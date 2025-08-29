Aaron Pierre și Ishaan Khatter sunt protagoniștii stelari din distribuția noii campanii Toamnă / Iarnă “be the next” BOSS

BOSS dezvăluie campania Toamnă/Iarnă 2025 – un manifest pentru noua generație de lideri

În acest sezon, BOSS ridică din nou ștacheta, explorând puterea de a fi tu însuți printr-o campanie ce redefinește ideea de stil personal și ambiție. Sub umbrela platformei emblematice „Be Your Own BOSS', noul capitol mizează pe un cuvânt simplu, dar esențial: „Fii' – un îndemn la autenticitate și curaj.

În centrul poveștii se află două talente în ascensiune: Aaron Pierre, actorul britanic cu formare clasică, ales drept viitor supererou al DC Studios, și Ishaan Khatter, talentul indian care cucerește Hollywood-ul după succesul de la Cannes cu rolul principal din HOMEBOUND. Cei doi întruchipează energia, determinarea și magnetismul unei generații care nu se mulțumește să urmeze pașii altora, ci își trasează propriul drum.

Lor li se alătură figuri deja familiare în universul BOSS: S.COUPS, superstarul K-pop și lider al trupei SEVENTEEN; Taylor Fritz, revelația circuitului profesionist de tenis; și Amelia Gray, modelul care domină podiumurile internaționale. Împreună, această distribuție puternică este expresia unei lumi diverse, unite prin ambiție și prin dorința de a inspira.

Campania, filmată de vizionarul Mikael Jansson sub direcția creativă a lui Trey Laird & Team Laird, surprinde talentele călătorind printr-un tunel simbolic spre o lumină orbitoare – imagine a visurilor și reușitelor lor. Portretele intime dezvăluie individualități puternice, învăluite în texturile sofisticate și tonurile armonioase ale colecției BOSS Toamnă/Iarnă 2025.

Noua colecție reinterpretează eleganța sezonului rece prin contraste surprinzătoare: verde salvie și griuri întunecate juxtapuse cu nuanțe profunde de ciocolată. Ținutele sunt completate de accesorii statement – ceasuri, bijuterii și ochelari cu linii curate, purtați de S.COUPS, Fritz, Gray și Parker Van Noord.

La nivel global, campania va fi susținută printr-o amplă strategie de comunicare 360°, cu prezență outdoor spectaculoasă în marile capitale. Colecția este deja disponibilă în magazinele BOSS, pe boss.com și în rețeaua de parteneri selectați.

Cu această lansare, BOSS continuă să celebreze oamenii care trăiesc cu stil, pasiune și scop – cei care aleg să fie propriul lor BOSS și să inspire lumea prin forța propriei povești.

Credite:

Distributie: Aaron Pierre, Taylor Fritz, S.COUPS, Ishaan Khatter si Amelia Gray

Director de imagine: Mikael Jansson

Directia Creativa: Trey Laird & Team Laird

Sursa foto: BOSS

