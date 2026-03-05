Când aeroportul devine experiență       

Între check-in și boarding există un moment care poate deveni memorabil. Aelia îl transformă într-o experiență curatoriată de stil, emoție și identitate.

Există un moment aparte, suspendat între destinații, în care timpul pare să încetinească.

Este acel interval de dinainte de îmbarcare, când gândurile se mută deja spre locul în care urmează să ajungem, iar micile ritualuri personale capătă o importanță specială. În aeroportul Otopeni, acest moment este definit de Aelia – un concept care depășește ideea clasică de shopping de aeroport și propune o experiență completă, aliniată stilului de viață contemporan.

Aelia reunește beauty, parfumuri, accesorii, delicii gourmet și cadouri atent alese, într-un spațiu elegant, intuitiv și aerisit, gândit pentru femeia modernă, mereu în mișcare, dar atentă la detalii.

De la produse Travel Exclusive, create special pentru acest context, până la branduri premium internaționale și selecții de nișă, fiecare alegere este parte dintr-o poveste coerentă despre rafinament și stil.

Un capitol aparte îl reprezintă brandurile românești, integrate natural într-o selecție internațională.

Printre acestea se remarcă Essences de Roumanie, un brand care traduce spiritul românesc într-un limbaj olfactiv sofisticat. Creat de Cristina Bălan, singurul parfumier român absolvent al prestigiosului institut de parfumerie din Grasse, acest brand aduce în prim-plan parfumuri care spun povești despre natură, tradiție și emoție, reinterpretate cu finețe contemporană.

Tot din zona autenticului rafinat fac parte și selecțiile de la Distileriile Bran, unde tradiția distilării este dusă la rang de artă. În aeroport, pălinca este prezentată într-un veșmânt cu totul special, Maria Mireselor', o sticlă-obiect care transformă un produs emblematic într-un cadou cu valoare simbolică și estetică, perfect pentru cei care caută un suvenir cu adevărat memorabil.

Pentru pasionații de parfumuri, zona dedicată parfumurilor de nișă este una dintre cele mai îndrăgite. Aici, descoperirea devine un proces personal, iar fiecare aromă este o declarație de stil. Este locul în care iubitorii de parfumuri revin, caută, testează și aleg, transformând shoppingul într-o experiență senzorială autentică.

Aelia vorbește și limbajul pasiunilor urbane.

Pentru cei care iubesc sportul – și în special fotbalul – magazinul Fan Store aduce mai aproape universul competițional, prin echipamente oficiale și produse dedicate suporterilor FRF. O extensie firească a identității naționale, reinterpretată într-un context modern, internațional.

Dincolo de produse, Aelia este despre stare.

Despre acel moment în care îți alegi un parfum nou pentru o destinație necunoscută, un cadou atent gândit sau un mic răsfăț personal, înainte de plecare.

Despre luxul contemporan, care nu înseamnă exces, ci selecție, emoție și timp de calitate.

Într-o lume în care fiecare minut contează, Aelia reușește să transforme câteva clipe petrecute în aeroport într-o experiență cu sens.

Pentru că unele călătorii nu încep odată cu decolarea, ci cu alegerea acelui detaliu care te face să pleci inspirată.

Foto credit: Lagardere Travel Retail Airport

