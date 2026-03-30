Arhitectura forței: Ernesto Abram și noua feminitate

În moda contemporană, forma devine tot mai des un mod de exprimare. Nu decorul, nu tendința, ci structura — ca reflecție a caracterului. În acest context, colecția lui Ernesto Abram, prezentată într-un nou editorial fashion, este o explorare a forței prin siluetă.

Ținutele create de designer depășesc cadrul clasic al couture-ului. Nu sunt doar haine — sunt o arhitectură atent construită a corpului. Linii precise, geometrie bine gândită, texturi complexe — fiecare detaliu contribuie la crearea imaginii unei femei în care se întâlnesc controlul, plasticitatea și stabilitatea interioară.

Elementul dominant devine aurul. Dar nu ca simbol al luxului demonstrativ, ci ca un cod subtil, aproape intelectual. Aici, aurul nu vorbește despre statut, ci despre conținut. Este reținut, profund, creând senzația unei valori interioare, nu a unui efect exterior.

Estetica minimalistă a editorialului amplifică acest mesaj. Spațiul este curățat de elemente inutile, lăsând în prim-plan doar silueta, mișcarea și starea. Într-un cadru — fluiditate și delicatețe, în altul — stabilitate și control, în al treilea — echilibru și finalitate. Aceste contraste vizuale construiesc portretul unei eroine moderne — o femeie care nu alege între forță și feminitate, ci le unește.

Un rol aparte îl joacă materialele. În interpretarea lui Ernesto Abram, țesătura nu este doar un înveliș, ci parte a construcției. Ea susține forma, creează ritm și evidențiază mișcarea. Este unul dintre acele cazuri rare în care hainele nu urmează corpul, ci îl conduc.

Protagonista editorialului — Dr. Ayu Widyaningrum — se integrează organic în această viziune. Prezența ei nu mută accentul spre o poveste personală, ci amplifică limbajul vizual al colecției. Ea devine nu subiectul narațiunii, ci parte a compoziției — purtătoarea ideii transmise de designer.

Acest tip de abordare definește direcția actuală a industriei modei: de la personal la universal, de la biografie la imagine, de la efect exterior la sens interior.

Prin acest proiect, Ernesto Abram nu prezintă doar o estetică, ci o filosofie clară — moda ca sistem, în care fiecare linie are sens, iar fiecare detaliu susține ideea.

Și, poate, tocmai în acest lucru constă viitorul real al modei contemporane.

Fashion Stylist: Bimo Permadi

Asst Stylist: Tian Agustian

Photographer: Nicky Gunawan

Make Up: Studio Makeupien by Intan J. Yunus

Hijab Stylist: Firda

