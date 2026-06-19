DiKa introduce o nouă viziune asupra garderobei moderne inteligente: de la zi la seară, eleganță redefinită cu naturalețe

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  de  ELLE
DiKa introduce o nouă viziune asupra garderobei moderne inteligente: de la zi la seară, eleganță redefinită cu naturalețe

DiKa continuă să definească conversația despre moda premium contemporană pentru femei printr-o abordare rafinată a stilului vestimentar, inteligentă și fără efort. Brandul prezintă o direcție fashion atent curatoriată, construită în jurul clarității, versatilității și luxului modern.

În centrul noului concept se află o idee simplă, dar puternică: O singură combinație. Două stări diferite.

Prin schimbarea accesoriilor, a pantofilor și printr-o reinterpretare subtilă a bijuteriilor, aceeași ținută se transformă natural dintr-o apariție funcțională de zi într-una sofisticată de seară. Piesele sunt create pentru a însoți femeia pe parcursul întregii zile, adaptându-se firesc fiecărui context.

Ținute de vară effortless, cu sens

Noua direcție sezonieră pune accent pe materiale naturale și fluide, siluete lejere și palete cromatice chic, discrete. Fiecare piesă este concepută cu intenție, contribuind la o garderobă mai aerisită, mai funcțională și mai rafinată.

Garderoba devine un sistem inteligent atunci când alegerile sunt reduse la esențial:
mai puține piese, dar cu roluri bine definite; calitate superioară în locul cantității; și o structură în care siluetele, materialele și proporțiile funcționează în armonie.

Această viziune reflectă o nouă interpretare a luxului modern — una care pune accent pe stilul personal, claritate și eleganță sustenabilă.

Culorile neutre: fundamentul stilului

Tonurile neutre rămân baza colecției. Alb, bej, negru, maro, bleumarin, kaki, nude și gri compun o paletă atemporală, care permite coordonări ușoare și o durabilitate stilistică îndelungată.

Filosofia de styling încurajează combinațiile ton pe ton și pune accent pe texturi în detrimentul contrastelor puternice. În această abordare, profunzimea este creată nu prin intensitatea culorilor, ci prin bogăția materialelor și precizia siluetelor.

Stilul tonal devine astfel o expresie-simbol: o singură culoare, o singură siluetă și o prezență puternică, sigură pe sine.

Experiență exclusivă de loialitate

La DiKa, moda depășește ideea de îmbrăcăminte, devine o experiență. Prin programul de loialitate DiKa, fiecare achiziție devine mai valoroasă.

Membrii beneficiază de: puncte bonus la fiecare achiziție, reduceri exclusive și oferte personalizate, un cadou special de ziua de naștere, acces prioritar la noile colecții și promoții.

Înscrierea este simplă, atât în magazinele fizice, cât și online, și deschide drumul către o experiență fashion mai personalizată.

Despre DiKa în România

Fondat în Bulgaria în 1996, DiKa s-a impus ca un brand premium de fashion feminin, cu o prezență puternică pe piața din România. Din 2017, brandul face parte din Grupul E. Miroglio, lider global în industria textilă.

DiKa este construit în jurul conceptului „one-stop-shop', care permite femeilor să își creeze ținute complete într-un singur loc, de la articole vestimentare până la accesorii. Fidel angajamentului pentru calitate și responsabilitate, peste 95% dintre colecțiile DiKa sunt produse în Europa, folosind materiale naturale atent selecționate și practici etice de producție.

Colecțiile acoperă toate aspectele stilului de viață modern: ținute business, casual, piese de exterior și outfituri pentru ocazii speciale.

Cu șase magazine fizice în România și un angajament puternic față de standardele europene de producție, DiKa oferă piese versatile și de înaltă calitate, dedicate femeilor care apreciază eleganța, funcționalitatea și rafinamentul contemporan.

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