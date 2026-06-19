Estetică dentară premium pentru un zâmbet impecabil

Alegerea materialului pentru o reabilitare estetică frontală nu este o chestiune de preferință estetică, ci una cu consecințe clinice măsurabile pe zece ani sau mai mult.

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  de  ELLE
Estetică dentară premium pentru un zâmbet impecabil

Alegerea materialului pentru o reabilitare estetică frontală nu este o chestiune de preferință estetică, ci una cu consecințe clinice măsurabile pe zece ani sau mai mult. Disilicatul de litiu are o rezistență la flexiune de 400-530 MPa, o valoare suficientă pentru forțele masticatorii zilnice în zona frontală, și combină această rezistență mecanică cu o transluciditate care imită smalțul natural mai convingător decât orice altă alternativă ceramică. De aici vine dominanța fațetelor din acest material în estetica dentară modernă.

De ce materialul fațetei contează mai mult decât pare

Piața fațetelor dentare oferă mai multe opțiuni: ceramică feldspathică, leucit, disilicat de litiu, zirconiu și compozit. Fiecare are indicații precise, iar confuzia dintre ele generează frecvent așteptări nerealiste sau decizii pe care pacientul le regretă după câțiva ani.

Fațetele dentare Emax, realizate din disilicat de litiu prin presare ceramică sau tehnologie CAD/CAM, reprezintă în prezent standardul de referință pentru zona frontală. Transluciditatea lor este apropiată de cea a smalțului natural, iar grosimea minimă la care pot fi realizate, 0,3-0,5 mm, permite o preparare cu adevărat conservatoare a dintelui. În practică, medicul îndepărtează o cantitate mai mică de smalț față de fațetele clasice, care necesită minimum 0,5 mm. Există și variante no-prep, aplicabile fără șlefuire, dar cu indicații strict selective: dinți bine aliniați, fără malpoziții, fără obturații extinse. Nu reprezintă o soluție universală și niciun medic responsabil nu le va recomanda fără o evaluare prealabilă atentă.

Zirconiul este indicat atunci când dinții prezintă colorații intense sau când rezistența mecanică devine prioritară față de estetica maximă. Alegerea între cele două materiale se face în cabinet, după examinare clinică, nu după preferința estetică a pacientului.

Ce spune literatura clinică despre durabilitate

Longevitatea fațetelor este unul dintre criteriile decisive pentru oricine ia în calcul un astfel de tratament. Un studiu retrospectiv pe 416 fațete din disilicat de litiu urmărite timp de zece ani a raportat o rată de supraviețuire de 89%, față de 66% pentru fațetele compozit urmărite în același interval, pe un lot de 1.043 de piese. Diferența de 23 de puncte procentuale nu este neglijabilă și are implicații directe în decizia de tratament. Un review sistematic publicat în Journal of Esthetic and Restorative Dentistry (Klein et al., 2024) a confirmat că disilicatul de litiu înregistrează cele mai scăzute rate de complicații dintre toate materialele ceramice utilizate pentru fațete.

Durata de viață estimată pentru fațetele ceramice variază între 10 și 20 de ani, cu mențiunea că longevitatea depinde critic de igiena pacientului, de obiceiurile alimentare și de calitatea cimentării. Nu există garanție absolută, iar orice clinică care promite altceva omite deliberat factori pe care nu îi controlează.

Cum arată în practică un tratament complet

Un plan de reabilitare estetică frontală include, de regulă, 8-10 fațete pe arcada superioară sau 16-20 pentru ambele arcade. Procesul nu se rezumă la montarea fațetelor definitive: implică o consultație inițială cu evaluare clinică și plan de tratament, investigații imagistice dacă este necesar, simulare digitală a rezultatului prin Digital Smile Design, realizarea unor fațete provizorii care permit pacientului să valideze estetica și funcția înainte de varianta definitivă, și abia apoi cimentarea fațetelor finale. Fiecare etapă are relevanță clinică, nu este un accesoriu al procedurii.

Laboratorul dentar joacă un rol esențial în calitatea rezultatului. Comunicarea directă dintre medicul curant și tehnicianul dentar, posibilă atunci când laboratorul funcționează în aceeași locație cu clinica, reduce erorile de execuție și permite ajustări precise. LLL Dental, clinică din București cu tradiție de trei generații și laborator propriu integrat în același spațiu, aplică acest model de lucru pentru toate lucrările protetice, inclusiv pentru fațetele ceramice, în cadrul unui concept de tip One Stop Dentistry care elimină deplasările între locații pe parcursul tratamentului.

Costul real al unui zâmbet refăcut

Prețurile pentru fațetele Emax variază în prezent în România între 1.100 și 2.050 de lei per dinte, în funcție de clinică și locație. Diferențele de preț reflectă, de regulă, diferențe reale în calitatea materialelor, experiența echipei și dotarea laboratorului, nu doar politici comerciale diferite.

Tratamentele estetice complete implică sume semnificative, mai ales atunci când reabilitarea vizează ambele arcade. Opțiunile de plată în rate fără dobândă, disponibile la unele clinici prin parteneriate bancare, reduc pragul de acces la astfel de tratamente fără a adăuga costuri suplimentare pacientului. Consultația inițială, care include evaluarea clinică și planul de tratament, are de obicei un cost separat și este etapa în care se stabilesc atât indicațiile precise, cât și prețul final al tratamentului.

Ce trebuie verificat înainte de a alege o clinică

Calitatea unui rezultat estetic depinde de mai mulți factori care nu sunt vizibili în fotografia unui zâmbet final: experiența echipei în reabilitări estetice frontale, calitatea materialelor ceramice utilizate, existența unui laborator propriu sau a unui parteneriat stabil cu un laborator specializat, și protocolul de cimentare, care influențează direct longevitatea lucrării.

Recenziile verificabile ale pacienților anteriori oferă un indicator util, dar nu suficient. Întrebările despre materialele utilizate, despre etapele tratamentului și despre ce se întâmplă în caz de complicații sunt la fel de importante ca evaluarea estetică a portofoliului clinicii. Un plan de tratament clar, cu prețuri ferme stabilite după consultația inițială, este un semn de profesionalism care protejează pacientul de surprize financiare pe parcurs. Controalele periodice după finalizarea lucrării nu sunt opționale, ci parte integrantă din tratament: longevitatea fațetelor ceramice depinde și de monitorizarea continuă a stării gingiei și a cimentării.

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