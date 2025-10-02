ANCA CIOTA & PHELIPE: Când moda devine poveste de dragoste

Anca Ciota și Phelipe dau un nou sens modei în campania Answear, unde fiecare ținută spune o poveste personală și plină de emoție. Între dansuri spontane, priviri complice și ținute cool, cei doi demonstrează că moda este mai mult decât un exercițiu de stil, este un limbaj al iubirii, al libertății și al autenticității.

ELLE România i-a invitat pe cei doi să fie protagoniștii într-o ședință foto specială, în care emoția, eleganța și conexiunea lor au prins viață în imagini cu adevărat memorabile. Rezultatul? O declarație vizuală despre cum moda poate reflecta maturitatea, pasiunea și bucuria de a fi împreună. Iar în interviul de mai jos, Anca și Phelipe dezvăluie cum reușesc să-și exprime povestea de iubire prin modă și prin felul în care aleg să trăiască fiecare zi.

ELLE: Cum a fost pentru voi să vă regăsiți și să vă spuneți povestea prin haine, în noua campanie Answear care pune emoția în prim plan?

Anca Ciota: Toată experiența a fost specială. Atât eu, cât și soțul meu, ne regăsim în noua campanie Answear și ne-am bucurat să facem parte dintr-o poveste care pune accent nu doar pe haine și stil, ci și pe emoții.

ELLE: Ce înseamnă pentru voi, ca pereche, ideea de a transmite emoții prin ținute, nu doar prin gesturi sau cuvinte?

Anca Ciota: Cred că hainele sunt o piesă importantă atunci când vrei să transmiți o stare și un mesaj. Stilul nostru vestimentar a evoluat în timp și am ajuns să ne cunoaștem atât de bine, încât de multe ori ne asortăm fără să ne vorbim. Felul în care ne îmbrăcăm acum este un statement al faptului că ne-am maturizat.

ELLE: Cum v-ați descrie fiecare stilul personal și care sunt piesele vestimentare în care vă simțiți cel mai autentic și de ce?

Anca Ciota: Eu de-abia după 35 de ani mi-am descoperit cu adevărat stilul vestimentar și acum simt că sunt o femeie împlinită și asta se reflectă și în felul în care mă îmbrac. Îmi plac ținutele feminine, dar cu un element sexy și modern. Urmez și trend-urile, dar cel mai important, aleg hainele care mă avantajează și mă fac să mă simt frumoasă. Ziua sunt adepta unui stil mai sport-casual, dar la evenimente speciale aleg mereu rochii sau costume.

Phelipe: Aș spune casual cu note elegante, pentru că așa mă simt cel mai confortabil. Piesele pe care le aleg ar fi: sneakers simpli într-o singură culoare, pantaloni din stofă, o cămașă și neapărat o jachetă din piele pe deasupra. Thats it! În 5 minute sunt ready-to-go. Stilul meu muzical m-a dus ușor în această zonă vestimentară.

ELLE: Ce rol are moda în viața voastră de zi cu zi? E mai mult despre confort, despre exprimare personală sau despre ambele?

Anca Ciota: În viața de zi cu zi, moda înseamnă și confort. Mai ales de când suntem părinți, alegerile vestimentare trebuie să se conformeze ieșirilor în parc, la locul de joacă sau plimbărilor cu bicicleta. În schimb, când ieșim doar noi doi, ne place să ne aranjăm, să ne simțim bine și să ne îmbrăcăm astfel încât să reaprindem flacăra pasiunii.

ELLE: Dacă ar fi să alegeți o singură piesă din garderoba voastră care „spune o poveste, care ar fi aceea?

Anca Ciota: Eu aș alege jeanșii. Sunt piesa aceea atemporală, care nu se demodează niciodată și care se potrivește oricărei siluete și oricărei ocazii. Îi port nu numai atunci când îmi doresc să mă simt relaxată, ci și atunci când vreau să fiu sexy și sigură pe mine. Pentru mine, jeanșii sunt mai mult decât o piesă vestimentară, sunt un simbol al autenticității și al femeii puternice, întotdeauna sigură pe ea.

Phelipe: Pentru mine, piesa de rezistență este jacheta din piele. Are o energie aparte, transmite forță, libertate și masculinitate. Când o îmbrac, simt că am un plus de atitudine, dar și că mă reprezintă în totalitate. Este piesa care spune o poveste despre cine sunt eu ca bărbat și ca artist.

ELLE: Ce v-a atras cel mai mult la campania Answear din acest sezon și cum ați descrie experiența de a descoperi brand-ul?

Anca Ciota: Ne-a plăcut foarte mult această experiență, mai ales că am descoperit că ne regăsim foarte mult în această nouă campanie. Faptul că se pune accent nu doar pe haine, ci și pe emoție și conexiunea dintre parteneri, ne-a făcut să ne simțim foarte aproape de brand și să ne regăsim în povestea creată în jurul hainelor.

ELLE: Ce v-a plăcut cel mai mult la ținutele purtate la ședința foto și cum v-ați simțit în ele?

Anca Ciota: Cel mai mult ne-a plăcut faptul că ne-au reprezentat atât singular, pe fiecare dintre noi, cât și ca pereche. Am simțit eleganța, puterea și feminitatea hainelor, dar și libertatea de a fi autentici și de a transmite emoția pe care o trăim împreună. În momentul în care le-am îmbrăcat, parcă totul a devenit mai intens: dansul, privirile, gesturile. Ne-am simțit conectați și încrezători, exact așa cum ne dorim să îi inspirăm să fie și pe cei care vor vedea campania.

ELLE: Ce înseamnă pentru voi să fiți ambasadori ai unei campanii care pune accent pe emoții reale și autenticitate?

Anca Ciota: Pentru noi, a fi ambasadori ai unei campanii care pune accent pe emoții reale și autenticitate înseamnă oportunitatea de a transmite ceva mai mult decât imagine sau stil. Înseamnă să arătăm legătura dintre haine și ceea ce trăim. Credem că fiecare ținută spune o poveste, iar prin această campanie putem arăta că moda nu este doar despre aparențe, ci și despre modul în care te simți, despre încredere, libertate și conexiunea cu ceilalți. Este o onoare să fim parte dintr-un mesaj care inspiră oamenii să fie sinceri cu ei înșiși și să își exprime emoțiile prin ceea ce poartă.

ELLE: Care a fost reacția voastră când ați aflat că veți face parte dintr-o poveste vizuală în care iubirea se exprimă liber, prin dans și haine pline de semnificații?

Anca Ciota: Am fost onorați să aflăm că vom face parte dintr-o poveste vizuală atât de specială. Pentru noi a fost o bucurie imensă faptul că povestea noastră de dragoste a transmis emoția dorită și că am fost considerați potriviți pentru a o aduce la viață prin dans și prin ținutele alese. Este minunat să vezi cum iubirea, atunci când este sinceră, poate deveni inspirație și poate prinde contur într-o campanie atât de frumoasă.

ELLE: Cum v-ați dori să inspire această campanie oamenii care o vor vedea?

Anca Ciota: Ne-am dori ca această campanie să îi facă pe oameni să-și amintească cât de important este să trăiești emoțiile la intensitate maximă și să fii autentic. Pentru noi, hainele nu sunt doar un mod de a arăta bine, ci și o formă de a transmite ceea ce simțim. Dacă prin povestea noastră vizuală oamenii se vor simți inspirați să-și exprime dragostea, bucuria sau pasiunea, atunci vom simți că am transmis exact mesajul pe care ni l-am dorit.

Realizator: Daria Georgescu

Fotografii: Ştefan Dani

Machiaj: Alicia Lupescu / Endorphin Lab.

Coafură: Adriana Ursciuc / Endorphin Lab.

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro