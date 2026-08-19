Circuit Coreea de Sud: ce să vizitezi și de ce plecările de toamnă sau primăvară sunt ideale

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Coreea de Sud este una dintre destinațiile asiatice care reușesc să surprindă prin contraste. Este țara în care temple vechi de sute de ani coexistă cu zgârie-nori spectaculoși, cartiere tradiționale se află la câteva stații de metrou de zone ultramoderne, iar ritualurile ancestrale se întâlnesc cu tehnologia de ultimă generație.

Pentru călătorul european obișnuit cu destinațiile asiatice deja consacrate, un circuit în Coreea de Sud poate fi o descoperire aparte. Este o experiență în care cultura, gastronomia, arhitectura, natura și fenomenul K-culture se completează firesc. Iar alegerea sezonului poate transforma radical felul în care este trăită această călătorie.

De ce merită să descoperi Coreea de Sud?

În ultimii ani, Coreea de Sud a devenit tot mai vizibilă pe harta turistică internațională. Popularitatea K-pop, a serialelor coreene și a gastronomiei locale a făcut ca interesul pentru această țară să crească semnificativ.

Dincolo de ceea ce vedem pe ecrane, însă, Coreea de Sud are o identitate culturală extrem de bogată. Un circuit bine construit permite descoperirea acestei identități din mai multe perspective: de la palate regale și temple budiste până la piețe tradiționale, cartiere creative, muzee și bulevarde futuriste.

Pentru cei care preferă să exploreze mai mult decât o singură zonă, un circuit în Coreea de Sud oferă avantajul unei călătorii structurate, în care obiectivele importante sunt integrate într-un program coerent, fără ca organizarea transportului și a cazărilor să devină o preocupare permanentă.

Seul: tradiție, tehnologie și energie urbană

Capitala Coreei de Sud este probabil locul în care contrastul dintre trecut și viitor devine cel mai vizibil.

Seul este un oraș imens, dinamic și sofisticat, cu o infrastructură impresionantă și o scenă culturală care nu doarme aproape niciodată. Dar printre clădirile moderne se păstrează numeroase repere ale istoriei coreene.

Unul dintre cele mai importante este Gyeongbokgung, principalul palat regal al dinastiei Joseon. Vizitarea acestuia oferă o perspectivă asupra arhitecturii tradiționale și asupra istoriei regale a țării. În apropiere se află Bukchon Hanok Village, cunoscut pentru casele tradiționale coreene și străduțele sale pitorești.

Apoi, perspectiva se schimbă complet. Cartierele moderne ale capitalei ilustrează Coreea contemporană: design, modă, tehnologie, shopping și cultura urbană care au făcut Seulul celebru în întreaga lume.

Pentru o perspectivă diferită asupra orașului, merită descoperită și oferta de circuite exotice Premium Tours, unde Coreea de Sud poate fi privită în contextul mai larg al călătoriilor asiatice.

Dincolo de Seul: Coreea tradițională

Unul dintre avantajele unui circuit este că permite ieșirea din ritmul capitalei și descoperirea altor fațete ale țării.

Orașele istorice, templele și satele tradiționale oferă o imagine mult mai profundă asupra culturii coreene. Gyeongju este una dintre destinațiile esențiale pentru cei interesați de istorie. Fostă capitală a regatului Silla, este supranumită uneori „muzeul fără ziduri' datorită numărului mare de situri istorice și monumente.

Templele budiste adaugă o altă dimensiune călătoriei. Atmosfera lor este complet diferită de energia marilor orașe, iar arhitectura, grădinile și peisajele înconjurătoare creează spații în care ritmul devine mult mai lent.

Și gastronomia este parte importantă din această descoperire. Kimchi, bibimbap, bulgogi, preparatele pe bază de fructe de mare sau street food-ul din piețele locale sunt doar câteva dintre experiențele culinare care completează un circuit în Coreea de Sud.

Coreea de Sud și fenomenul K-culture

Pentru generațiile care au descoperit Coreea prin muzică, seriale sau cinematografie, călătoria poate avea și o dimensiune foarte personală.

K-pop-ul, serialele coreene, cosmeticele și moda au devenit ambasadori culturali ai țării. În Seul există magazine, cafenele, spații culturale și zone comerciale în care această influență este imposibil de ignorat.

Dar tocmai aici se află unul dintre farmecurile Coreei: K-culture nu înlocuiește tradiția, ci coexistă cu ea. Poți vizita un palat regal dimineața, lua masa într-o piață tradițională și ajunge seara într-un cartier modern plin de restaurante, magazine și ecrane gigantice.

De ce toamna este unul dintre cele mai bune anotimpuri?

Toamna este o perioadă excelentă pentru explorarea Coreei de Sud. Temperaturile sunt, în general, mai confortabile pentru plimbări și vizite decât în perioada verii, iar peisajele capătă o frumusețe aparte datorită culorilor de toamnă.

În parcuri, grădini și zonele montane, frunzele transformă peisajul într-un spectacol natural. Pentru un circuit care presupune multe deplasări și vizite în aer liber, vremea mai răcoroasă poate fi un avantaj important.

Toamna oferă și o lumină foarte plăcută pentru fotografie, ceea ce face ca palatele, templele și peisajele urbane să devină și mai spectaculoase. Iar dacă ești pasionat de cultura asiatică și ești dornic să descoperi mai mult, ai posibilitatea să optezi pentru un circuit Coreea de Sud – Japonia de 14 zile, o experiență cu adevărat memorabilă.

Primăvara: Coreea înflorită

Primăvara este cealaltă perioadă ideală pentru o călătorie în Coreea de Sud. Temperaturile sunt plăcute, iar natura revine la viață.

Florile de cireș reprezintă unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale primăverii asiatice și pot transforma orașele, parcurile și aleile într-un decor spectaculos. În combinație cu arhitectura tradițională, rezultatul este unul dintre acele peisaje care fac o călătorie memorabilă.

Pentru turiștii interesați de fotografie, primăvara este o perioadă deosebit de atractivă. Pentru cei care preferă plimbările și explorarea urbană, temperaturile moderate fac zilele petrecute în oraș mult mai confortabile.

Un circuit premium pentru o destinație complexă

Coreea de Sud este o destinație care poate fi explorată independent, dar complexitatea transportului, distanțele dintre obiective și numărul mare de experiențe posibile fac ca un circuit organizat să fie o opțiune confortabilă pentru mulți turiști.

În cazul unui segment premium de turism, diferența nu este doar programul în sine, ci și felul în care este construită experiența: alegerea cazărilor, ritmul călătoriei, transportul, ghidajul și atenția acordată detaliilor.

Pentru cei care își doresc o călătorie în care să descopere cât mai mult fără să sacrifice confortul, circuitele Premium Tours pot reprezenta o alternativă la organizarea individuală a unei călătorii atât de complexe.

Un circuit în Coreea de Sud este, în cele din urmă, mai mult decât o listă de obiective. Este o călătorie între două lumi care coexistă în aceeași țară: Coreea templelor și a palatelor, dar și Coreea tehnologiei, a designului și a culturii pop.

Iar dacă toamna aduce culori spectaculoase și temperaturi ideale pentru explorare, primăvara vine cu peisaje înflorite și o atmosferă aparte. Pentru un călător pasionat de Asia, dar în căutarea unei destinații care încă păstrează sentimentul de descoperire, Coreea de Sud poate fi exact alegerea potrivită.

Foto: Magnific

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro