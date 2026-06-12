Am construit un brand din lucrurile pe care multe femei nu știu cum să le spună cu voce tare

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This girl can! a luat naștere dintr-un loc pe care îl cunosc multe femei: momentul în care nu mai știi cine ești în afara relațiilor, a așteptărilor și a rolurilor pe care le-ai jucat prea mult timp. Astăzi, brandul este o casă pentru femeile care vor să se întoarcă la ele însele.

Există un moment în viața multor femei în care apare o întrebare simplă, dar incomodă: „Oare aceasta este cu adevărat viața pe care mi-o doresc?'. Este momentul în care încep să observe cât de mult au încercat să mulțumească pe alții, cât de des au acceptat mai puțin decât meritau și cât de mult s-au îndepărtat de ele însele.

This girl can! a fost construit în jurul acestei întrebări. Nu dintr-un plan de business, ci dintr-o nevoie reală de autocunoaștere și reconectare. De-a lungul timpului, această nevoie s-a regăsit în poveștile și mesajele a sute de femei care căutau același lucru: o cale de a se înțelege mai bine și de a construi o relație mai sănătoasă cu ele însele.

Un brand construit pe vulnerabilitate

La baza brandului stă convingerea că dezvoltarea personală începe atunci când o femeie are curajul să fie sinceră cu ea însăși. Din această filozofie s-au născut o serie de jurnale transformaționale, fiecare creat pentru o etapă diferită a călătoriei interioare.

The Woman I’ve Ever Wanted To Be este jurnalul care ghidează femeile prin 365 de întrebări, câte una pentru fiecare zi a anului. Întrebări care ating toate ariile importante ale vieții și care creează spațiu pentru introspecție, claritate și transformare.

Banii Chiar „Cresc în Copaci' este dedicat relației cu banii. Scopul său este de a ajuta femeile să își schimbe perspectiva asupra abundenței, valorii personale și siguranței financiare.

Disciplina care îți schimbă viața a fost creat pentru femeile care vor să construiască încrederea în ele prin consecvență, acțiune și obiceiuri sănătoase.

Am revenit la mine este jurnalul dedicat procesului de vindecare după o despărțire. Nu promite soluții rapide, ci oferă un spațiu sigur pentru înțelegerea emoțiilor, a tiparelor relaționale și a procesului de reconstrucție personală.

Fiecare jurnal are un scop diferit, dar toate urmăresc aceeași misiune: să ajute femeile să se privească cu mai multă sinceritate și să își construiască o viață în care se regăsesc cu adevărat.

Self-love fără filtre de Instagram

This girl can! crede într-o formă de self-love care merge dincolo de clișee. Dincolo de citate motivaționale și ritualuri perfecte. O formă de iubire de sine construită prin alegeri zilnice, limite sănătoase și respect de sine.

Din această perspectivă a fost creat jurnalul Self-love Club. Un instrument care explorează relația unei femei cu ea însăși, cu corpul său, cu gândurile sale și cu obiceiurile care îi modelează viața.

Recunoștința nu este o tendință, este o disciplină

Într-o lume în care atenția este îndreptată constant către ceea ce lipsește, recunoștința devine un act de conștiență.

Jurnalul Începe cu Mulțumesc a fost creat pentru a ajuta femeile să observe mai mult din binele care există deja în viața lor. Nu este doar despre recunoștință, ci despre schimbarea perspectivei și cultivarea unei relații mai sănătoase cu prezentul.

Cea mai grea lecție: să ai încredere în tine

Una dintre cele mai întâlnite provocări în comunitatea This girl can! este lipsa încrederii în propriile decizii. Multe femei își caută constant validarea în exterior și își pun la îndoială instinctele.

Din această nevoie a apărut jurnalul Sigură pe mine. Un instrument creat pentru a ajuta femeile să își recapete încrederea în propriile alegeri și intuiție.

Astăzi, când cineva întreabă ce este This girl can!, răspunsul depășește ideea de jurnal sau produs. Este o comunitate, un spațiu de creștere și un loc în care femeile nu trebuie să se explice sau să se grăbească să fie bine.

This girl can! continuă să fie construit zi de zi din poveștile femeilor care aleg să se întoarcă la ele însele. Iar aceasta rămâne, de la început și până astăzi, misiunea brandului.

This girl can!

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