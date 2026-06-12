Fabletics și Khloé Kardashian redefinesc încrederea în sine prin colecția PureLuxe Push-Up

Într-o perioadă în care granița dintre activewear și moda de zi cu zi devine tot mai fluidă, iar femeile caută piese care să le ofere atât confort, cât și încredere în propriul stil, Fabletics aduce în prim-plan colecția PureLuxe Push-Up, dezvoltată în colaborare cu antreprenoarea, pasionata de fitness și personalitatea TV Khloé Kardashian.

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  de  ELLE
Fabletics și Khloé Kardashian redefinesc încrederea în sine prin colecția PureLuxe Push-Up

Într-o perioadă în care granița dintre activewear și moda de zi cu zi devine tot mai fluidă, iar femeile caută piese care să le ofere atât confort, cât și încredere în propriul stil, Fabletics aduce în prim-plan colecția PureLuxe Push-Up, dezvoltată în colaborare cu antreprenoarea, pasionata de fitness și personalitatea TV Khloé Kardashian.

Disponibilă acum și pentru consumatorii din România, colecția reflectă una dintre direcțiile definitorii ale brandului: crearea unor piese care susțin femeile în fiecare moment al zilei, indiferent dacă se află la antrenament, la birou sau într-o ieșire casual în oraș.

Construită în jurul bestsellerului PureLuxe TLC Legging și a colanților Seamless Scrunch High-Waisted Legging, colecția propune o reinterpretare modernă a conceptului de push-up, prin lansarea sutienului PureLuxe Push-Up Bra – primul model push-up din portofoliul Fabletics. Conceput pentru a oferi susținere, confort și o siluetă definită, modelul este realizat pentru a se adapta natural stilului de viață activ al femeilor moderne.

„Un lucru este să reușesc să îmi cresc propria încredere în mine, însă cu totul altceva este să pot juca un rol, indiferent cât de mic, în a ajuta alte femei să se simtă cel mai bine în pielea lor', declara Khloé Kardashian la lansarea colecției. „Această colaborare reunește tot ceea ce Fabletics a realizat până acum – este stylish, extrem de confortabilă și te face să te simți bine pe parcursul întregii zile.'

Colecția reflectă perfect abordarea relaxată și autentică a lui Khloé Kardashian asupra modei și feminității: piese versatile, care pun accent pe confort fără a compromite stilul. Disponibil în trei variante diferite, PureLuxe Push-Up Bra reimaginează clasicul sutien push-up printr-o construcție modernă, cu cupe detașabile și bretele ajustabile, care permit personalizarea nivelului de susținere și adaptarea perfectă la nevoile fiecărei purtătoare.

Dincolo de piesele dedicate antrenamentului, colecția include și articole complementare care pot fi integrate cu ușurință în garderoba de zi cu zi. Heavy Terry Cropped Pullover și Heavy Terry Wide Leg Sweatpant propun o abordare contemporary loungewear, cu volume relaxate și croieli moderne, perfecte pentru un look casual sofisticat. În același timp, Elevated Track Jacket și Elevated Track Pant completează colecția printr-o estetică inspirată din universul sport-luxury, oferind posibilitatea construirii unor outfituri coordonate, actuale și versatile.

Pentru un plus de feminitate și simplitate, colecția include și Classic Cotton Cropped Baby Tee, o piesă esențială care completează perfect atât ținutele active, cât și cele casual.

Întreaga colaborare este construită în jurul ideii de încredere, confort și libertate de exprimare. Fiecare piesă a fost concepută pentru a evidenția silueta într-un mod natural și pentru a oferi susținerea necesară unei vieți active, fără compromisuri în ceea ce privește stilul.

„Tot ceea ce creăm împreună cu Khloé este o celebrare a feminității, a formelor și a încrederii în sine', declara Kate Williams, Vice President, Women’s Design, Fabletics. „Această colecție este inspirată de energia și autenticitatea ei și redefinește ideea de cool girl silhouette prin confort, funcționalitate și detalii care pun în valoare corpul.'

Colecția Fabletics x Khloé Kardashian este disponibilă pe www.fabletics.ro

Foto: Fabletics

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