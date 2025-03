ArtMedica locul în care frumusețea și sănătatea se împletesc

Am stat de vorbă cu dr. Veronica Iliescu, medic specialist dermatovenerologie și fondatoarea clinicii, pentru a afla cum această abordare multi-disciplinară te poate ajuta nu doar să arăți mai bine, ci și să te simți mai bine.

ELLE: Clinica ArtMedica propune o abordare multidisciplinară ce îmbină diverse ramuri – de la dermatologie și chirurgie plastică, la teste genetice, nutriție, până la programe de longevitate și regenerare celulară. Care a fost raționamentul din spatele acestor alegeri?

Veronica Iliescu: La ArtMedica, am dorit să creăm mai mult decât o clinică de estetică – am dezvoltat un centru medical integrat în centrul Brașovului, unde pacienții pot beneficia de o abordare multidisciplinară, bazată pe expertiza specialiștilor din domenii complementare. Am ales să combinăm dermatologia, chirurgia plastică, nutriția, testele genetice și medicina longevității, deoarece frumusețea și sănătatea sunt interconectate. Un aspect armonios și natural nu depinde doar de tratamente estetice, ci și de starea generală de sănătate, echilibrul hormonal și prevenția personalizată. Un element esențial al clinicii este colaborarea dintre specialiști, care creează un plan personalizat pentru fiecare pacient. Spre exemplu, un pacient care dorește o procedură estetică poate beneficia și de analize genetice sau o evaluare a stilului de viață, pentru a îmbunătăți și menține rezultatele pe termen lung. Prin această sinergie, ArtMedica nu doar tratează, ci și previne, oferind pacienților un concept modern de îngrijire, în care estetica și sănătatea se completează reciproc.

ELLE: Pe lângă aceste specializări, ați introdus recent și un departament de prevenție. Care sunt serviceiile pe care le oferă acest departament?

Veronica Iliescu: Prevenția este parte integrantă a tuturor specialităților noastre. De exemplu, în dermatologie, realizăm screening pentru cancerele de piele, identificând din timp leziuni suspecte. În plus, pacienții pot beneficia de o evaluare completă a stării de sănătate, care include analize generale și teste genetice avansate, cum ar fi Panelul genetic pentru evaluarea predispoziției în cancer – care analizează 125 de gene pentru identificarea riscurilor ereditare – și TruCheck, un test non-invaziv de ultimă generație, ce poate detecta timpuriu peste 70 de tipuri de cancer dintr-o simplă probă de sânge. Recent am introdus și serviciul de ultrasonografie pentru screening-ul preventiv al sânilor, tiroidei, abdomenului și circulației vasculare. Astfel, pacienții noștri beneficiază de un sistem integrat de prevenție, identificând și abordând riscurile pentru sănătate chiar înainte de apariția simptomelor.

ELLE: Ce tipuri de proceduri minim invazive sunt disponibile la ArtMedica pentru rejuvenarea pielii și care sunt beneficiile acestora?

Veronica Iliescu: La ArtMedica, punem accentul pe rejuvenarea și menținerea calității pielii printr-o gamă extinsă de proceduri minim invazive. Printre cele mai apreciate se numără tratamentele injectabile cu biostimulatoare de colagen, acid hialuronic și toxină botulinică, efectuate de specialiștii noștri astfel încât rezultatele să fie întotdeauna naturale și armonioase. Clinica dispune și de o paletă variată de lasere premium care ne permit să tratăm eficient majoritatea problemelor dermatologice: riduri fine, pete pigmentare, cicatrici post-acneice, rozacee, vase dilatate și multe altele. Beneficiile majore ale acestor proceduri sunt aspectul vizibil întinerit, pielea fermă și hidratată, perioada minimă de recuperare și rezultatele remarcabile, care respectă trăsăturile naturale ale pacientului.

Tehnologie & inovație

ELLE: Pe lângă abordarea holistică, tehnologia reprezintă un alt pilon esențial în clinica ArtMedica. Care sunt dispozitivele de ultimă generație de care pacienții pot beneficia și ce avantaje oferă acestea?

Veronica Iliescu: Investim constant în aparatură medicală de ultimă generație, pentru a oferi pacienților tratamente sigure, eficiente și fără disconfort. Folosim lasere premium din portofoliile Candela și Lutronic, recunoscute mondial pentru eficiență și siguranță în tratarea problemelor dermatologice și estetice.

Dispozitivul Ignite RF, cea mai nouă generație a celebrului Morpheus8, este folosit pentru stimularea profundă a colagenului, cu rezultate spectaculoase în rejuvenarea și fermitatea pielii.

Ultima achiziție o reprezintă ecograful Siemens Acuson Sequoia Crown, unul dintre cele mai performante aparate de imagistică medicală, care oferă o acuratețe de diagnostic remarcabilă.

ELLE: Care sunt cele mai solicitate proceduri în cadrul clinicii și ce le face să fie atât de populare printre pacienți?

Veronica Iliescu: Cele mai solicitate proceduri în clinica noastră sunt tratamentele faciale de curățare si tratamentele laser, în special pentru probleme dermatologice precum roșeața persistentă și cicatricile post-acneice. Pacienții apreciază aceste tratamente datorită rezultatelor rapide, vizibile și sigure, fără efecte secundare majore. De asemenea, foarte popular este tratamentul de remodelare corporală cu aparatul NuEra Tight de la Lumenis. Este preferat de pacienți pentru că oferă rezultate excelente în tonifierea pielii, reducerea grăsimii localizate și a celulitei, fiind în același timp nedureros, relaxant și confortabil pe toată durata procedurii.

ELLE: Cum contribuie testările genetice la menținerea sănătății generale?

Veronica Iliescu:Testările genetice disponibile în clinica ArtMedica, în special cele de nutrigenetică și epigenetică, oferă pacienților informații personalizate și valoroase despre modul unic în care organismul lor reacționează la alimentație, stres și stil de viață. Astfel, pacienții pot acționa proactiv, adaptându-și dieta și obiceiurile pentru a preveni bolile și pentru a-și menține sănătatea și energia pe termen lung.

ELLE: În ce constă programele de longevitate și regenerare celulară și care sunt principalele beneficii pe care le aduc pacienților clinicii?

Veronica Iliescu: Programele noastre de longevitate și regenerare celulară oferă pacienților o abordare avansată, bazată pe analize medicale complexe, evaluări genetice și epigenetice, dar și pe evaluarea detaliată a stilului de viață. Principalele beneficii ale acestor programe sunt îmbunătățirea semnificativă a nivelului de energie, creșterea capacității organismului de regenerare și întinerire celulară, prevenirea bolilor asociate cu îmbătrânirea și îmbunătățirea vizibilă a aspectului fizic și calității vieții. Pacienții noștri se bucură astfel de o viață activă, mai sănătoasă și echilibrată, prelungindu-și vitalitatea pe termen lung.

Medicină pentru viitor

ELLE: Care sunt cele mai mari realizări ale echipei ArtMedica?

Veronica Iliescu :Cea mai mare realizare a noastră este crearea unei echipe medicale multidisciplinare, unite și motivate de dorința de a oferi pacienților tratamente avansate și personalizate. Faptul că am reușit să integrăm într-un singur loc specialități diverse precum dermatologia, chirurgia plastică, nutriția, endocrinologia, chirurgia vasculară și medicina longevității, cu ajutorul unei aparaturi medicale de ultimă generație, reprezintă o mare satisfacție.

ELLE: Care sunt planurile de viitor pentru clinica ArtMedica?

Veronica Iliescu :În continuare, ne propunem să dezvoltăm și să îmbunătățim constant serviciile pe care le oferim, punând accentul pe introducerea celor mai noi tehnologii și proceduri din domeniul medicinei estetice și preventive. Ne dorim să continuăm să educăm și să inspirăm pacienții noștri spre o viață mai sănătoasă, prin abordări personalizate bazate pe prevenție, genetică și longevitate. Obiectivul nostru principal rămâne același: să fim mereu prima alegere pentru pacienții care caută servicii medicale premium, o experiență plăcută și rezultate excelente.

