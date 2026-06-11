Dezinsectie purici: Cum recunoști infestarea și ce trebuie să faci înainte de tratamentul profesional

Dacă animalul tău de companie s-a scărpinat mai mult ca de obicei sau ai început să observi mici înțepături pe glezne și picioare dimineața, e posibil să ai în casă o problemă pe care mulți o ignoră până când devine serioasă: o infestare cu purici.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Dezinsectie purici: Cum recunoști infestarea și ce trebuie să faci înainte de tratamentul profesional

Dacă animalul tău de companie s-a scărpinat mai mult ca de obicei sau ai început să observi mici înțepături pe glezne și picioare dimineața, e posibil să ai în casă o problemă pe care mulți o ignoră până când devine serioasă: o infestare cu purici. Discreți, rapizi și extrem de prolifici, puricii sunt paraziti care se instalează confortabil în locuință și scapă, de cele mai multe ori, de sub control fără o intervenție profesională de dezinsecție purici. Iată ce trebuie să știi.

Ce sunt puricii și cum ajung în casa ta

Puricii adulți sunt paraziți care se hrănesc exclusiv cu sânge. Aparatul lor bucal este construit special pentru a perfora pielea gazdei, iar în momentul înțepăturii injectează enzime care împiedică coagularea sângelui – un mecanism eficient, de altfel, pentru a se hrăni nestingheriți. Fără această hrănire, reproducerea nu este posibilă, ceea ce explică de ce sunt atât de insistenți în căutarea unei gazde.

Deși fiecare specie de purici are o preferință – puricele câinelui, al pisicii, al omului – în absența gazdei preferate, oricare dintre ei poate parazita atât animalele de companie, cât și oamenii. Problema apare de obicei când animalele de companie iau purici din exterior, de la alți câini sau pisici, și îi aduc în casă. Odată ajunși în interior, puricii nu rămân doar pe animal – colonizează rapid covoarele, canapelele, patul, hainele, orice suprafață textilă sau colț ferit unde pot să se înmulțească în liniște.

Puricii adulți sunt activi în principal noaptea, când gazdele sunt mai liniștite și pot fi atacate fără să fie sesizați. Ziua stau ascunși prin mediul înconjurător și sar pe gazde de câteva ori pentru a se hrăni, retrăgându-se apoi.

Cum arată mușcăturile de purici și cum le recunoști

Una dintre cele mai frecvente greșeli este să confunzi mușcăturile de purici cu cele de țânțari sau alte insecte. Există câteva caracteristici specifice la care să fii atent.

Puricii injectează un anestezic în momentul mușcăturii, exact pentru a preveni durerea sau mâncărimea imediată. Asta înseamnă că victima nu simte nimic în momentul atacului și se poate trezi dimineața cu multiple înțepături fără să fi simțit nimic în timpul nopții. Înțepăturile apar ca mici umflături roșii cu un punct central care formează o crustă, însoțite de o senzație intensă de mâncărime – care se accentuează dacă le deranjezi. Apar de obicei în grupuri sau pe zone restrânse, pentru că puricele se hrănește de mai multe ori din aceeași zonă, deși fără tiparul regulat în linie dreaptă caracteristic ploșnițelor.

Locul preferat de atac sunt picioarele și gleznele, fiind zonele cel mai ușor accesibile când puricii sar de pe podea sau covoare. Dar în funcție de situație pot apărea și în alte zone ale corpului.

Reacțiile pot varia mult de la o persoană la alta: unii rămân cu simple umflături care trec în câteva zile, altora li se inflamează și cresc în dimensiune sau se transformă în vezicule cu lichid. Există și cazuri rare, dar serioase, în care înțepăturile declanșează reacții alergice severe – mâncărimi generalizate, umflături mari, dificultăți de respirație. Dacă apar astfel de simptome, este nevoie de asistență medicală de urgență.

De ce nu poți scăpa de purici fără ajutor profesional

Mulți oameni încearcă să rezolve problema cu produse din comerț și se trezesc că, după câteva săptămâni, puricii au revenit. Motivul este simplu: puricii au un ciclu de viață cu patru stadii – ou, larvă, pupă, adult – iar produsele de uz casnic acționează doar asupra adulților. Ouăle și pupele pot supraviețui și pot ecloza ulterior, reluând ciclul. În plus, puricii se înmulțesc rapid: o singură femelă poate depune sute de ouă în câteva săptămâni.

Un serviciu profesional de dezinsecție purici abordează problema complet, folosind produse biocide omologate cu efect rezidual (substanțe care continuă să acționeze și după aplicare, eliminând și insectele care eclozează ulterior) au larvicid. Specialiștii știu unde să trateze, inclusiv zonele ascunse unde ouăle și larvele se dezvoltă, și pot stabili un plan de intervenție în mai multe etape dacă infestarea este avansată.

Pașii esențiali de pregătire înainte de dezinsecția purici

Un tratament profesional de dezinsecție purici este cu atât mai eficient cu cât spațiul a fost pregătit corect în prealabil. Nu sări peste acești pași – fac diferența dintre o intervenție reușită și una care trebuie repetată.

Aspirarea temeinică – primul și cel mai important pas

Înainte de orice tratament, aspiră toate suprafețele: covoare, canapele, patul, zonele de sub mobilier, colțurile greu accesibile. Aspirarea fizică îndepărtează puricii în toate stadiile de dezvoltare – adulți, larve și ouă – reducând populația înainte ca substanțele să fie aplicate. Cu cât sunt mai puțini purici prezenți la momentul tratamentului, cu atât produsele acționează mai eficient pe ce rămâne.

Nu uita să aspiri și după tratament. Insectele moarte și ouăle rămase trebuie eliminate, pentru că altfel riscul de reinfestare crește. Un detaliu esențial pe care mulți îl ignoră: sacul aspiratorului trebuie sigilat imediat după aspirare și aruncat sau incinerat – nu îl lăsa în casă, pentru că puricii pot ieși din el și pot reinfesta spațiul.

Izolarea și tratarea textilelor

Toate materialele textile – haine, lenjerii de pat, pături, covoare, covorașele animalelor, genți, rucsacuri – trebuie scoase din dulapuri și debara, puse în pungi etanșe și pregătite pentru tratament termic. Spălarea la minimum 60°C sau utilizarea unei camere termice distruge puricii în toate stadiile de viață: adulți, larve și ouă. Nu folosi textilele netratate termic până când procesul nu a fost finalizat.

Deparazitarea animalelor de companie

Acesta este un pas pe care mulți îl omit sau îl amână, iar rezultatul este că tratamentul de dezinsecție purici este ineficient pe termen lung. Câinele sau pisica ta este principala sursă de reinfestare. Deparazitarea animalului trebuie făcută concomitent cu tratamentul din locuință – dacă tratezi casa, dar lași animalul netratat, ciclul se reia.

Eliberarea spațiului pentru echipa de dezinsecție

Specialiștii trebuie să poată ajunge la toate suprafețele: sub mobilier, în spatele dulapurilor, în colțuri. Mută obiectele care blochează accesul și asigură-te că echipa poate lucra neobstrucționat în fiecare cameră.

Ce face echipa profesională de dezinsecție purici

Odată ce spațiul este pregătit, specialiștii aplică tratamentul pe toate suprafețele relevante, respectând dozajele recomandate și măsurile de protecție. Eficiența intervenției depinde atât de produsele utilizate, cât și de acoperirea corectă a zonelor în care se dezvoltă puricii. În funcție de gradul infestării, se pot folosi soluții cu efect de contact, efect rezidual sau tratamente complementare pentru a întrerupe ciclul de dezvoltare al insectelor. De regulă, sunt necesare două intervenții la interval de câteva săptămâni, pentru a elimina și puricii care se aflau în stadii de dezvoltare mai puțin sensibile la primul tratament. 

Puricii sunt mai mult decât un simplu disconfort – pot afecta sănătatea întregii familii și a animalelor de companie. Cheia este să acționezi rapid și complet: pregătești spațiul, tratezi animalele și lași profesioniștii să facă restul. O dezinsectie purici realizată corect, în două etape, cu pregătire prealabilă adecvată, este singura cale sigură spre o casă cu adevărat liberă de acești paraziți.

Foto: Canva

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.135 Titanic - Ediția nr.135 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.134 Titanic - Ediția nr.134 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.133 Titanic - Ediția nr.133 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
În culisele noii colecții IKEA PS 2026: despre joacă, design accesibil și obiecte create pentru viața reală
Advertorial
În culisele noii colecții IKEA PS 2026: despre joacă, design accesibil și obiecte create pentru viața reală
Vara a venit. Pielea ta ştie deja.
Advertorial
Vara a venit. Pielea ta ştie deja.
De la Beach, Please! la NIBIRU: BIG Events semnează producția celui mai ambițios proiect de entertainment din Europa de Est
Advertorial
De la Beach, Please! la NIBIRU: BIG Events semnează producția celui mai ambițios proiect de entertainment din Europa de Est
Best in class! CYBEX anunță noi performanțe în domeniul siguranței copiilor: Sirona Ti și Pallas G3 au fost desemnate „Best in Class” în categoriile lor, în cadrul testării ADAC din mai 2026
Advertorial
Best in class! CYBEX anunță noi performanțe în domeniul siguranței copiilor: Sirona Ti și Pallas G3 au fost desemnate „Best in Class” în categoriile lor, în cadrul testării ADAC din mai 2026
Crocs transformă vara urbană într-o declarație de stil
Advertorial
Crocs transformă vara urbană într-o declarație de stil
Cum contribuie aerul condiționat la menținerea unui climat interior constant
Advertorial
Cum contribuie aerul condiționat la menținerea unui climat interior constant
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Momente nevăzute la întâlnirea Mirabelei Grădinaru cu Olena Zelenska. Gesturile celor două le dezvăluie relația specială
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Un român stabilit în Grecia a făcut inventarul prețurilor la restaurantele din Thassos: „Peștele ăla o să aibă gust de rată la bancă”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Cine este Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Fetița cu berete de care lumea gastronomiei va mai auzi
Cine este Irina Iancu, câștigătoarea Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Fetița cu berete de care lumea gastronomiei va mai auzi
Orlando Zaharia a plecat în vacanță alături de familie. Ce destinație a ales juratul de la Chefi la Cuțite
Orlando Zaharia a plecat în vacanță alături de familie. Ce destinație a ales juratul de la Chefi la Cuțite
Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Iancu, lecție impresionantă despre ce înseamnă să fii lider. Ce gest a făcut
Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Irina Iancu, lecție impresionantă despre ce înseamnă să fii lider. Ce gest a făcut
Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cum și-au format echipele cei 4 finaliști și care a fost ordinea alegerii
Finala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Cum și-au format echipele cei 4 finaliști și care a fost ordinea alegerii
Unica.ro
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
Fiicele Andreei Bălan au fost în prim-plan la nunta mamei lor cu Victor Cornea, însă fiul lui, Luca, a fost căutat cu privirea de toți invitații... La câteva ore după nuntă, s-a aflat tot adevărul
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Cea mai bogată româncă din lume a născut al treilea copil: „Prin harul lui Dumnezeu, mama și bebelușul sunt sănătoși”. Cu ce se ocupă, de fapt, Anca Verma și cine este soțul ei / FOTO
Cine este, de fapt, Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Ce s-a aflat acum despre partenera discretă a premierului desemnat. Detalii neștiute din viața lor privată ies la iveală
Cine este, de fapt, Diana Postică, soția lui Eugen Tomac. Ce s-a aflat acum despre partenera discretă a premierului desemnat. Detalii neștiute din viața lor privată ies la iveală
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
De ce crema cu SPF este cel mai important pas din rutina ta zilnică — și cum să o alegi corect
De ce crema cu SPF este cel mai important pas din rutina ta zilnică — și cum să o alegi corect
Advertorial

+ Mai multe
De ce segmentul adventure crește de la an la an: motociclete care te scot din oraș și te duc mai departe decât ai planificat
De ce segmentul adventure crește de la an la an: motociclete care te scot din oraș și te duc mai departe decât ai planificat
Advertorial

De la an la an, tot mai mulți motocicliști descoperă plăcerea de a explora drumuri neasfaltate, păduri sau zone de munte.

+ Mai multe
8 studenți la arte s-au calificat în finala New Wave Art Prize 2026 cu lucrări ce dezbat impactul inteligenței artificiale
8 studenți la arte s-au calificat în finala New Wave Art Prize 2026 cu lucrări ce dezbat impactul inteligenței artificiale
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC