Alegerea echipamentului de iarnă: greșeli frecvente și cum le eviți

Iarna te poți bucura de clipe memorabile, însă doar dacă ai echipamentul potrivit. Fie că mergi pe pârtie, pornești într-o drumeție sau pur și simplu vrei să te simți confortabil în oraș, câteva decizii aparent mici îți pot transforma complet experiența. De multe ori, oamenii își aleg echipamentul în grabă sau după criterii care nu îi ajută deloc în condiții reale. Ca să te bucuri cu adevărat de sezonul rece, descoperă cinci greșeli comune, în cele ce urmează, și vezi cum le poți evita fără efort!

1. Alegi geaca doar în funcție de stil

Multe persoane se lasă atrase de design și uită complet de rolul real al gecii pe timp de iarnă: să-ți ofere căldură, protecție împotriva vântului și confort. Poți găsi modele superbe, dar care lasă frigul să treacă prin material sau se udă în doar câteva clipe. Multe variante nu asigură o ventilație optimă și te pot face să te simți inconfortabil.

Cum să eviți această greșeală?

Dacă vrei o variantă sigură pentru sporturi de iarnă sau alte activități outdoor, ai nevoie de o geacă de schi și snowboard pentru femei sau bărbați creată special pentru acest scop. Acordă atenție detaliilor precum: impermeabilitate, respirabilitate, izolație și un croi care îți permite să te miști liber. Închide fermoarele, ajustează gluga, verifică manșetele și asigură-te că te simți confortabil. O geacă bună trebuie să-ți ofere protecție reală, nu doar un look atractiv în poze.

2. Suprapui straturile greșit

Poate crezi că mai multe straturi îți oferă mai multă căldură, însă lucrurile nu funcționează chiar așa. Prea multe piese groase te încălzesc rapid, te fac să transpiri, iar apoi frigul își face loc imediat. Prea puține straturi îți dau senzația de disconfort încă din primele minute petrecute în aer liber.

Cum să eviți această greșeală?

Construiește-ți ținuta într-un mod inteligent: un strat de bază care absoarbe umiditatea, un strat intermediar care izolează și un strat exterior care te protejează de vânt și zăpadă. Alege materiale tehnice și evită bumbacul, deoarece această țesătură menține umezeala.

3. Alegi încălțăminte obișnuită în locul celei create pentru iarnă

Nimic nu-ți poate strica ziua mai repede decât încălțămintea udă sau lipsa aderenței pe gheață. Multe persoane optează pentru ghete care arată bine, dar care nu oferă protecție reală împotriva zăpezii. Aderența slabă poate duce la alunecări, iar materialele care nu resping apa lasă umezeala să pătrundă în interior în câteva minute.

Cum să eviți această greșeală?

Alege încălțăminte cu talpă dintr-un material flexibil, cu profil adânc, creat special pentru suprafețe alunecoase. Verifică închiderea, izolația interioară și modul în care suprafața exterioară respinge apa. După fiecare ieșire, curăță ghetele și lasă-le să se usuce natural, ca să-și păstreze forma și performanțele.

4. Folosești accesorii care nu fac față frigului

Ți s-a întâmplat să îți înghețe mâinile în mănuși sau să simți căciula udă după câteva minute? Alegerea accesoriilor nepotrivite este una dintre cele mai frecvente greșeli pe timp de iarnă. Un fular foarte gros poate incomoda, iar mănușile subțiri nu oferă protecție în zilele geroase.

Cum să eviți această greșeală?

Caută accesorii concepute pentru frig, nu doar pentru stil. Mănușile impermeabile, căciulile din materiale termoizolante și buff-urile tehnice fac o diferență uriașă. Testează-le înainte să ieși din casă și vezi cum se simt în mișcare. Accesoriile potrivite îți păstrează confortul fără să îți limiteze libertatea.

5. Neglijezi întreținerea echipamentului și îi scurtezi durata de viață

Poate cea mai ignorată greșeală apare la întoarcerea acasă: echipamentul este lăsat ud, plin de zăpadă sau murdar. Materialele tehnice se degradează dacă nu le cureți corect, iar impermeabilitatea scade în timp.

Cum să eviți această greșeală?

Lasă echipamentul să se usuce într-un loc aerisit, departe de surse directe de căldură. Curăță murdăria sau urmele de sare și aplică periodic soluții speciale pentru impermeabilizare. Spală gecile și pantalonii tehnici doar conform instrucțiunilor de pe etichetă pentru a le păstra forma, textura și protecția chiar și după sezoane întregi.

Iarna devine mult mai plăcută atunci când alegi echipamentul potrivit și îl îngrijești corect. Cu deciziile potrivite, te bucuri de confort, siguranță și libertate de mișcare în orice activitate — fie că te distrezi pe pârtie, fie că te plimbi prin oraș. Dacă eviți aceste greșeli, fiecare zi rece se va transforma într-o experiență mult mai plăcută!

Foto: Shutterstock

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro