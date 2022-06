Adevăr & provocare

Relațiile nu sunt un joc, dar pentru că de multe ori momentele importante se întâmplă-n joacă, Maltesers vine cu o campanie simpatică.

Mai precis, brand-ul a lansat un joc inedit care să acompanieze momentele în care savurați delicioasele bomboane de ciocolată cu interior crocant: un pachet de cărți de joc cu întrebări care își propun să meargă dincolo de suprafață și să înlăture orice urmă de tabu din cadrul relațiilor. Jocul este unul despre conexiune, deschidere, vulnerabilitate și mai ales despre curajul de a ne descoperi și de-a ne lăsa descoperiți. Și, pentru că sunt atâtea teme despre care este cazul să discutăm mai mult și mai deschis, jocul se concentrează pe trei aspecte principale: relații, tabuuri și încredere în sine.

I-am provocat pe tinerii protagoniști ai ședinței foto să răspundă la câteva dintre întrebările de pe cărțile de joc și am fost surprinși să vedem momente de conexiune și de dialog autentic… însoțite, firește, de Maltesers.

Elena Maria Popescu a vorbit despre lucrurile care o bucură: „Ce mă entuziasmează acum, de exemplu, este că am avut o perioadă în care mi-am permis să iau o pauză și să mă distrez, să ies la petreceri, să îmi fac prieteni noi. Poate că și așa-numitul sfârșit al pandemiei a contribuit. De aici am ajuns să lucrez în industria evenimentelor, lucru la care nu m-am așteptat deloc și nici măcar nu știam că îmi place așa mult sau că mă pricep așa de bine. Feedback-ul primit a fost așa bun încât nu am cum să nu fiu mândră de mine.

Christian Ionescu a dezvăluit un secret pe care l-a ținut multă vreme față de ai lui: „Nu prea am secrete, viața mi se pare mai simplă fără ele, nu are nimeni ce să-ți reproșeze după. Dar am făcut boacăne pe care nu le-am recunoscut, 100% am făcut asta. Am spart un geam și am dat vina pe niște colegi.

Modelul Thea Costache, în schimb, a vorbit despre cea mai mare realizare a vieții sale: „faptul că am învățat să mă descurc și să mă întrețin singură de la vârsta de 15 ani. Andreea Friptu a ajuns, povestind despre primul lucru care îi vine în minte când se gândește la copilăria ei, să călătorească în trecut: „… jucăriile, jocurile, bunicii, desenele. Poate și culorile, când desenam eu. Plastilina. Chiar mă uit cu nostalgie în spate, aș vrea să le mai văd o dată cu ochii de atunci.

Fotograful Christian Tudose a vorbit despre persoanele care l-au influențat („În această privință, mă consider un norocos, am avut parte de mentori care mi-au ieșit mereu în cale și cu care am construit nu numai proiecte care sunt în continuare apreciate, dar și prietenii reale care au traversat timpul și care mi-au demonstrat că totul e legat de intuiție și de simț.) și despre citatul care, speră, îi descrie viața, un vers clasic al lui Leonard Cohen: „Dance me to the end of love.

Iar Sebastian Sârghie a vorbit despre felul în care se raporta la relații: „Certitudini nu am avut, în schimb aveam curiozități. După ce s-a spart bula adolescenței mi-am dat seama că lumea nu este cum am fost obișnuit să o văd.

Un lucru e cert: în momentele de relaxare ne e mereu mai ușor să fim deschiși, iar uneori un joc amuzant (pe care vă încurajăm să-l descoperiți online) poate face lucrurile încă mai speciale. Fără reguli, fără răspunsuri corecte sau greșite. E rândul vostru acum. Ce alegeți? Adevărul este mereu o provocare.

Elena Maria Popescu

Q: Ce ai vrea să schimbi în viața ta?

A: Până recent nu mi-am dorit să schimb nimic la viața mea, am fost foarte mulțumită de deciziile pe care le-am luat și dacă am făcut greșeli, într-un mod clișeic, am zis că mai bine le fac ca să învăț din ele – și-am învățat. Ultima perioadă m-a găsit într-o schimbare continuă, de la domeniul profesional, la casă, grup de prieteni. Ce vreau să schimb (și am început deja) este să învăț să-mi canalizez energia mai mult către viața profesională. Simt că este un moment foarte bun să fac asta și vreau să profit cât de mult pot să prind valul.

Christian Ionescu

Q: Când ți-a fost cel mai rușine de ceva și acum realizezi că a fost inutil?

A: Prima oară îmi vine în minte porecla pe care o aveam când eram mic, Bubu. Când mă strigau sora mea sau bona mi se părea prea mult, dar acum îmi dau seama că toți apropiații îmi spun așa, deși înainte se făcea mișto de porecla aia. Acum mi se pare foarte normal.

Andreea Friptu

Q: Cine este cel mai mare sprijin pentru tine în acest moment?

A: Mama, ea mă ajută la orice am nevoie și vorbesc foarte deschis cu ea. Din clasa a VIII-a a început, când eram mică-mică eram foarte apropiată de tata. Pur și simplu ne-am apropiat mai mult, am comunicat mai mult. Acum e foarte greu să fim dezlipite.

Thea Costache

Q: Ce ai putea să-i înveți pe alții?

A: Cred ca aș putea să ajut alți tineri cu câteva sfaturi legate de curaj și de taking a leap of faith. Prin prisma trăirilor mele sper că aș putea să-i ajut pe cei mai tineri să nu aleagă opțiunile ușoare sau mai conservatoare, ci din contra, pe cele mai provocatoare.

Christian Tudose

Q: Care este cel mai mare obiectiv pe care îți dorești să-l realizezi?

A: Cel mai mare obiectiv al meu este să mă pot bucura până la capăt de lucrurile simple pe care le întâlnesc în drumul meu. Să mă las să simt. Mai mult.

Sebastian Sârghie

Q: Care este cea mai mare temere pe care o ai într-o relație?

A: Uite că la întrebarea asta nu m-am gândit în relația actuală. Dar consider că temerile sunt reflexia așteptărilor false.

Machiaj: Tania Cozma

Coafură: Sebastian Sârghie

Vestimentația protagoniștilor: magazinul Entrance, garderobele personale