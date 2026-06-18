Dreame Matrix10 Ultra și sfârșitul mitului că trebuie să le facem pe toate

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  de  ELLE
Dreame Matrix10 Ultra și sfârșitul mitului că trebuie să le facem pe toate

Dreame Matrix10 Ultra și sfârșitul mitului că trebuie să le facem pe toate

Știm cu toții ce înseamnă FOMO: teama că ratăm ceva important. O experiență, o oportunitate, un moment pe care nu îl mai putem recupera.

Dar astăzi, FOMO a căpătat o altă formă.

Nu mai este doar despre evenimente sau vacanțe. Este despre senzația că trebuie să fim mereu la curent cu tot ce se întâmplă și să facem totul perfect, indiferent de energia sau starea pe care o avem.

Să fim eficienți la serviciu. Prezenți pentru cei dragi. Să ne facem timp pentru noi, să avem hobby-uri, să răspundem la mesaje, să planificăm următoarea vacanță și, undeva printre toate acestea, să avem casa mereu curată.

Poate că adevăratul FOMO de astăzi este teama că, dacă nu ținem totul sub control, rămânem în urmă.

Însă, încercând să le facem pe toate, riscăm să ratăm exact ceea ce contează cel mai mult: timpul petrecut cu cei dragi sau bucuria de a nu face nimic.

Tehnologia inteligentă nu există pentru a ne face și mai productivi. Există pentru a ne ajuta să alegem mai bine unde ne investim timpul și energia.

Dreame Matrix10 Ultra a fost creat exact cu această idee în minte.

Cu un design ultra-slim de doar 89 mm și sistemul de navigație VersaLift™ DToF, robotul poate curăța eficient inclusiv sub canapele, paturi sau alte piese de mobilier joase. Senzorul DToF se ridică în spațiile deschise pentru o cartografiere precisă la 360° și se retrage automat atunci când detectează zone cu înălțime redusă. 

Sistemul ProLeap™ îi permite să depășească obstacole de până la 8 cm în cazul pragurilor duble și până la 4,2 cm pentru pragurile simple, adaptând automat strategia de traversare în funcție de înălțimea obstacolelor. 

Puterea de aspirare de până la 30.000 Pa, susținută de tehnologia Vormax™, asigură o curățare eficientă pe diferite tipuri de suprafețe. În același timp, sistemul HyperStream™ Detangling DuoBrush este conceput pentru a preveni încurcarea firelor de păr, oferind o eficiență de până la 100% în îndepărtarea acestora.

Pentru spălarea podelelor, Matrix10 Ultra utilizează sistemul Dual Omni-Scrub cu mopuri rotative la 165 rpm, care se adaptează suprafețelor denivelate și aplică o presiune constantă pentru îndepărtarea petelor dificile. 

Stația Multi-Mop Switching Dock poate găzdui trei tipuri diferite de mopuri și schimbă automat atât tipul de mop, cât și soluția de curățare în funcție de încăpere și de nevoile specifice ale locuinței. Compartimentul cu trei soluții include lichid pentru curățarea generală a podelelor, soluție pentru neutralizarea mirosurilor animalelor de companie și soluție dedicată întreținerii pardoselilor din lemn.

În plus, tehnologia Omni-Sensitive împreună cu sistemul Smart 3DAdapt™ Obstacle Avoidance ajută robotul să recunoască și să evite obstacolele din locuință, pentru o experiență de curățare cât mai autonomă. 

Rezultatul nu este doar o casă curată, ci mai mult timp pentru mese fără grabă, pentru conversații fără întreruperi sau pentru plimbări lungi.

Pentru că adevărata inovație nu înseamnă să facem mai multe lucruri în același timp.

Înseamnă să alegem ce merită cu adevărat atenția noastră și să lăsăm produsele smart să se ocupe de restul.

Iar Dreame Matrix10 Ultra face exact acest lucru: aspiră, spală, schimbă automat mopurile în funcție de fiecare încăpere, oferindu-ne libertatea de a renunța la ideea că trebuie să le facem pe toate.

Matrix10 Ultra face parte din ecosistemul smart dezvoltat de Dreame și este disponibil exclusiv în magazinele Altex și pe altex.ro.

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