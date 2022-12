Cum să alegi și cum să folosești o husă protecție suzetă

O husă pentru protecția suzetei este indispensabilă atunci când ai un bebeluș. Părinții pot fi copleșiți de multitudinea de produse care se găsesc pe rafturile magazinelor și în online. Tocmai de aceea este important să știi cum să alegi corect o husă pentru suzeta bebelușului.

Cum să alegi o husă de protecție pentru suzetă

Când alegi o protecție suzetă trebuie să fii atentă, în primul rând, la materialul din care este confecționată aceasta. Aceasta trebuie să fie sigură pentru bebeluș, să nu conțină ftalați, BPA sau PVC. Cea mai bună opțiune este o husă fabricată din silicon alimentar, cum este cea de la Mushie, pe care o găsești pe Melvelo.ro.

Această husă are numeroase avantaje. În primul rând oferă protectie pentru 3 suzete, este ușor de transportat in bagaj sau în geanta de îngrijire a copilului, se poate agăța de căruț și, în plus, poate fi o jucărie sigură pentru bebeluș.

Avantajele unei carcasa suzeta

Poți proteja până la trei suzete. Spre deosebire de un capac pentru suzeta, o protecție suzetă din silicon este mult mai versatilă, putând fi folosită pentru orice marcă și model de suzete. În plus, poți depozita în aceasta până la trei suzete.

Ușor de spălat și cu un aspect plăcut. Husa de protecție Mushie este fabricată din silicon de calitate alimentară în culori atemporale și poate fi spălată în mașina de spălat vase pentru o curățare ușoară, sau poate fi spălată manual. În plus, vine în numeroase culori, astfel încât poți alege astfel încât poți alege o protectie suzeta bibs în culori identice sau unele care sa se asorteze perfect, în funcție de preferințe.

Perfectă pentru depozitarea igienică a suzetelor. O protecție suzeta din silicon este perfectă pentru a păstra suzetele bebelușului într-o stare perfectă de igienă. Astfel, după sterilizare, suzetele pot fi puse în suportul acesta și le poți lua cu tine oriunde. Se vor păstra în condiții de igienă maximă și i le poți oferi copilului în condiții de siguranță, fără a exista riscul ca pe aceasta să se depuna praf, microbi sau alte impurități. În plus, folosirea acesteia este foarte simplă. Fiind extrem de flexibilă și încăpătoare, in husa Mushie poți depozita până la trei suzete. Aceasta este prevăzută cu o fantă de deschidere care se lărgește atunci când introduci suzeta și revine la forma inițială atunci după depozitarea acestora. Suzetele sunt acoperite total de husă și nu există riscul ca acestea să cadă.

Este o jucărie distractivă pentru bebeluș. Husa pentru suzete Mushie este ideală pentru a fi folosită pe post de jucărie de către bebeluș. Acesta o poate roade în siguranță, fiind confecționată din silicon 100% alimentar. În plus, o poate strânge cu mânuțele sau poate încerca să scoată suzetele din aceasta.

Accesoriul potrivit pentru a pleca la drum. Protecția suzete din plastic este perfectă pentru a pleca la drum. Aceasta este practică și ușor de transportat. În plus, se poate agăța sau fixa la cărucior sau la geanta bebelușului, ori chiar de scaunul auto. În plus, culoarea acesteia poate fi aleasă astfel încât să se potrivească cu design-ul acestora ori cu nuanța suzetei.

Sursa foto: bibsworld.com

