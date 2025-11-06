Cravata Galbenă – o seară închinată geniului lui Sergiu Celibidache și o demonstrație de producție românească la standarde internaționale

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 06.11.2025, 16:00,  de  Advertorial
Cravata Galbenă – o seară închinată geniului lui Sergiu Celibidache și o demonstrație de producție românească la standarde internaționale

O premieră de gală închinată memoriei unui geniu și unei echipe care a transformat Sala Palatului într-un cinema al emoției

Sala Palatului a devenit, pentru o seară, un templu al muzicii, al emoției și al măreției artistice. Pe 1 noiembrie, peste 4.000 de invitați de top din cultură, business și media, români și internaționali, s-au adunat la premiera de gală a filmului Cravata Galbenă — o producție care reface, prin cinema, legătura României cu una dintre cele mai puternice figuri ale sale: Sergiu Celibidache.

Dirijor, filosof, spirit liber și perfecționist absolut, Celibidache a fost unul dintre puținii artiști ai lumii pentru care muzica nu era doar sunet, ci o formă de conștiință. Cravata Galbenă urmărește această călătorie extraordinară – a copilului român plecat dintr-un sat de provincie, a tânărului care înfruntă războiul și exilul, a maestrului care a cucerit marile scene ale lumii și a rămas, în adâncul sufletului, legat de România.

Proiecția a fost o veritabilă celebrare culturală. Publicul a trăit emoția intensă a filmului în prezența unor invitați de renume mondial – John Malkovich, Sean Bean, Olivia Popica –, alături de numeroase personalități românești din cultură, media și business: Andreea Esca, Amalia Enache, Irina Margareta Nistor, Oana Gheorghiu, Ana Ularu, Victor Rebengiuc, Irina Rimes, Mugur Isărescu, Sebastian Burduja, Emil Constantinescu, Theodor Stolojan, Raluca Turcan și Alteța Sa, Principesa Sofia. Iar surpriza serii a fost apariția neașteptată a regizorului Tim Burton, venit să salute povestea unui film care, așa cum a spus el, vorbește despre esența artei – adevărul trăit până la capăt.'

Dincolo de dimensiunea artistică, Cravata Galbenă a fost și o demonstrație de excelență tehnică. Sala Palatului a fost complet transformată pentru a reda măreția vizuală și sonoră a filmului. Echipa Big Events a coordonat întreaga producție tehnică – de la proiecția DCP la standarde de cinema, realizată cu un proiector profesional de ultimă generație, până la ecranul uriaș adus special din Germania, sistemul de lumini și sunet, și iluminatul arhitectural care a transformat spațiul într-o experiență totală.

„Pentru mine și pentru echipa Big Events, această seară a fost o formă de recunoștință față de excelența românească. Sergiu Celibidache este un simbol universal, dar rădăcinile lui sunt aici. Iar faptul că Adela Vrînceanu Celebidachi ne-a oferit încrederea de a dirija, din punct de vedere tehnic și experimental, acest moment unic, este o onoare imensă. Ne-am dorit ca totul să fie impecabil – o experiență care să onoreze moștenirea unui geniu și să arate că România poate produce evenimente la nivelul celor mai mari scene ale lumii', a declarat George Carabelea, fondator Big Events.

Când luminile s-au stins, iar primele acorduri au umplut sala, s-a simțit liniștea aceea rară care se naște doar atunci când arta, tehnologia și emoția se aliniază perfect. Cravata Galbenă nu a fost doar o proiecție – a fost o declarație despre România care inspiră, creează și își revendică locul în marile povești ale lumii.

Despre Big Events.

Big Events este o agenție de producție și experiențe live care reunește expertiză tehnică, creativă și logistică în proiecte de anvergură din domeniile cultural, corporate și entertainment. Cu o echipă de profesioniști dedicați excelenței, Big Events oferă soluții integrate – de la concept la execuție – pentru evenimente care definesc standarde noi în industrie.

Sursa foto: Cravata Galbena

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Heinrich Himmler - ediția 14 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Împreună în Timp, doză concentrată de emoții la Constanța
Advertorial
Împreună în Timp, doză concentrată de emoții la Constanța
Din Priviri, un volum Nemira de inspirație nefiltrată, semnat Mihaela Nicola
Advertorial
Din Priviri, un volum Nemira de inspirație nefiltrată, semnat Mihaela Nicola
Ghid de stil pentru toamnă: cum îți alegi pantofii în funcție de outfit?
Advertorial
Ghid de stil pentru toamnă: cum îți alegi pantofii în funcție de outfit?
Cum să-ți pregătești salonul pentru vânzările de Crăciun: produse profesionale și marfuri en gros de la Supreva
Advertorial
Cum să-ți pregătești salonul pentru vânzările de Crăciun: produse profesionale și marfuri en gros de la Supreva
Unde este cel mai indicat să plasezi lada frigorifică - în bucătărie, camera tehnică sau în altă zonă a casei?
Advertorial
Unde este cel mai indicat să plasezi lada frigorifică - în bucătărie, camera tehnică sau în altă zonă a casei?
Lenjerie de dantelă pentru ocazii speciale – cum să o purtați pentru a arăta elegant?
Advertorial
Lenjerie de dantelă pentru ocazii speciale – cum să o purtați pentru a arăta elegant?
Libertatea
Emil Rengle dezvăluie cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „M-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia”
Emil Rengle dezvăluie cum a fost diagnosticat cu o boală autoimună: „M-a ajutat foarte mult meditația, dar și terapia”
Ramona Olaru, nevoită să îi dea înapoi lui Cătălin Cazacu inelul de logodnă, după despărțire: „Mi se pare o prostie asta”. Cum se scuză el
Ramona Olaru, nevoită să îi dea înapoi lui Cătălin Cazacu inelul de logodnă, după despărțire: „Mi se pare o prostie asta”. Cum se scuză el
Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express 2025 înainte de etapa finală. Câți bani ar fi câștigat pentru participarea la emisiune
Anda Adam și Joseph, eliminați de la Asia Express 2025 înainte de etapa finală. Câți bani ar fi câștigat pentru participarea la emisiune
Cum se înțelege Daciana Sârbu cu fiica ei adolescentă, după divorțul de Victor Ponta. Irina are 17 ani. „Gândul mă chinuie deja”
Cum se înțelege Daciana Sârbu cu fiica ei adolescentă, după divorțul de Victor Ponta. Irina are 17 ani. „Gândul mă chinuie deja”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest
Ramona Olaru a început procesul de înghețare a ovocitelor. Ce înseamnă și de ce a recurs la acest gest
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat
Ema Oprișan de la Insula Iubirii sezonul 7 a apărut cu ochiul bandajat. Ce i s-a întâmplat
Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă, după ce internauții i-au făcut plângere. Care a fost motivul și de ce s-a înfuriat vedeta
Oana Roman s-a trezit cu poliția la ușă, după ce internauții i-au făcut plângere. Care a fost motivul și de ce s-a înfuriat vedeta
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Ce mesaj a transmis Joseph Adam după eliminarea de la Asia Express: „Plecăm cu o lecție clară”. A făcut o postare emoționantă
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția dintre ei a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
Detalii din culise. Cum a început, de fapt, relația dintre Denise Rifai și Dan Alexa. Atracția dintre ei a fost vizibilă din primul moment! „Domnule Alexa...”
Soția lui Gabi Tamaș e foarte discretă: „Eu aveam 16 ani când ne-am cunoscut. Am crescut alături de el. A avut grijă de mine. Nu e un tip romantic!” Ce dezvăluiri a făcut acum Ioana
Soția lui Gabi Tamaș e foarte discretă: „Eu aveam 16 ani când ne-am cunoscut. Am crescut alături de el. A avut grijă de mine. Nu e un tip romantic!” Ce dezvăluiri a făcut acum Ioana
catine.ro
Zodia norocoasă a lunii noiembrie 2025. Nativul care se afirmă pe toate planurile
Zodia norocoasă a lunii noiembrie 2025. Nativul care se afirmă pe toate planurile
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 7 noiembrie 2025. Peștii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
După o relație de 7 ani, vedeta confirmă că este din nou îndrăgostită. De data aceasta, a ales un om de afaceri
După o relație de 7 ani, vedeta confirmă că este din nou îndrăgostită. De data aceasta, a ales un om de afaceri
Meghan Markle revine pe platourile de filmare după 8 ani de pauză. Ce rol va interpreta Ducesa de Sussex
Meghan Markle revine pe platourile de filmare după 8 ani de pauză. Ce rol va interpreta Ducesa de Sussex
Mai multe din advertorial
Kimaro Entertainment prezintă: ANDREEA BĂLAN – FERICIRE
Kimaro Entertainment prezintă: ANDREEA BĂLAN – FERICIRE
Advertorial

+ Mai multe
Înotul corect – cea mai sigură cale spre recuperare și prevenirea accidentărilor by World Class
Înotul corect – cea mai sigură cale spre recuperare și prevenirea accidentărilor by World Class
Advertorial

+ Mai multe
Ghetele din piele naturală, achiziție necesară în toamna 2025 pentru adolescenți
Ghetele din piele naturală, achiziție necesară în toamna 2025 pentru adolescenți
Advertorial

Odată cu începutul școlii, se fac noi achiziții de încălțăminte pentru copii și adolescenți.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC