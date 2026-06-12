„De ce lenjeria modelatoare nu mai este de mult ce era odată”. O scurtă istorie a pieselor care au schimbat discret felul în care cad hainele

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Rochiile perfect întinse pe corp, costumele care par croite direct pe siluetă și aparițiile impecabile de pe covorul roșu au avut mereu un mic „secret' ascuns sub straturi fine de material. Doar că, în 2026, discuția despre piesele modelatoare arată complet diferit față de anii în care corsetul strâns până la respirație era privit drept simbol al feminității.

Astăzi, accentul cade pe confort, libertate de mișcare și haine care urmăresc corpul într-un mod firesc. Fără drama elasticelor care taie pielea și fără senzația aceea rigidă care transforma o ieșire într-un maraton de ajustări în oglindă.

Citește în continuare pentru a afla mai multe despre felul în care au evoluat piesele modelatoare, de la corsetele sufocante din trecut până la variantele aproape invizibile purtate acum sub rochiile satinate și costumele minimaliste.

Când talia minusculă dicta tot

Moda a avut mereu o relație complicată cu silueta feminină. În secolele trecute, corsetul reprezenta aproape o regulă socială. Cu cât talia părea mai subțire, cu atât imaginea era considerată mai elegantă.

Problema apărea după câteva ore de purtare.

Multe modele:

limitau respirația;

rigidizau postura;

puneau presiune pe abdomen;

transformau mersul într-un efort continuu.

În fotografiile vechi din epoca victoriană, siluetele par spectaculoase. Realitatea era mult mai puțin glamorous.

Hollywood-ul anilor 50 și obsesia pentru forme perfecte.

Anii 50 au schimbat direcția. Aparițiile legendare ale lui Marilyn Monroe și Sophia Loren au popularizat silueta tip clepsidră, iar industria modei a început să promoveze tot mai agresiv bustiere, centuri și piese care sculptau talia.

Materialele deveniseră ceva mai confortabile, însă ideea rămânea aceeași: corpul trebuia „controlat'.

În revistele vremii apăreau constant recomandări pentru:

talie cât mai definită;

șolduri accentuate;

rochii creion purtate impecabil;

lenjerii foarte strânse pentru evenimente.

Glamour-ul venea cu sacrificii destul de serioase.

Anii 90 și începutul unei schimbări reale

După decenii dominate de corsete și shaping agresiv, moda a început să respire altfel. Minimalismul anilor 90 a adus haine mai fluide și materiale mai ușoare.

Tot atunci au apărut primele variante moderne de lenjerie modelatoare, construite mai mult pentru netezire decât pentru comprimare excesivă.

Vedete precum Cindy Crawford sau Naomi Campbell au popularizat ținutele simple, cu linii curate și rochii care cădeau natural pe corp.

De ce moda minimalistă a schimbat tot

Materialele fine au forțat industria să regândească stratul de bază. O rochie satinată scoate imediat în evidență orice cusătură, orice elastic gros și orice linie rigidă.

Așa au apărut:

marginile tăiate laser;

țesăturile elastice moi;

cusăturile plate;

modelele fără dantelă voluminoasă.

Dintr-odată, confortul a început să conteze aproape la fel de mult ca aspectul vizual.

2026: era pieselor invizibile

Ultimii ani au schimbat radical conversația despre corp și haine. Tot mai multe femei aleg ținute care permit mișcare, relaxare și naturalețe.

Iar asta se vede inclusiv în felul în care sunt construite piesele purtate dedesubt.

Look-urile prezentate la Paris Fashion Week și New York Fashion Week merg mult spre:

rochii fluide;

croieli clean;

stofe subțiri;

topuri fără cusături vizibile;

costume oversized purtate minimalist.

Pe astfel de haine, orice detaliu contează.

Vedetele care au readus trendul în atenție

În 2026, stilul promovat de Zendaya, Hailey Bieber și Kim Kardashian a readus în prim-plan ideea de siluetă netedă și haine care cad impecabil fără ajustări continue.

Diferența vine din subtilitate. Nimic teatral, nimic rigid.

Se caută mai ales:

efect second skin;

susținere discretă;

materiale respirabile;

flexibilitate;

finisaje aproape invizibile.

Cum s-au schimbat materialele

Aici apare una dintre cele mai mari diferențe față de trecut. Modelele actuale folosesc fibre elastice mult mai fine, iar senzația pe piele seamănă mai degrabă cu cea a unui body soft decât cu ideea clasică de corset.

În multe colecții apărute recent, inclusiv în selecțiile de pe sosetaria.ro, piesele de lenjerie modelatoare merg spre materiale ultrafine, aproape invizibile sub rochiile din satin, pantalonii largi sau fustele din jerseu elastic.

Primele lucruri care contează după probă sunt foarte simple:

hainele nu mai „agață' în anumite zone;

materialele curg mai frumos;

postura pare mai elegantă;

ținutele stau fix fără ajustări continue.

Iar pentru multe femei, diferența apare mai ales la evenimente lungi, unde confortul chiar face diferența după câteva ore.

De ce au dispărut modelele exagerat de strâmte

Moda ultimilor ani s-a îndepărtat de ideea că frumusețea trebuie să doară. Tocurile imposibile, corsetele rigide și hainele care limitează mișcarea au început să piardă teren.

Inclusiv stiliștii celebri discută tot mai des despre echilibru și naturalețe.

Printre piesele preferate acum se află:

Chiloții cu talie înaltă

Foarte purtați sub pantaloni largi și rochii midi. Oferă netezire discretă fără senzația de compresie exagerată.

Body-urile fără cusături

Perfecte pentru sacouri și topuri fine. Se văd foarte puțin chiar și sub materiale deschise la culoare.

Pantalonii scurți modelatori

Apariție constantă în garderobele de vară, mai ales sub rochii vaporoase.

Modelele seamless

În această categorie intră piesele aproape imposibil de observat sub haine. Exact genul promovat intens în editoriale fashion și campanii beauty în 2026.

Micile greșeli care strică efectul unei ținute bune

Uneori, problema are legătură cu alegerea nepotrivită a stratului de bază.

Printre cele mai frecvente greșeli apar:

mărimile prea mici;

materialele groase sub haine fine;

culorile puternice sub alb sau crem;

marginile groase;

compresia exagerată.

Așadar, felul în care arată moda în 2026 spune multe despre relația femeilor cu propriul corp. Accentul s-a mutat de la transformări dramatice spre haine care oferă siguranță, lejeritate și libertate.

Piesele modelatoare moderne nu mai încearcă să schimbe complet silueta. Rolul lor ține mai mult de susținere discretă și de felul în care materialele se așază pe corp.

Iar poate tocmai aici apare schimbarea cea mai mare față de trecut: moda a început, în sfârșit, să lase loc și confortului.

Sursa foto: Pexels.com

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