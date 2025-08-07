Ce este Terapia Shockwave și care sunt afecțiunile pe care le tratează

Terapia Shockwave este o metodă non-invazivă care folosește undele de șoc mecanice de înaltă frecvență pentru a trata durerea cronică și inflamațiile localizate la nivelul aparatului musculo-scheletal. Practic, undele de șoc pătrund în țesuturi și stimulează procesele naturale de regenerare ale corpului, ajutând la refacerea țesuturilor afectate, reducerea inflamației și dizolvarea depozitelor de calciu care pot apărea pe tendoane. Este o terapie frecvent utilizată în cazurile în care alte tratamente nu au dat rezultate sau atunci când pacientul dorește o alternativă eficientă la intervențiile invazive.

Una dintre caracteristicile cele mai importante ale acestei metode este rapiditatea cu care poate reduce durerea, chiar și după primele 1-2 ședințe. Pe lângă acest beneficiu, tratamentul este foarte bine tolerat de majoritatea pacienților, fără a necesita o perioadă de recuperare specială după aplicare.

În ce afecțiuni se recomandă terapia Shockwave

Această terapie este eficientă într-o gamă largă de afecțiuni, în special cele de natură cronică. Cele mai frecvente probleme tratate sunt fasciita plantară (durere în zona călcâiului), tendinita achileană, durerile de umăr cauzate de calcificări, „cotul tenismenului' (epicondilita laterală), durerile lombare persistente și anumite forme de tendinopatie la genunchi. Fiind o terapie localizată, se aplică exact în zona dureroasă, având ca scop reducerea inflamației, îmbunătățirea circulației locale și accelerarea vindecării.

Totodată, este adesea inclusă în planurile complexe de recuperare medicala, acolo unde durerile musculo-scheletale împiedică pacientul să desfășoare în mod normal activitățile de zi cu zi. În multe cazuri, pacienții cu dureri vechi, netratate corespunzător, observă îmbunătățiri semnificative după aplicarea acestei terapii, chiar și atunci când alte metode nu au avut succes.

Cine poate beneficia de terapia Shockwave

Este important de știut că această terapie se adresează exclusiv persoanelor adulte. Ea nu este potrivită pentru copii și adolescenți, tocmai pentru că implică o stimulare mecanică intensă asupra țesuturilor, ceea ce poate afecta negativ procesele de creștere. În schimb, adulții cu afecțiuni cronice sau leziuni de suprasolicitare pot beneficia din plin de efectele sale. Evaluarea inițială este esențială și trebuie făcută într-o clinica fizioterapie, de către un specialist cu experiență, care va decide dacă terapia este potrivită pentru afecțiunea respectivă și care este frecvența optimă a ședințelor.

În general, un protocol standard presupune între 3 și 6 ședințe, efectuate la intervale regulate. Fiecare ședință durează doar câteva minute, iar pacientul poate pleca imediat după aplicare, fără restricții de activitate. În unele cazuri, se poate resimți un ușor disconfort sau o sensibilitate locală temporară, semne normale ale reacției organismului la stimulare.

Rolul terapiei în tratamentele de durată

Deși este o tehnologie relativ nouă, terapia Shockwave a devenit parte integrantă a metodelor moderne de fizioterapie și recuperare funcțională. Nu trebuie însă considerată o soluție unică; în majoritatea cazurilor, este combinată cu alte metode de terapie fizică, exerciții ghidate sau tehnici de eliberare miofascială, pentru a obține rezultate complete și de durată.

Această abordare integrată ajută la tratarea nu doar a simptomelor, ci și a cauzelor reale ale durerii, ceea ce face ca pacienții să beneficieze de o ameliorare constantă, fără recidive frecvente. Un alt avantaj important este că terapia poate fi ajustată în funcție de toleranța și progresul fiecărei persoane, astfel încât tratamentul să fie cât mai eficient, dar și sigur în același timp.

Foto: Pexels

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro