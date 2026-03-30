În moda contemporană, forma devine tot mai des un mod de exprimare.

Homepage  / Advertorial
  de  ELLE
Arhitectura forței: Ernesto Abram și noua feminitate

În moda contemporană, forma devine tot mai des un mod de exprimare. Nu decorul, nu tendința, ci structura — ca reflecție a caracterului. În acest context, colecția lui Ernesto Abram, prezentată într-un nou editorial fashion, este o explorare a forței prin siluetă.

Ținutele create de designer depășesc cadrul clasic al couture-ului. Nu sunt doar haine — sunt o arhitectură atent construită a corpului. Linii precise, geometrie bine gândită, texturi complexe — fiecare detaliu contribuie la crearea imaginii unei femei în care se întâlnesc controlul, plasticitatea și stabilitatea interioară.

Elementul dominant devine aurul. Dar nu ca simbol al luxului demonstrativ, ci ca un cod subtil, aproape intelectual. Aici, aurul nu vorbește despre statut, ci despre conținut. Este reținut, profund, creând senzația unei valori interioare, nu a unui efect exterior.

Estetica minimalistă a editorialului amplifică acest mesaj. Spațiul este curățat de elemente inutile, lăsând în prim-plan doar silueta, mișcarea și starea. Într-un cadru — fluiditate și delicatețe, în altul — stabilitate și control, în al treilea — echilibru și finalitate. Aceste contraste vizuale construiesc portretul unei eroine moderne — o femeie care nu alege între forță și feminitate, ci le unește.

Un rol aparte îl joacă materialele. În interpretarea lui Ernesto Abram, țesătura nu este doar un înveliș, ci parte a construcției. Ea susține forma, creează ritm și evidențiază mișcarea. Este unul dintre acele cazuri rare în care hainele nu urmează corpul, ci îl conduc.

Protagonista editorialului — Dr. Ayu Widyaningrum — se integrează organic în această viziune. Prezența ei nu mută accentul spre o poveste personală, ci amplifică limbajul vizual al colecției. Ea devine nu subiectul narațiunii, ci parte a compoziției — purtătoarea ideii transmise de designer.

Acest tip de abordare definește direcția actuală a industriei modei: de la personal la universal, de la biografie la imagine, de la efect exterior la sens interior.

Prin acest proiect, Ernesto Abram nu prezintă doar o estetică, ci o filosofie clară — moda ca sistem, în care fiecare linie are sens, iar fiecare detaliu susține ideea.

Și, poate, tocmai în acest lucru constă viitorul real al modei contemporane.

Fashion Stylist: Bimo Permadi

Asst Stylist: Tian Agustian

Photographer: Nicky Gunawan

Make Up: Studio Makeupien by Intan J. Yunus

Hijab Stylist: Firda

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Românii caută soluții eficiente pentru riduri! Ce produse funcționează cu adevărat și ce recomandă specialiștii?
Advertorial
Cadouri personalizate, emoție, atenție și semnificație în fiecare detaliu
Advertorial
Dincolo de tabuuri: Estetica și chirurgia ginecologică modernă care îți redau confortul funcțional și încrederea în feminitatea ta
Advertorial
Dreame X60 Ultra Complete: ultra-subțire la vedere, impecabil în profunzime
Advertorial
Cum să alegi corect electrocasnicele pentru bucătărie în funcție de stilul de design? Top 2 mașini de spălat vasele potrivite
Advertorial
O țară întreagă s-a uitat la Prima TV la meciul României. Postul de televiziune din portofoliul Clever Group a fost lider absolut de audiență.
Advertorial
Libertatea
Ego.ro
Publicitate
Antena 1
Unica.ro
catine.ro
Mai multe din advertorial
Advertorial

eMAG lansează Beauty Hub, primul shop-in-shop fizic dedicat produselor premium de îngrijire și înfrumusețare, integrat în showroomul eMAG Băneasa.

+ Mai multe
Advertorial

+ Mai multe
Advertorial

Două noi dispozitive glo™ premium îți stau acum la dispoziție, aducându-ți inovația de-a dreptul la îndemână. Află totul despre Hilo și Hilo Plus. 

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC