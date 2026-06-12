Confortul de acasă începe cu deciziile luate la timp

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Când ne amenajăm locuința, atenția merge aproape întotdeauna către lucrurile care se văd. Alegem culoarea pereților, canapeaua, corpurile de iluminat sau obiectele decorative care dau personalitate spațiului. În schimb, elementele care țin de confortul de zi cu zi ajung adesea pe lista deciziilor pe care le vom lua „mai târziu'.

Abia când temperaturile cresc și timpul petrecut acasă devine mai puțin confortabil realizăm cât de mult contează aceste alegeri. Iar atunci, o investiție care putea fi făcută relaxat se transformă într-o necesitate.

În ultimii ani însă, granița dintre design și funcționalitate a început să dispară. Produsele pentru casă nu mai trebuie ascunse sau integrate cu forța în decor, ci pot deveni parte din estetica locuinței. LG Artcool Gallery este un exemplu al acestei schimbări, combinând confortul oferit de un aparat de aer condiționat cu un design care se integrează natural în spațiul de locuit.

La prima vedere, produsul seamănă mai degrabă cu un obiect decorativ decât cu un aparat de aer condiționat. Rama din lemn îi oferă aspectul unui tablou înrămat și îi permite să se integreze armonios în diferite stiluri de amenajare interioară. Este o schimbare de perspectivă care răspunde unei nevoi tot mai întâlnite: aceea de a avea o locuință în care tehnologia nu domină vizual spațiul, ci îl completează discret.

LG Artcool Gallery

Pe lângă funcția de răcire, LG Artcool Gallery include un ecran LCD Full HD de 27 de inci care poate afișa fotografii personale, imagini decorative sau lucrări de artă, transformând produsul într-un element integrat în decorul casei. Iar atunci când nu îl utilizezi pentru afișarea de fotografii sau videoclipuri, ecranul îți rămâne la fel de util, pentru că funcționează ca un dashboard informativ, care îți oferă date pe care vrei să le ai la îndemână, precum prognoza meteo, ora, cât și acces la setările dispozitivului, ca să poți controla simplu temperatura, nivelul de umiditate sau să monitorizezi consumul. Iar pentru cei care preferă conținutul digital, funcția de Screen Mirroring permite redarea directă a conținutului de pe smartphone pe ecranul aparatului de aer condiționat. Și, ca totul să fie la superlativ, dispozitivul integrează și două difuzoare de 5W, care, prin intermediul aplicației LG ThinQ™, pot reda muzica ta preferată, astfel că te poți bucura în cele mai diverse moduri de ambianța pe care o dorești.

Confortul este completat de sistemul de distribuție a aerului în trei direcții, care contribuie la o răcire uniformă a încăperii. Aerul este distribuit în stânga, dreapta și în jos, astfel încât temperatura să fie mai echilibrată în întreaga cameră.

Un alt detaliu care răspunde stilului de viață actual este controlul de la distanță prin aplicația LG ThinQ™. Ți-am povestit deja despre una dintre funcțiile ei, dar esențial e și că aceasta permite ca temperatura poate fi reglată direct de pe smartphone, înainte de a ajunge acasă, pentru ca locuința să ofere atmosfera dorită încă din momentul în care deschizi ușa.

Poate că una dintre cele mai frecvente greșeli pe care le facem atunci când ne amenajăm locuința este să separăm designul de confort. Ne concentrăm pe cum arată un spațiu și lăsăm pe mai târziu alegerile care influențează felul în care îl trăim zi de zi. LG Artcool Gallery reușește să aducă împreună aceste două aspecte. Este genul de produs care răspunde unei nevoi practice, fără să fie nevoie de compromisuri în privința esteticii. Iar acesta este, poate, cel mai bun argument pentru a lua o decizie la timp, înainte ca ea să devină o urgență.

Foto: LG

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