Elena Perseil prezintă pe podium un show fabulos

O apariție construită pe emoție, rafinament și identitate, nu pe spectacol.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Elena Perseil prezintă pe podium un show fabulos

 Într-o industrie dominată tot mai mult de tendințe rapide și apariții construite pentru câteva secunde de atenție online, există foarte puține branduri care reușesc să păstreze senzația de permanență. Elena Perseil este unul dintre ele.

Pe 27 aprilie, la Athénée Palace Hilton Bucharest, designerul a apărut pe scena prezentărilor din România după șapte ani. Nu printr-un show construit în jurul efectului vizual, ci printr-o experiență care a vorbit despre memorie, feminitate și autenticitate.

A fost genul de seară care nu a transmis sentimentul unei relansări calculate pentru industrie, ci al unei reconectări firești cu un univers construit în timp, între Paris și București, între podiumurile internaționale și relația profund personală dintre creator și femeia care poartă creația.

Colecția prezentată la București fusese deja expusă anterior în contexte precum Paris Fashion Week și în atmosfera emblematică a festivalurilor de la Cannes și Veneția, însă apariția din România a avut o încărcătură diferită. Mult mai intimă. Mult mai emoțională.

Elena Perseil și-a construit identitatea discret, dar constant, pe scena internațională

Fondat în urmă cu peste două decenii, brandul Elena Perseil a evoluat fără compromisuri de identitate și fără nevoia de a urmări fiecare schimbare de direcție din industrie.

În tot acest timp, creațiile sale au rămas recognoscibile printr-o estetică în care luxul nu este exprimat prin exces, ci prin detaliu, execuție și emoție. Broderiile realizate manual, materialele prețioase și construcțiile couture au devenit semnătura unui brand care nu încearcă să domine femeia, ci să îi amplifice prezența.

Această direcție s-a simțit puternic și în colecția prezentată la București.

În centrul serii s-au aflat acele rochii de lux create pentru a rezista dincolo de un sezon sau de o apariție spectaculoasă. Rochii din broderie manuală, mătase naturală și texturi sofisticate, construite cu răbdare și atenție pentru fiecare detaliu.

Nu erau piese gândite să impresioneze agresiv. Erau piese care transmiteau rafinament într-un mod natural și profund feminin.

Broderiile manuale și mătasea naturală au definit estetica întregii colecții

Una dintre cele mai puternice impresii ale serii a venit din echilibrul vizual dintre structură și fluiditate.

Rochiile din broderie manuală aveau prezența unor piese bijuterie, construite cu precizie și delicatețe, în timp ce mătasea naturală aducea lumină, mișcare și acel tip de eleganță care nu poate fi recreată artificial.

Întreaga colecție părea construită în jurul unei feminități mature și asumate. O feminitate care nu caută validare și nu încearcă să urmeze tendințe trecătoare.

Tocmai de aceea prezentarea nu a avut aerul unui fashion show convențional.

A avut mai degrabă atmosfera unei experiențe artistice în care fiecare apariție contribuia la aceeași poveste vizuală.

Podiumul a devenit un spațiu al autenticității și al conexiunii reale

Unul dintre cele mai emoționante elemente ale serii a fost alegerea de a aduce pe podium nu doar modele profesioniste, ci și actrițe, cliente ale brandului și femei apropiate universului Elena Perseil.

Pentru multe dintre ele, a fost prima experiență pe podium. Iar acest lucru a schimbat complet energia prezentării.

În acel moment, show-ul a depășit convenția unui eveniment clasic de modă. Nu mai era vorba exclusiv despre siluete, materiale sau construcții couture, ci despre femeile din spatele fiecărei apariții, energii diferite, povești diferite și aceeași eleganță purtată într-un mod autentic.

În sală s-au aflat personalități precum Andreea Marin, Dana Rogoz, Andreea Berecleanu, Dana Sota, Sonia Argint Ionescu și Giulia Nahmany, unele dintre ele alegând chiar să urce pe podium.

A fost un gest care a întărit una dintre ideile centrale ale brandului: moda nu trebuie să creeze distanță. Poate crea apropiere, emoție și apartenență.

Muzica live și atmosfera serii au transformat prezentarea într-o experiență memorabilă

Atmosfera nu s-a încheiat odată cu ultimul look. A continuat firesc în conversațiile dintre invitați, în energia din sală și în senzația că nimeni nu se grăbea să plece. Un detaliu rar într-o perioadă în care multe evenimente sunt consumate rapid și uitate la fel de repede.

Un moment aparte a fost cel artistic, în care muzica live a adăugat o dimensiune emoțională profundă întregii prezentări. În același registru s-a integrat și stylingul de păr semnat de Laurent Tourette, colaborator apropiat al brandului încă de la primele sale prezentări.

Parteneriatele cu Maserati și Musette au completat elegant întreaga construcție vizuală, fără să încerce să o domine.

Totul a părut construit cu măsură, cu eleganță, cu încrederea unui brand care nu simte nevoia să demonstreze nimic.

Prin această apariție, Elena Perseil reafirmă o viziune rară despre lux și feminitate

În ultimii ani, ideea de lux autentic s-a schimbat radical. Nu mai este definită exclusiv de vizibilitate sau opulență, ci de emoție, autenticitate și execuție impecabilă. Exact valorile pe care Elena Perseil le-a construit constant în jurul brandului său.

Această apariție nu a fost doar despre modă.

A fost despre felul în care o creație poate deveni memorie. Despre relația dintre femeie și hainele care o reprezintă cu adevărat. Despre eleganța care nu urmărește tendințe, ci rămâne relevantă tocmai pentru că este autentică.

Iar poate acesta este motivul pentru care seara de la Athénée Palace Hilton Bucharest nu a fost percepută ca un simplu fashion show.

Ci ca reîntâlnirea cu o formă rară de rafinament, calm, sigur pe sine și imposibil de confundat.

Foto: elenaperseil.com

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.135 Titanic - Ediția nr.135 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.134 Titanic - Ediția nr.134 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.133 Titanic - Ediția nr.133 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Dezinsectie purici: Cum recunoști infestarea și ce trebuie să faci înainte de tratamentul profesional
Advertorial
Dezinsectie purici: Cum recunoști infestarea și ce trebuie să faci înainte de tratamentul profesional
În culisele noii colecții IKEA PS 2026: despre joacă, design accesibil și obiecte create pentru viața reală
Advertorial
În culisele noii colecții IKEA PS 2026: despre joacă, design accesibil și obiecte create pentru viața reală
Vara a venit. Pielea ta ştie deja.
Advertorial
Vara a venit. Pielea ta ştie deja.
De la Beach, Please! la NIBIRU: BIG Events semnează producția celui mai ambițios proiect de entertainment din Europa de Est
Advertorial
De la Beach, Please! la NIBIRU: BIG Events semnează producția celui mai ambițios proiect de entertainment din Europa de Est
Best in class! CYBEX anunță noi performanțe în domeniul siguranței copiilor: Sirona Ti și Pallas G3 au fost desemnate „Best in Class” în categoriile lor, în cadrul testării ADAC din mai 2026
Advertorial
Best in class! CYBEX anunță noi performanțe în domeniul siguranței copiilor: Sirona Ti și Pallas G3 au fost desemnate „Best in Class” în categoriile lor, în cadrul testării ADAC din mai 2026
Crocs transformă vara urbană într-o declarație de stil
Advertorial
Crocs transformă vara urbană într-o declarație de stil
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton, la ultimele apariții publice. Nu e întâmplător
Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton, la ultimele apariții publice. Nu e întâmplător
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Cine este Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Fetița cu berete de care lumea gastronomiei va mai auzi
Cine este Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Fetița cu berete de care lumea gastronomiei va mai auzi
Orlando Zaharia a plecat în vacanță alături de familie. Ce destinație a ales juratul de la Chefi la Cuțite
Orlando Zaharia a plecat în vacanță alături de familie. Ce destinație a ales juratul de la Chefi la Cuțite
Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Iancu, lecție impresionantă despre ce înseamnă să fii lider. Ce gest a făcut
Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Iancu, lecție impresionantă despre ce înseamnă să fii lider. Ce gest a făcut
Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cum și-au format echipele cei 4 finaliști și care a fost ordinea alegerii
Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cum și-au format echipele cei 4 finaliști și care a fost ordinea alegerii
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Cine este, de fapt, Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Ce s-a aflat acum despre partenera discretă a premierului desemnat. Detalii neștiute din viața lor privată ies la iveală
Cine este, de fapt, Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Ce s-a aflat acum despre partenera discretă a premierului desemnat. Detalii neștiute din viața lor privată ies la iveală
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Cum contribuie aerul condiționat la menținerea unui climat interior constant
Cum contribuie aerul condiționat la menținerea unui climat interior constant
Advertorial

+ Mai multe
De ce crema cu SPF este cel mai important pas din rutina ta zilnică — și cum să o alegi corect
De ce crema cu SPF este cel mai important pas din rutina ta zilnică — și cum să o alegi corect
Advertorial

+ Mai multe
De ce segmentul adventure crește de la an la an: motociclete care te scot din oraș și te duc mai departe decât ai planificat
De ce segmentul adventure crește de la an la an: motociclete care te scot din oraș și te duc mai departe decât ai planificat
Advertorial

De la an la an, tot mai mulți motocicliști descoperă plăcerea de a explora drumuri neasfaltate, păduri sau zone de munte.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC