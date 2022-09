Aleargă fără limite alături de epantofi.ro!

Noua campanie epantofi.ro aduce un omagiu alergatului. Un sport care aduce o serie de beneficii celor care o practică, și care acum, căpătă o nouă identitate stilistică. Adidas, New Balance și ASICS. Trei brand-uri care au făcut din pantofii sport un adevărat statement. Și pentru că noul sezon e aici, îți prezentăm în următoarele 3 paragrafe articolele care îți vor schimba complet rutina de alergare, doborând orice limită.

Adidas Supernova – un brand care a scris istorie în ceea ce privește încălțămintea sport. Modelul Supernova dispune de o serie de inovații printre care o aderență ridicată a pantofiilor prin care poți alerga pe orice teren îți dorești. O altă caracteristică importantă este talpa intermediară ce este concepută dintr-un material elastic, asigurând o amortizare adecvată.

ASICS Gel-Sonoma 6 – cu peste 70 de ani experiență în ceea ce privește manufacturarea pantofilor sport, ASICS este un brand japonez care ia în calcul cele mai extreme situații ce pot fi întâmpinate în timpul unei ture de alergare. De exemplu, modelul Gel-Sonoma 6 este special conceput pentru a fi util pe terenul dificil, îndeosebi pentru porțiunile muntoase.

New Balance All Terrain – o pereche de încălțăminte dedicată celor care riscă. New Balance a propus modelul All Terrain pentru cei care ridică standardele alergatului la un complet alt nivel. Articolul este gândit și proiectat pentru cele mai dificile suprafețe stâncoase. Talpa este una durabilă și dură, prevenind alunecările bruște. Mai mult, zona degetelor este întărită astfel încât să minimizeze riscul de rănire.

'Indiferent de cât de mult alergi, fie că ești începător sau avansat, este important să ai grijă de tine. Fie că e vorba de o junglă urbană, terenuri de jogging special amenajate sau culmile munților, epantofi.ro va avea mereu pantofi sport specializați pentru nevoile tale.' – Natalia Załęcka, Director Marketing epantofi.ro

Acestea sunt doar câteva dintre modelele de încălțăminte dedicate alergatului. Vizitează epantofi.ro și descoperă multitudinea de modele, care mai mult decât sigur îți va satisface orice nevoie!

