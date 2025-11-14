Completează-ți noul look: Black Friday 2025 cu JD Sports

Mergi la cumpărături cu lista în mână? Sau poate că îți place să iei lucrurile așa cum vin? Ambele răspunsuri sunt corecte, pentru că poți să explorezi ofertele Black Friday de la JD Sports așa cum îți dorești, în propriul tău ritm – online sau în magazine.

Completează-ți noul look: Black Friday 2025 cu JD Sports

Mergi la cumpărături cu lista în mână? Sau poate că îți place să iei lucrurile așa cum vin? Ambele răspunsuri sunt corecte, pentru că poți să explorezi ofertele Black Friday de la JD Sports așa cum îți dorești, în propriul tău ritm – online sau în magazine. Vino să descoperi cele mai bune modele. Alege produse simple iconice, cele mai noi ediții și versiuni disponibile exclusiv la JD. Combină-le și asortează-le pentru a crea outfituri gata de purtat. Pregătește-ți lookul pentru începutul noului sezon.

Black Friday la JD Sports

O ținută pentru școală, facultate, birou, purtare zilnică… Ofertele și promoțiile de Black Friday reprezintă o opțiune pentru a-ți completa outfitul pentru noul sezon. Uneori lipsește doar un singur element pentru ca întregul look să fie așa cum ți-l dorești. Ce anume vei alege de data aceasta? Vezi mood board-ul inspirațional și descoperă noile produse de la brandurile tale favorite.

Bluze, tricouri, topuri

La JD vei găsi îmbrăcăminte de la branduri de top. Bluzele sunt printre cele mai căutate – cu glugă, cu fermoare, dar și modele cu guler rotund. Poți asorta hanoracele și bluzele cu fermoar cu pantaloni lungi sau scurți asortați. De asemenea, le poți purta cu pantaloni scurți pentru fitness, colanți sau chiar pantaloni cargo și blugi. Descoperă topuri, tricouri și bluze cu mâneci lungi, cu imprimeuri sau simple. Pe lângă acestea, acordă atenție și jachetelor, vestelor și gecilor windbreaker pentru ținute în straturi. Merită să găsești aceste articole la prețuri reduse, mai ales înainte de începerea noului sezon.

Foto: JD Sports

Sneakers, teniși, ghete

Sneakerșii, tenișii, ghetele și încălțămintea de vară sunt printre cele mai trendy produse de Black Friday. Pe perioada reducerilor, vei găsi modele individuale disponibile la prețuri reduse. Descoperă modele legendare de la Nike, adidas, Puma, New Balance, Converse, Vans și alte branduri, care domină trendurile. Ai o colecție preferată sau cauți cele mai noi ediții? Promoțiile din acest an reprezintă o ocazie grozavă pentru a-ți lua sneakerși pentru fotbal, teniși cu profil înalt sau încălțăminte retro cu detalii metalice. Ce vei alege? Pregătește-te să mergi la sală și completează-ți ținutele de zi cu zi.

Foto: JD Sports

Genți, rucsacuri, sepci

Black Friday înseamna și reduceri la accesorii. Cauți articole precum șosetele și șepcile? Poate vrei o geantă, un rucsac sau ceva mai mic pe care ai pus ochii de curând? Acestea sunt esențiale pentru lookul tău zilnic, indiferent de ceea ce ai planificat. O geantă pentru sală cu bretea reglabilă este un must-have pentru călătoriile scurte sau vizitele la piscină. Un rucsac este un must-have nu doar pentru școală, acesta este util și atunci când mergi la facultate sau la birou. Alege accesorii care îți vor completa toate outfiturile.

Foto: JD Sports

Outfit Swoosh: Nike la JD Sports

Care este cel mai cunoscut brand american care a definit streetwear-ul? Nike, bineînțeles! De la nenumărate modele clasice de sneakers, tricouri, bluze și treninguri până la îmbrăcăminte pentru sală, acest brand este o adevărată legendă.

Produsele de la Nike sunt la promoție la JD și sunt foarte căutate în fiecare an. Logo-ul Swoosh reprezintă minimalismul și modernitatea, iar articolele individuale sunt ușor de combinat pentru a crea un look complet. De la topuri și tricouri la genți pentru sală, poți crea cu ușurință un întreg outfit pentru purtare zilnică, antrenamente sau un city break. Descoperă:

  • pantaloni sport și jogger Nike Tech Fleece,
  • sneakerși legendari Nike Air Force 1, Air Max, Shox sau P-6000.
  • îmbrăcăminte de sală Nike Pro,
  • accesorii: genți, rucsacuri și șepci de baseball, completate cu legendarul logo Swoosh.

 Un trening, o pereche nouă de sneakers sau poate o geantă încăpătoare pentru sală – ce ai pe lista de cumpărături anul acesta?

Foto: JD Sports

Outfit cu cele trei benzi – adidas la JD

Promoțiile de Black Friday la produsele adidas sunt valabile atât pentru îmbrăcăminte, cât și pentru încălțăminte. Acest brand asigură un vibe retro distinctiv, relansând modele clasice din anii trecuți. Fii cu ochii pe:

  • sneakers adidas Campus, Gazelle, Handball sau Superstar.
  • Tricouri, bluze, pantaloni și alte modele adidas Originals,
  • rucsacuri pentru școală și mici accesorii cu cele trei benzi și logoul Trefoil.
Foto: JD Sports

Combină-le și asortează-le. Cele trei benzi contrastante reprezintă un detaliu care atrage toate privirile pe stradă. Alege un tricou sau o bluză cu fermoar și guler ridicat. Asortează-te cu pantaloni largi, pentru un vibe retro. Dacă nu cauți haine, ia în considerare încălțămintea. Descoperă sneakerșii disponibili la prețuri reduse. Alege dintre modelele cu partea superioară din piele întoarsă sau integrală. Nu rata această ocazie! Pregătește-te pentru promoțiile de Black Friday la JD Sports și ia-ți cele mai bune produse.

Foto: JD Sports

Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

