Când corpul tău spune „stop”: semnale subtile pe care nu trebuie să le ignori

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Când corpul tău spune „stop”: semnale subtile pe care nu trebuie să le ignori

Semnale pe care le trecem adesea cu vederea

Durerea nu apare niciodată „din senin'. Cele mai frecvente disconforturi se instalează treptat, în urma unor tensiuni acumulate sau a unor accidente aparent minore. O zi lungă la birou, un weekend de drumeție pe trasee solicitante, o partidă de tenis sau alergatul pe asfalt încins pot lăsa urme pe care nu le simțim imediat. Mușchii se suprasolicită, articulațiile devin rigide, iar corpul începe să-și tragă frâna de mână.

Este surprinzător cât de multe semnale subtile trec neobservate: genunchiul care pocnește, umerii tensionați sau durerile de cap care apar după ore petrecute la calculator. Acestea nu sunt accidente izolate, ci avertismente ale organismului că ceva nu funcționează corect.

Durerea de cap poate avea rădăcini neașteptate

Foarte mulți oameni ajung să creadă că migrenele sau durerile de cap sunt doar stres sau lipsă de somn. Realitatea este însă diferită: tensiunea acumulată în zona cervicală, rigiditatea mușchilor gâtului sau blocajele scapulare pot provoca dureri care radiază spre frunte, tâmple sau ochi.

Astfel, durerea de cap nu este întotdeauna un simptom izolat, ci un semnal de dezechilibru mai profund în corp. Recunoașterea acestor legături poate preveni agravarea durerilor și apariția cronicizării lor.

„Durerile de cap sau de gât pot avea cauze ascunse în tensiunea mușchilor spatelui sau a umerilor. Ascultarea atentă a corpului și intervenția la momentul potrivit fac diferența între recuperare completă și probleme cronice.' (Gabriel Gunciu – Kinetoterapeut și fondator al clinicii de recuperare medicală WeHeal Medical)

Abdomenul „leneș' și durerea de spate

Mușchii abdominali funcționează ca un corset natural pentru coloana lombară. Când aceștia nu sunt activi, spatele preia întreaga sarcină, iar durerile lombare apar rapid. Este o problemă adesea trecută cu vederea, pentru că durerile sunt simțite local, dar cauza este mai departe, la nivel muscular sau postural.

Acest dezechilibru afectează mobilitatea, postura și, în timp, poate provoca complicații mai serioase dacă nu este corectat.

Reflexe defensive în viața de zi cu zi

Chiar și gesturi aparent banale, cum ar fi strănutul, ridicarea unui obiect sau mersul pe teren denivelat, pot evidenția limitările organismului. Reflexele defensive sunt mecanisme de protecție ale corpului atunci când mușchii stabilizatori nu mai fac față, iar semnalele sunt transmise prin durere sau rigiditate.

Mai ales după 35-40 de ani, aceste reacții devin tot mai evidente. Ignorarea lor poate transforma mici disconforturi în probleme cronice.

Alte semne de atenție

Picioarele grele sau umflate, trosnetul genunchilor, durerea în articulații sau rigiditatea musculară indică deseori dezechilibre care trebuie evaluate profesional. Corpul transmite semnale pe care nu le putem interpreta întotdeauna singuri – și aici intervine importanța consultului medical de specialitate.

Neobservate inițial, dar își fac simțită prezența după săptămâni sau luni.

„Este important să înțelegem că mecanismele traumatice pot produce dezechilibre subtile în corp. Acestea, netratate corect, pot duce la dureri cronice, limitări de mobilitate și chiar la apariția unor complicații pe termen lung.' (Gabriel Gunciu – Kinetoterapeut și fondator al clinicii de recuperare medicală WeHeal Medical)

Ascultă-ți corpul și acționează la timp

Recuperarea reală nu înseamnă doar ameliorarea durerii. Înseamnă readucerea corpului la funcționalitate completă, prevenirea recidivelor și menținerea mobilității pe termen lung. Fiecare semnal ignorat poate deveni o problemă serioasă, iar evaluarea profesională și intervenția timpurie sunt cheia pentru o viață activă și sănătoasă.WeHeal Medical este clinica de recuperare medicală din inima cartierului Cotroceni, care oferă evaluări posturale și planuri personalizate pentru a ajuta pacienții să identifice cauzele reale ale durerii și să prevină complicațiile. Astfel, semnalele pe care corpul le transmite devin pași concreți spre sănătate, mobilitate optimă și o viață activă, fără dureri ascunse sau dezechilibre ignorate.

Sursa foto:  https://wehealmedical.ro/

Cele mai vândute colecții!
Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) Tv si Filme - Screen Stars (Ford Capri Mk2 X-Pack, Ford Granada Mk2 2.8i Ghia) 490 RON Cumpără acum
Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin Tv si Filme - Batmobile with Batman and Robin 269 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 Descoperă Vehicule Militare Legendare - Tiger 131 390 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M8 Greyhound 14th Armoured Division 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank Descoperă Vehicule Militare Legendare - MiM M3 Stuart Tank 69.9 RON Cumpără acum
Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade Descoperă Vehicule Militare Legendare - Churchill MkIII 6th Scots Guard Brigade 69.9 RON Cumpără acum
James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) James Bond - Triumph Scrambler 1200 (Bond Edition) 550 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Interviu cu trupa byron – Înainte de concertul Byron Simfonic de la Sala Palatului
Advertorial
Interviu cu trupa byron – Înainte de concertul Byron Simfonic de la Sala Palatului
Noul cod al rafinamentului: club de etichetă pentru elitele globale
Advertorial
Noul cod al rafinamentului: club de etichetă pentru elitele globale
Alexandrion, Brâncoveanu Vinars și Domeniile Alexandrion Rhein 1892, parteneri exclusivi ai BRAND MINDS 2025
Advertorial
Alexandrion, Brâncoveanu Vinars și Domeniile Alexandrion Rhein 1892, parteneri exclusivi ai BRAND MINDS 2025
Sneakerșii sezonului: un nou capitol în povestea stilului urban
Advertorial
Sneakerșii sezonului: un nou capitol în povestea stilului urban
DKNY Toamnă 2025 – Lansarea campaniei de toamnă 2025 cuHailey Bieber, icon global al stilului
Advertorial
DKNY Toamnă 2025 – Lansarea campaniei de toamnă 2025 cuHailey Bieber, icon global al stilului
Toamna începe cu o piele sănătoasă: descoperă ritualul de hidratare complet pentru ten uscat
Advertorial
Toamna începe cu o piele sănătoasă: descoperă ritualul de hidratare complet pentru ten uscat
Libertatea
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Mama lui Toto Dumitrescu, fotomodel de succes în anii ’90. Cum arată Letiția Badea, care a fost supranumită „Monica Bellucci de România”
Dan Negru, mesaj ironic: „Suntem de râsu’ curcilor! N-o fi mai bine să rămânem la «Insula Iubirii»”. Ce l-a deranjat de această dată
Dan Negru, mesaj ironic: „Suntem de râsu’ curcilor! N-o fi mai bine să rămânem la «Insula Iubirii»”. Ce l-a deranjat de această dată
Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta pentru gogoșari în oțet. Ce secret are prezentatoarea TV pentru murături
Gabriela Cristea a dezvăluit rețeta pentru gogoșari în oțet. Ce secret are prezentatoarea TV pentru murături
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Gafa pe care Trump a făcut-o la întâlnirea cu Kate Middleton. Moment stânjenitor pentru soția sa, Melania
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluție durere luxație ușoară
Soluție durere luxație ușoară
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Haine de birou în tendințele toamnei
Haine de birou în tendințele toamnei
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
DELIA, The Superstar | adidas x ELLE
Antena 1
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Din ce câștigă bani Ella Vișan după Insula Iubirii 2025. Afacerea surprinzătoare la care nu mulți s-ar fi gândit
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Cu ce se ocupă Tily Niculae în prezent. Ce decizie neașteptată a luat în privința carierei sale
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Prințul Harry a împlinit 41 ani. Ce fotografie nemaivăzută până acum a postat Meghan Markle cu soțul ei
Unica.ro
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
Imaginile fac înconjurul lumii! Ce au remarcat oamenii în cele mai noi poze cu Melania și Donald Trump
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
A slăbit 8 kilograme în timp record și acum a spus clar la ce dietă „minune” a apelat! La 44 de ani, Gina Pistol arată mai bine ca oricând! „Am ținut o cură de două săptămâni... A funcționat!”
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
L-a lăsat cu gura căscată pe Trump! Cum a apărut Kate Middleton la întâlnirea cu Președintele SUA. Wow, ce rochii, ce apariție!! FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
Nu eram pregătiți să vedem aceste poze!! Cum a ajuns să arate "Betty cea urâtă" la 52 de ani!! Actrița Ana Maria Orozco e de nerecunoscut / FOTO
catine.ro
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Kate Middleton a avut o apariție elegantă la banchetul de stat din timpul vizitei lui Donald Trump. Ținuta Prințesei de Wales, în contrast cu cea a Melaniei Trump
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 19 septembrie 2025. Taurii vor relații sigure. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Ora de iarnă 2025. Când se dau ceasurile înapoi cu o oră
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mercur în Balanță aduce claritate în relații pentru 4 zodii. Ce spun astrologii
Mai multe din advertorial
De la amintiri la emoții: Cadouri personalizate pentru aniversare și inspirație de pe Mudix.ro
De la amintiri la emoții: Cadouri personalizate pentru aniversare și inspirație de pe Mudix.ro
Advertorial

Aniversările sunt acele momente speciale care ne aduc mai aproape de cei dragi și ne reamintesc cât de prețioase sunt clipele petrecute împreună.

+ Mai multe
Începe AccessABILITY Expo 2025: joburi, sport, gaming şi filme incluzive
Începe AccessABILITY Expo 2025: joburi, sport, gaming şi filme incluzive
Advertorial

+ Mai multe
Michelle Obama, invitat special la Impact București – Carpathian Single Malt Whisky și Brâncoveanu Vinars, parteneri ai evenimentului, vor avea zone de degustare pentru participanți
Michelle Obama, invitat special la Impact București – Carpathian Single Malt Whisky și Brâncoveanu Vinars, parteneri ai evenimentului, vor avea zone de degustare pentru participanți
Advertorial

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC