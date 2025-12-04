Cum să amenajezi o cameră multifuncțională pentru întreaga familie

Uneori e complicat să petreci timp cu familia, mai ales când fiecare are propriul ritm și propriile ritualuri. Dar cum ar fi dacă ați avea o singură încăpere în care toți să vă simțiți bine, fiecare cu pasiunile lui, fără să fie nevoie să vă retrageți în camere separate?

Citește în continuare și află cum poți amenaja o cameră multifuncțională care va deveni rapid inima casei, locul în care timpul petrecut împreună devine mai firesc și mult mai plăcut.

Zonarea eficientă a camerei

Gândește-te la camera multifuncțională ca la un living generos în care fiecare are un mic „colț' al lui, dar fără să se izoleze complet de restul.

Pentru părinți, poți crea o zonă de relaxare într-o parte a camerei, cât mai aproape de fereastră, unde lumina naturală e mai plăcută seara. Aici poate exista spațiul de citit sau de lucrat ocazional.

Copiii au nevoie de două lucruri diferite în funcție de vârstă:

Zona de joacă, care poate fi în partea mai centrală a camerei, aproape de „traficul principal', astfel încât să îi poți supraveghea ușor și să se simtă implicați.

Zona de activități liniștite, care poate fi într-un colț lateral, mai aproape de perete, unde se pot concentra la teme, desen sau puzzle-uri fără să fie distrași de restul camerei.

Spațiul comun poate fi amplasat într-o zonă neutră, fie exact în mijlocul camerei, fie într-un loc ușor accesibil din toate celelalte colțuri. Aici vă strângeți atunci când toată lumea și-a terminat treaba, fără să fie nevoie să mutați lucruri sau să rearanjați întreaga încăpere.

Cel mai important este să creezi trasee naturale între aceste colțuri, astfel încât toată lumea să se poată mișca ușor, fără să treacă peste jucării sau peste lucrurile celorlalți.

Alegerea mobilierului modular și multifuncțional

Urmează partea cea mai interesantă: căutarea mobilierului modular și multifuncțional. Acesta îți permite să transformi camera în funcție de momentul zilei, fără să o aglomerezi.

Pentru părinți, începe cu un spațiu de lucru care nu rămâne „permanent' în cameră.

Cel mai util este un birou pliat sau un birou de perete tip drop-leaf, care se închide atunci când nu mai ai treabă. Poți folosi și birouri moderne compacte, cu blat subțire și picioare minimaliste, care se pot muta ușor într-un colț când nu vrei să ocupe toată zona.

Pentru copii, cele mai eficiente sunt piesele care se ajustează și care se pot muta rapid.

O masă reglabilă pe înălțime le permite să deseneze, să construiască sau să lucreze la teme pe același suport, fără să ai nevoie de mobilier diferit pentru fiecare activitate.

Dacă alegi o masă pe roți, o poți repoziționa în câteva secunde, fie o apropii de voi, fie o muți într-o zonă mai liniștită, în funcție de ce au nevoie copiii în acel moment.

Pentru zona comună, poți integra o canapea comodă, poziționată astfel încât să fie ușor accesibilă din toate zonele camerei. În fața ei, o masă joasă sau câteva măsuțe de cafea care se suprapun sunt utile pentru activități în familie.

Accesorii pentru organizare și depozitare

O cameră multifuncțională devine cu adevărat practică abia când fiecare lucru are locul lui. În acest sens, câteva variante pentru organizare sunt:

Bancă cu spațiu de depozitare: ideală pentru zona de intrare în cameră sau lângă canapele. Poate ascunde jucării, materiale creative sau pături, iar deasupra rămâne un loc confortabil pentru stat.

Dulap cu rafturi deschise: poate fi umplut cu coșuri marcate pentru fiecare membru al familiei.

Polițe înguste montate pe perete: ideale pentru cărți, jocuri sau obiecte decorative. Nu ocupă spațiu în cameră și eliberează complet zonele de lucru.

Un carucior metalic pe roți: poate fi „stația mobilă' pentru art supplies, puzzle-uri, jucării sau chiar pentru zona de birou. Îl plimbi acolo unde e nevoie și îl ascunzi într-un colț după ce ai terminat.

Scopul acestor soluții este ca fiecare obiect să aibă locul lui, iar tu să poți transforma camera din „spațiu de lucru' în „zona de relaxare' în câteva minute.

Foto: Freepik

