi puțin complicată, dar cu ajutorul nostru, vei reuși. Iată câteva idei cum să integrezi covorul din piele de vacă în casa ta.

Crează texturi și straturi

Covoarele din piele de vacă au de obicei forme și modele neregulate. Acest lucru le face să arate grozav atunci când sunt așezate pe un covor dreptunghiular mai mare în nuanțe neutre precum alb, bej sau gri deschis. Pielea de vacă adaugă caracter covorului simplu și oferă întregului spațiu un aspect proaspăt. Este important să țineți cont de culori și de diferitele lor nuanțe atunci când utilizați acest aranjament.

Decor alb și curat

Nu sunt foarte mulți oameni cărora le place să aibă întreg spațiul umplut cu accesorii și piese de decor albe, dar s-ar putea să fii unul dintre aceștia. Când căutați imagini cu covoare piele de vacă, pot apărea doar covoare cu model, deoarece sunt mai populare, dar există și covoare albe sau bej deschis din piele de vacă. Se vor integra cu ușurință în stilul tău de decor și nu vei avea de ce să-ți faci griji.

Minimalist

Stilul scandinav a influențat o mulțime de decorațiuni și desene arhitecturale. Este ușor de înțeles de ce este atât de iubit. Este simplu, minim și se pune mult accent pe lipsa dezordinei. Este, de asemenea, modern și are o senzație elegantă. Vestea bună este că și covorul din piele de vacă are loc în acest stil. Cu mobilier minimal și culori moi, un covor din piele de vaca poate fi admirat pe podeaua liberă dând caracter camerei.

Covoarele din blană de oaie

Visăm cu toții la un spațiu hygge, să creăm o casă confortabilă și armonioasă. Lunile reci pot fi sezonul de vârf al hygge-ului, dar hygge-ul nu încetează să existe doar pentru că zăpada încetează să cadă. Face parte din viața noastră tot timpul anului! Același principiu se aplică și pentru utilizarea blănurilor de oaie; pot părea un accesoriu de iarnă, dar pot și ar trebui folosite în toate anotimpurile. Dacă aveți nevoie de inspirație, iată câteva moduri de a folosi blana de oaie pe tot parcursul anului în casa ta.

Pe podea sau lângă patul tău pentru un prim pas cald și blând

Blana de oaie este rezistentă, oferă căldură dar și răcoritoare în mod natural, atât de perfectă ca un covor. Pune-l în fața scaunului sau canapelei preferate sau la baza biroului tău și bucură-te de picioarele calde confortabile. Blana de oaie în dormitor – un clasic: pe pat pentru căldură, pe podea pentru picioare confortabile. Iar decorul… atât de elegant.

La locul de luat masa

Adaugă un pic de căldură și textură la ceea ce este adesea o cameră practică. Așează un covor dublu pe banca unde luați masa iar suprafețele dure vor fi înmuiate pentru o așezare mai confortabilă. La fel poți folosi blănurile simple pentru fiecare scaun de la masă

În baie! Da… ai citit bine, în baie.

Folosirea unui covor din blană naturală de oaie într-o baie poate fi destul de utilă. Pielea previne alunecarea, lâna absoarbe eficient umezeala și își revin cu puțină îngrijire. Nu le spălați prea des! Aerisirea funcționează bine și asigurați-vă că nu lăsați blana pe podeaua umedă în fiecare zi, astfel încât să se poată usca.

Dacă nu ai integrat deja pieile de vacă sau blănurile de oaie ca elemente pentru casa ta, acum este timpul. Creează o atmosferă primitoare și confortabilă pentru tine și familia ta.

