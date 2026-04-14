Copiii și social media. Care e vârsta potrivită, care sunt pericolele. Cum le supraveghem activitatea

Atunci când ai copii, niciodată prea multă grijă nu este suficientă. Lumea este un loc mare, plin de oportunități, dar și de pericole, iar unele dintre acestea sunt, din păcate, la un click distanță. Probabil ai avut tentația să îi dai copilului voie să-și facă un cont de social media, mai ales dacă apar și din partea sa insistențe. Colegii au telefon, au profil pe diverse platforme, își adaugă descrieri sau bio ca să fie mai vizibili și discută între ei, așa că apare nevoia de a se integra în colectiv.

Deci, care este vârsta potrivită?

Presiunea pe care o pun copiii pe părinți atunci când vine vorba de telefon este semnificativă. Chiar și la vârste fragede îi poți observa în timp ce dau scroll pe social media în pauze la școală. Adevărul e că nu există o vârstă reglementată de când ar trebui să aibă voie la aceste rețele. Ca să știi când a venit momentul să primească acces, trebuie să ai în vedere și cât de matur/ă este, dacă înțelege diverse contexte sau pericole la care se poate expune.

În articolul celor de la Child Mind Institute, psihologul Jerry Bubrick explică faptul că momentul oportun nu depinde doar de vârstă, deoarece copiii se dezvoltă în ritmuri diferite, iar unul de 13 ani poate să fie mult mai matur decât unul de 17 ani, de exemplu. Contează abilitatea acestora de a interpreta indiciile sociale, controlul impulsului și cât de vulnerabili sunt la critică sau respingere. Dacă au dificultăți în limitarea timpului petrecut în activități foarte stimulante și opun rezistență (de exemplu, la jocurile video), s-ar putea să fie greu să reziste capcanei rețelelor sociale și atunci îți poți da seama destul de rapid că nu e încă momentul să le oferi acest acces.

Cel mai corect ar fi să aibă acces la 16-18 ani, însă, în realitate, rareori poți impune astfel de măsuri, având în vedere că utilizarea social media este un comportament frecvent încă din școală. Ce poți să faci însă este să impui niște reguli odată ce oferi permisiunea. Aplicațiile au setări pentru controlul parental și poți restricționa, de exemplu, timpul petrecut, dar și conținutul urmărit.

O altă opțiune este să faci un cont comun, pe care să poată urmări ce se întâmplă pe social media fără să își expună numele sau alte detalii despre el/ea, ca să fie mai în siguranță. Astfel poți să vezi dacă trimite mesaje și cui. Sigur că astfel de măsuri nu mai sunt potrivite când cresc, deoarece au nevoie să simtă că ai încredere în ei și că nu sunt controlați. Poartă o discuție în care să le explici ce nu au voie să facă și care sunt pericolele, dar și creează un cadru deschis, de încredere, ca să-ți spună orice situație neplăcută care se ivește online.

Care sunt pericolele pe care trebuie să le aveți în vedere?

Cyberbullying

Pe măsură ce postează, conținutul creat poate să ajungă la persoane rău intenționate, care vor comenta folosind critici. De asemenea, postările pot fi preluate și repostate într-o manieră menită să jignească. Contul copilului trebuie să fie privat, iar urmăritorii pot fi doar persoane cunoscute. Este cel mai sigur mod ca acesta să nu fie expus. De asemenea, orice comentează în spațiul privat creează prilej ca alții să răspundă și într-o manieră nefavorabilă.

Locația

Un factor mare de risc este că locația poate fi vizibilă dacă nu sunt urmate toate măsurile de siguranță. Dincolo de geolocație sau alte metode, unii adolescenți postează cu tag locația în care sunt în anumite momente, cu cine sunt (dau tag prietenilor) și alte detalii ce pot fi folosite în dezavantajul lor. Agreați ca astfel de setări să nu fie folosite și să nu posteze niciodată în timp real unde se află. Dacă merge cu alți prieteni la mall și dorește să posteze, poate face acest lucru când ajunge acasă.

Conținut nepotrivit vârstei

Algoritmul acestor aplicații afișează conținut variat astfel încât să „prindă' utilizatorul, să îl capteze. Acest conținut poate fi adaptat vârstei (secvențe din desene, conținut educativ realizat de profesori din întreaga lume, sfaturi bune), dar treptat, dacă urmărește clipurile nepotrivite, acestea vor fi din ce în ce mai des afișate în feed. Glume cu limbaj neadecvat, conținut explicit, pur și simplu nepotrivite. E important ca din când în când să stai alături când dă scroll pe social media ca să vezi ce materiale îi sunt afișate, iar dacă este cazul, să restricționezi ca să previi vizualizarea lor pe viitor.

Nu sunt singurele motive de îngrijorare întrucât expunerea constantă s-a dovedit că impactează inclusiv sănătatea mintală. Anxietate, depresie și încredere de sine scăzută pot fi consecințe ale utilizării acestor rețele. Dacă consideri că ai nevoie de ajutor în gestionarea acestor aspecte, contactează un psiholog care să vă îndrume, atât pe tine, cât și pe cel mic. Cel mai important este să fiți în siguranță.

