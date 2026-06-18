Rory Sutherland și Les Binet se alătură lui Mark Ritson în lineup-ul de Star Speakers al ediției aniversare Creativity4Better

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Rory Sutherland și Les Binet se alătură lui Mark Ritson în lineup-ul de Star Speakers al ediției aniversare Creativity4Better

Conferința IAA „Creativity4Better' anunță doi noi star speakers pentru ediția aniversară din 2026 și completează unul dintre cele mai puternice lineup-uri dedicate marketingului, creativității și strategiei de business din Europa Centrală și de Est. Rory Sutherland și Les Binet se alătură lui Mark Ritson pe scena ediției care marchează 10 ediții de Creativity4Better și care va avea loc pe 12 noiembrie 2026, la Face Convention Center, sub tema „Accelerating Creative Connections'. 

Rory Sutherland este una dintre cele mai recognoscibile voci globale din zona behavioural science și advertising. O viață dedicată activității creative în cadrul agenției de publicitate Ogilvy UK i-a oferit lui Rory mediul perfect pentru a-și dezvolta o fascinație pentru capriciile procesului decizional uman. De fapt, el vede lumea publicității și a marketingului ca pe un fel de „Insule Galapagos' ale științei comportamentale. Vedetă TikTok din întâmplare, dar și conferențiar și scriitor renumit, Rory a descoperit că amestecul său de umor și cunoștințe comportamentale rezonează cu publicul dincolo de sălile de ședință.  A fost, printre altele, președinte al IPA, președinte al juriului pentru marketing direct la Cannes și este TED Global Super-Star.

De cealaltă parte, Les Binet este considerat unul dintre cei mai influenți specialiști în effectiveness și marketing science din lume. Fost Head of Effectiveness la adam&eveDDB și în prezent fondator al Binet Consulting, Les a adus o experiență neobișnuită în domeniul publicității: o diplomă în fizică de la Oxford, studii postuniversitare în științe cognitive la Edinburgh și studii suplimentare în economie și econometrie. Această bază științifică stă la baza tuturor lucrurilor – inclusiv a cercetării de referință realizate împreună cu Peter Field, The Long and the Short of It, care a schimbat fundamental modul în care industria percepe construirea brandului în comparație cu activarea pe termen scurt. 

Cei doi se alătură lui Mark Ritson, anunțat ca star speaker al ediției aniversare. Expert global în strategie de brand, profesor și consultant pentru unele dintre cele mai importante companii din lume, Mark Ritson este recunoscut pentru stilul său „no-nonsense', pentru combinația dintre rigoare academică și experiență practică și pentru capacitatea de a spune lucrurilor pe nume într-o industrie care evită adesea conversațiile incomode.

„Creativity4Better este mult mai mult decât o conferință – este o experiență de învățare la cel mai înalt nivel, un adevărat masterclass pentru profesioniștii din marketing și advertising. Faptul că îi aducem pe aceeași scenă pe Les Binet, Rory Sutherland și Mark Ritson transformă această ediție într-o oportunitate rară de a învăța direct de la trei dintre cele mai respectate voci ale industriei la nivel global. Nu este doar despre inspirație, ci despre acces la decenii de experiență, cercetare și practică, condensate în idei care pot schimba felul în care gândim strategia, creativitatea și creșterea brandurilor. Pentru cei care vor să performeze într-o industrie aflată în permanentă transformare, aceasta este mai degrabă o investiție în propria formare profesională decât participarea la o conferință', a declarat Laura Mihăilă, Președinte IAA România.

Împreună, Rory Sutherland, Les Binet și Mark Ritson formează un lineup rar întâlnit pe aceeași scenă – trei dintre cele mai strălucite personalități globale din marketing, strategie și behavioural economics, într-o ediție care își propune să accelereze nu doar ideile, ci și conexiunile dintre ele.

Ajuns la a zecea ediție, Creativity4Better este rezultatul unei construcții colective. Partenerii acestui eveniment emblematic sunt: presenting Partners – Kaufland, Raiffeisen; gold partners – Coca-Cola, Procter&Gamble; partners – Mastercard, Ploom, Dacia, Footprints AI, Nespresso. Pe lângă ei, organizatorul mulțumește partenerilor media dar și celor care oferă sprijin cu servicii excepționale: Golin, Kubis, Skepsis, Starcom, OVEit.  

Pentru mai multe informații despre Creativity4Better și pentru a rămâne la curent cu anunțurile referitoare la ediția aniversară, vizitați http://www.creativity4better.com 

Despre IAA România 

IAA Romania este cea mai vastă şi mai reprezentativă asociaţie profesională a industriei de marketing, comunicare şi media, un parteneriat strategic unic ce reprezintă interesele a peste 110 companii active în industrie: clienţi de publicitate, agenţii de publicitate şi media şi instituţii mass media. Obiectivul IAA este să transforme România într-un hub global creativ, devenind astfel busola industriei de marketing şi comunicare.  

IAA România este afiliată la IAA Global cu sediul la New York şi filiale în peste 56 de ţări. Pentru activitatea sa la standarde de excelenţă, IAA România a primit de 3 ori premiul global IAA Inspire Award – pentru cea mai activă şi creativă filială din lume.  

Foto: Creativity4Better

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.135 Titanic - Ediția nr.135 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.134 Titanic - Ediția nr.134 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.133 Titanic - Ediția nr.133 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Cum alegi ventilatorul potrivit pentru confort în sezonul cald 
Advertorial
Cum alegi ventilatorul potrivit pentru confort în sezonul cald 
Cum să faci un cadou elegant cu un buget limitat: 8 idei de buchete de flori sub 200 RON
Advertorial
Cum să faci un cadou elegant cu un buget limitat: 8 idei de buchete de flori sub 200 RON
Sejur all-inclusive de 3, 5 sau 7 nopți? Cum alegi durata ideală pentru familie?
Advertorial
Sejur all-inclusive de 3, 5 sau 7 nopți? Cum alegi durata ideală pentru familie?
Greșeli care scurtează viața pantofilor tăi – și cum să le eviți
Advertorial
Greșeli care scurtează viața pantofilor tăi – și cum să le eviți
De ce uneori primim afecțiune, dar tot ne simțim nesiguri
Advertorial
De ce uneori primim afecțiune, dar tot ne simțim nesiguri
L'Oréal lansează cea de-a treia și cea mai ambițioasă ediție a campaniei #JoinTheRefillMovement
Advertorial
L'Oréal lansează cea de-a treia și cea mai ambițioasă ediție a campaniei #JoinTheRefillMovement
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Care este diferența ideală de vârstă într-un cuplu? Psihoterapeuții spun că poate influența satisfacția în relație
Care este diferența ideală de vârstă într-un cuplu? Psihoterapeuții spun că poate influența satisfacția în relație
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Ce probleme de sănătate avea Lucian Isar. Fostul concurent de la X Factor a murit la 44 de ani
Ce probleme de sănătate avea Lucian Isar. Fostul concurent de la X Factor a murit la 44 de ani
Când va fi Marea Finală Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 13
Când va fi Marea Finală Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 13
Țara care a sfințit avionul echipei înainte de Campionatul Mondial 2026. Imaginile inedite au devenit rapid virale
Țara care a sfințit avionul echipei înainte de Campionatul Mondial 2026. Imaginile inedite au devenit rapid virale
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
„Sper că într-o zi te voi vedea din nou”. Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj tulburător pentru fiul ei, Eric, care a împlinit 21 de ani. De ce nu își mai vede băiatul. Detalii din intimitatea familiei
„Sper că într-o zi te voi vedea din nou”. Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj tulburător pentru fiul ei, Eric, care a împlinit 21 de ani. De ce nu își mai vede băiatul. Detalii din intimitatea familiei
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din advertorial
Amsterdam: radiografia unei destinații care te cucerește
Amsterdam: radiografia unei destinații care te cucerește
Advertorial

+ Mai multe
Brezoianu, București - o operă de artă 
Brezoianu, București - o operă de artă 
Advertorial

+ Mai multe
Cum îți dai seama că formula de lapte i se potrivește bebelușului
Cum îți dai seama că formula de lapte i se potrivește bebelușului
Advertorial

După ce alegi o formulă de lapte praf, urmează o întrebare firească pentru orice părinte: oare i se potrivește celui mic?

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC