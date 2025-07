A cincisprezecea ediţie Revolve Dance aduce în “Stars Gala” mari nume ale baletului mondial la Opera Naţională din București pe 24 august

A cincisprezecea ediţie a Revolve Dance aduce la gala de final Stars Gala excelenţa pe scena Operei Naţionale din Bucureşti, pe 24 august, într-un eveniment ce se anunţă a fi cea mai spectaculoasă seară de balet a anului: pentru prima dată în România, Maestrul Nacho Duato va aduce pe scena Stars Gala o coregrafie inedită, creată în colaborare cu tinerii înscriși la Revolve Dance și cu balerinii talentați ai Operei Naționale București. O oportunitate unică de a vedea în acțiune unul dintre cei mai influenți coregrafi contemporani.

Izabela Rudolf, organizator: vă invităm la un eveniment cultural de excepție, dedicat promovării tinerelor talente și promovării baletului clasic și contemporan. Veți asista la un spectacol creat la cel mai înalt nivel de producție realizat cu ajutorul echipei Operei Naționale București.'

Un moment de mândrie și recunoaștere a tinerei generații de balerini români

Printre vedetele serii se vor număra Luca Doboș și Anastasia Lukina de la Teatrul Mariinsky, care vor dansa în spectacolul-suită Frumoasa din pădurea adormită, Rebecca Rudolf și Alfie Pearce de la Bayerisches Staatsballet München care vor prezenta un duet impresionant din Carmen, în coregrafie de Roland Petit, moment realizată cu ocazia Centenaire Roland Petit' (proiect co-finantat de AFCN) şi un număr extraordinar din celebrul balet Spartacus, inspirat după coregrafia originală a lui Leonid Yacobson.

Nu vor lipsi din spectacol nici ambasadorii Revolve Dance Alecsia Lăzărescu și Fabrizzio Ulloa Cornejo (Royal Ballet School, Londra), câștigâtori ai concursului Prix de Lausanne, care vor interpreta duetul Rhapsody în coregrafia lui Sir Frederick Ashton.

Balerinilor deja consacrati li se vor alătura stele în ascensiune care studiază la școlile din Romănia și străinătate ( Ema Nănău – School of the Hamburg Ballet; Rebeca Zamfir și Marius Mabda – European School of Ballet, Amsterdam; Betty Pan din SUA, Ariana Sitaru și Ioana Săvulescu, John Cranko Stuttgart și mulți alții) care vor prezenta solo-uri de dans clasic și contemporan, laureați ai premiilor internaționale de prestigiu, precum Youth America Grand Prix, Prix de Lausanne și Got talent, dar şi tinerii din cadrul workshop-ului Revolve Dance ce vor fi selectați după o audiție minuțioasă.

Eveniment educațional și de promovare a excelenței

Latura educaţională a evenimentului va culmina cu sesiunea specială cu Nikolay Tsiskaridze, rectorul Academiei de balet Vaganova, Invitat de Onoare care va fi pentru prima dată în România. Acesta va discuta cu auditoriul într-un eveniment special despre metoda Vaganova, cea care sta la baza metodei de predare în țara noastră, și va prezenta cartea „Mon théâtre”, oferind autografe participanților.

Biletele pentru Stars Gala by Revolve Dance, programată pe 24 august la Opera Naţională Bucureşti se găsesc pe IaBilet.ro.

Evenimentul va dura aproximativ 2 ore, incluzând o pauză, și va avea trei părți principale:

Suita din Frumoasa din pădurea adormită

coregrafie Nacho Duato

Centenaire Roland Petit – Duetul Carmen ( proiect cofinanțat de AFCN)

Ambasadorii Revolve dance & invitații ( Rhapsody, Spartacus, solo-uri și pas de deux celebre)

coregrafiile realizate în cadrul Revolve Dance summer intensive

Despre Stars Gala

Stars Gala este un eveniment cultural unic în România, care reunește pe aceeași scenă și în aceeași coregrafie balerini profesioniști de top și tineri talentați din țară și din străinătate, facilitând astfel o platformă de promovare și de lansare pentru noile generații de dansatori. Prin participarea la acest eveniment, tinerii artiști beneficiază de vizibilitate internațională și oportunitatea de a dansa alături de staruri mondiale, fiind sprijiniți în drumul lor spre excelență.

De-a lungul anilor, am avut bucuria și onoarea de a susține și promova tineri talentați din România, care, pas cu pas, au urcat spre cele mai înalte culmi ale baletului internațional. Mulți dintre acești dansatori au devenit astăzi nume cunoscute pe scenele cele mai prestigioase ale lumii, fiind adevărați ambasadori ai artei românești.

Această gală reprezintă o ocazie specială de a fi martorii unei generații de excepție, care a crescut și s-a afirmat pe scena internațională, și de a demonstra că investiția în tineri și în promovarea talentului românesc poate aduce rezultate remarcabile.

Despre NACHO DUATO

Nacho Duato este unul dintre cei mai importanți coregrafi și interpreți de balet contemporan din lume. S-a născut în 1957 în Valencia, Spania, și a fost principalul coregraf al Mariinsky Theatre din Sankt Petersburg, precum și director artistic al Ballet de Barcelona. Este recunoscut pentru stilul său inovator, care combină tehnica clasică cu elemente de dans contemporan, și pentru contribuțiile sale semnificative în evoluția artei baletului.

Este creatorul unor spectacole celebre, precum „White Darkness”, „Por Vosotros”, și „Cero en Conducta”, fiind apreciat pentru abordările sale inovatoare și pentru modul în care explorează teme precum identitatea, libertatea și condiția umană.

Youtube Revolve dance: https://www.youtube.com/@revolvedancefestival5466

Parteneri și susținători

Evenimentul este organizat de Asociația Mapamond și beneficiază de sprijinul partenerilor:

Opera Națională București

Youth America Grand Prix, Grishko

Radio Guerrilla

Bilete pentru Stars Gala: iabilet.ro

Foto credit: Opera Națională București

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro