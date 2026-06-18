Premieră la TNB: „Mai e vreun candidat?” – Caragiale în viziunea muzicală și ludică a Adei Milea

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  . Actualizat 18.06.2026, 17:25,  de  Advertorial
Premieră la TNB: „Mai e vreun candidat?” – Caragiale în viziunea muzicală și ludică a Adei Milea

Teatrul Național „I.L. Caragiale' din București anunță premiera spectacolului-concert „Mai e vreun candidat?' de Ada Milea, un proiect ale cărui prime reprezentații vor avea loc pe 24 și 25 iunie 2026, de la ora 21:30, într-un cadru spectaculos: Amfiteatrul în aer liber (Sus pe acoperișul TNB).

De această dată, geniul marelui Caragiale se întâlnește cu inventivitatea ludică a Adei Milea și histrionismul actorilor TNB. Rezultatul – un spectacol-concert efervescent, comic și cinic în același timp, despre noi, cei de azi, priviți prin lentila lui Caragiale.

„Mai e vreun candidat?' este o poveste muzicală intensă despre iubire, interese și șantaj, adaptată într-o variantă cântată cap-coadă după faimoasa piesă „O scrisoare pierdută'. Un refren obsedant, reinterpretat și transpus în scenă de echipa talentată de actori. Cei care dau viață personajelor caragialiene într-o cheie muzicală inedită, interpretând partituri multiple sau alternative, sunt: Petre Ancuța (Cetățean turmentat), Emilian Mârnea (Cetățean turmentat), Florin Călbăjos (Cetățean turmentat), Mihai Munteniță/Silviu Biriș (Prefectul), Oana Laura Gabriela (Zoe Trahanache / Doamna Cațavencu), Aylin Cadîr (Zoe Trahanache), Vitalie Bichir (Zaharia Trahanache), Tiberiu Enache (Ghiță), Alina Petrică (Doamna Cațavencu), Natalia Călin (Doamna Brânzovenescu / Doamna Dandanache), Florentina Țilea (Doamna Farfuridi), Emilia Popescu (Doamna Dandanache).

Trei cetățeni turmentați preiau controlul scenei, conducând personajele și spectatorii prin toate întâmplările celebrului text, în timp ce cântă live la instrumente. „Cei 3 actori m-au vrăjit cândva cu joaca lor din spectacolul ActOrchestra și de-atunci mi-a rămas un gând la ei. Gândul a așteptat doar ocazia, textul și melodiile. Vreo 12-13 ani.'precizează Ada Milea, care a realizat regia și muzica spectacolului.

„Mai e vreun candidat?' (Spectacol-concert de Ada Milea, inspirat din O scrisoare pierdută)
Producător: Centrul de Cercetare și Creație Teatrală „Ion Sava' – TNB
Echipa de creație: Ada Milea (Concept, adaptare și muzică), Ada Milea și Anca Hanu (Cântece), Maria Constantin (Scenografie), Florin Fieroiu (Coregrafie), Victor Pamfilov (Sound design), Adrian Scarlat și Marian Dan Găină (Asistenți sound design), Daniel Tiuntiuc (Light design), Theodor Radu (Regie tehnică), Florin Ghioca (foto), Cristiana Gavrilă (Coordonator proiect).

Premiera oficială va avea loc pe 24 și 25 iunie 2026, ora 21:30, la Amfiteatrul în aer liber (pe acoperișul TNB). Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a TNB, precum și online, pe platformele de specialitate. De neratat!

Foto: TNB

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