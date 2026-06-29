Viața ta, trăită mai ușor, cu mai puține kilograme

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fotografii: Dragoș Borcănea

realizator: Maurice Munteanu

În fiecare an, odată cu începutul verii, majoritatea femeilor se confruntă cu aceleași gânduri. „Încă un an în care nu am acel summer body la care visam. „Trebuie să găsesc un costum de baie care să-mi acopere cât mai mult abdomenul. „Mi-e rușine să port o rochie scurtă.



Sezon după sezon, se instalează aceeași presiune și același sentiment de vinovăție, iar relația cu propriul corp devine din ce în ce mai complicată. Comparațiile se amplifică, fotografiile din vacanță ajung să provoace anxietate, iar, aproape fără să ne dăm seama, ajungem să ne reducem întreaga existență la numărul pe care îl vedem pe cântar.



Poate că nici nu este surprinzător că reacționăm așa. Multe dintre noi am crescut cu ideea că un corp armonios e o virtute în sine și că felul în care arătăm spune ceva despre noi. Ani la rând, conversația despre greutate a fost redusă la voință și disciplină. Dacă reușeai să slăbești, erai felicitată. Dacă nu, concluzia venea rapid: nu te-ai străduit suficient.



În realitate, lucrurile sunt mult mai complexe. Greutatea nu este influențată doar de ceea ce mâncăm sau de cât sport facem. Există hormoni, stres, sarcini, menopauză sau probleme de sănătate care schimbă felul în care funcționează organismul. De aceea, reducerea tuturor acestor schimbări la lipsă de voință este nu doar nedreaptă, ci și greșită.

Campania de conștientizare „Adevărul despre greutatea ta, susținută de Novo Nordisk, pornește de la această realitate și de la ideea că în spatele kilogramelor există contexte de viață diferite, iar discuția merită purtată cu mai multă empatie și mai puțină judecată. Poziționând obezitatea ca problemă medicală, nu ca eșec personal, demersul încurajează pacienții să caute evaluare și sprijin multidisciplinar specializat.

Am aflat patru povești personale și o perspectivă medicală, protagoniștii vorbind deschis despre evoluția relațiilor lor cu propriile corpuri, despre rușine, presiune și schimbare, în speranța că poveștile lor te vor ajuta să gândești altfel.

Ileana Badiu

Pentru multe femei, menopauza nu vine doar cu bufeuri, insomnii sau schimbări de dispoziție. Este și perioada în care corpul începe să funcționeze diferit, în care greutatea se modifică și metabolismul încetinește. Multe femei ajung să se învinovățească pentru transformări pe care nu le înțeleg pe deplin și intră, aproape inevitabil, într-un soi de război cu propriul corp.

Ileana Badiu cunoaște foarte bine această experiență. La doar 42 de ani, a intrat la menopauză precoce și s-a trezit în fața unei realități complet noi.

„Nu e ușor să îți vezi corpul schimbându-se și, în general, să vezi că te schimbi. Mai ales în perioada de perimenopauză și ulterior de menopauză, schimbările pot fi dramatice, spune Ileana.

Deși recunoaște că vestea a fost inițial un șoc, nu a lăsat sentimentul de neputință să o copleșească. A început să se informeze, să citească și să înțeleagă ce se întâmplă cu propriul organism.

„Mi-am dat seama că statusul hormonal schimbă complet tot ce se întâmplă cu organismul tău și că nu poți bloca acest lucru. Poți doar să ameliorezi lucrurile. Iar asta presupune să mergi la medic, să folosești soluțiile medicinei moderne și să îți ajustezi complet stilul de viață, de la modul în care te alimentezi, te hidratezi, dormi și chiar gândești.



Pe măsură ce a început să înțeleagă mai bine schimbările prin care trecea, Ileana și-a dat seama că multe dintre regulile pe care le aplicase toată viața nu mai funcționau la fel. Și că unul dintre cele mai dificile lucruri pentru o femeie aflată la menopauză este să accepte că propriul corp are, pur și simplu, alte nevoi.

„Sunt foarte puține femei cărora nu li se schimbă metabolismul. Este normal să apară o creștere în greutate, spune ea.



Tocmai de aceea, consideră că unul dintre cele mai frustrante sfaturi pe care le primesc femeile aflate la menopauză este îndemnul de a mânca mai puțin și de a face mai mult sport.

„Lucrurile nu mai funcționează așa. Uneori, mâncatul mai puțin poate însemna chiar mai mult stres pentru organism, explică Ileana.

Mai presus de orice, spune că femeile trebuie să renunțe la sentimentul de vinovăție pe care îl asociază atât de des cu kilogramele acumulate în această etapă a vieții.



„Nu ar trebui să te simți vinovată pentru că nu poți slăbi. Nu înseamnă că ești mai puțin. Nu înseamnă că nu mai ești capabilă să slăbești dacă lucrurile care funcționau înainte nu mai funcționează acum. Este normal să se întâmple asta, dar este normal și să ceri ajutor. Dacă am normalizat discuțiile despre operațiile estetice, cred că a venit momentul să știm că există soluții și pentru menopauză. Soluții care te ajută să pierzi în greutate sau să îți menții greutatea. Progresele medicinei te pot ajuta să te simți mai bine și să faci ca transformările să nu fie atât de radicale.

Ela Crăciun

Menopauza nu este singura etapă care poate schimba profund relația unei femei cu propriul corp. Și maternitatea vine cu la fel de multe transformări fizice și emoționale. Ela Crăciun știe foarte bine acest lucru. Mamă a trei copii, spune că fiecare sarcină a fost diferită și că organismul ei s-a schimbat odată cu fiecare etapă a vieții.



După prima sarcină, la 24 de ani, cele 20 de kilograme acumulate au dispărut rapid. La a doua, însă, lucrurile nu au mai fost la fel, iar presiunea de a reveni la forma de dinainte a devenit tot mai puternică.

„Am început să lupt cu mine, cu dietele și cu toată presiunea. O dată, presiunea socială, a doua oară – presiunea pe care eu o puneam pe mine. Și am intrat într-un tăvălug. De diete peste diete peste diete, își amintește ea.

Ani la rând, a slăbit, s-a îngrășat, a încercat soluții noi și a continuat să caute corpul în care să se simtă bine. Deși vorbește despre sănătate de mai bine de 11 ani și cunoaște foarte bine teoria, spune că, pentru mult timp, a existat o diferență între ceea ce știa și ceea ce simțea.

„Era persoana cerebrală, care știa ce trebuie să facă, și era cealaltă persoană, care se lăsa prinsă de tăvălugul acesta: «Vreau să arăt bine, vreau să slăbesc, dar vreau acum».

La un moment dat, a înțeles că problema nu era lipsa informațiilor, ci presiunea constantă pe care o punea asupra ei. A apelat din nou la un specialist și, odată cu reguli simple și mai puține restricții, a început să se relaxeze și să privească lucrurile cu mai mult echilibru. Cu toate acestea, spune că acceptarea propriului corp nu a fost deloc un proces ușor.

„Ne uităm pe Instagram și vedem numai siluete perfecte, numai femei care merg la sală și care par să aibă timp pentru toate. Știu cât de greu este să nu te compari, pentru că și eu cad în capcana asta. Dar cred că unul dintre cele mai importante lucruri este să nu ne mai comparăm viața cu a nimănui.

Privind în urmă, spune că cea mai importantă schimbare nu a fost cea a corpului, ci a felului în care se raportează la el.



„Mi-au trebuit 44 de ani să învăț să nu îmi mai fie rușine cu corpul meu. Cred că este important să ne mulțumim cu ceea ce avem acum. Avem copii, avem și câteva kilograme în plus, avem și o vârstă, avem și celulită. Lucrurile se schimbă permanent în viața unei femei. Cel mai important este să îți asculți corpul și să îi oferi ceea ce are nevoie. Iar eu încerc să îmi duc energia spre lucrurile pe care mi le doresc cu adevărat.

Zarug

Pentru mulți oameni, Zarug a fost ani la rând personajul exuberant și amuzant pe care îl vedeau la televizor și în online. Mai puțini au văzut, însă, ce înseamnă să îți schimbi corpul sub privirile tuturor și să descoperi că oamenii se atașaseră inclusiv de felul în care arătai.



„Am pierdut joburi din cauza asta. Mi-am pierdut emploi-ul de gras simpatic. De personaj caricatural, mărturisește.

Lucru care i-a reamintit câte stereotipuri există în continuare și cât de mult continuă oamenii să asocieze greutatea corporală doar cu partea estetică. „Dar vorbim de o boală, spune el. „Dacă ne referim la obezitate. Și mi-aș dori, la fel ca mulți alții, să putem da uitării aceste prejudecăți legate de slăbit și de greutate, ca și cum ar ține doar de bun-simț și de măsură.



Vorbește în același timp și despre rușinea cu care mulți oameni se confruntă și subliniază că acest sentiment este „cel mai nociv dintre toate și că nici nu ar trebui să existe. Să îmi fie rușine de corpul meu este doar o risipă de timp. Și asta o spun pentru cei de acasă, dar și pentru mine.



În schimb, crede cu tărie că ceea ce ar trebui să primeze este capacitatea de a cere ajutor. În cazul lui, ajutorul a venit din partea unui medic, alături de care a reușit să construiască un plan și să aleagă varianta care i se potrivea cel mai bine. „Îmi era clar că nu puteam să rămân la 130 de kilograme, își aduce aminte.



Privind în urmă, spune că fiecare kilogram pierdut „a venit la pachet cu beneficii care au întrecut cu mult efortul depus. Am reușit să fac distincția între mâncatul pentru supraviețuire și mâncatul compulsiv, pe care îl aveam înainte. Și mi-am dat seama că, de fapt, aveam nevoie de mult mai puține alimente ca să mă hrănesc decât consumam înainte.



Revenind la discuția despre presiunea socială, spune că „cel mai important este să prioritizezi în existența ta binele tău și, în primul și în primul rând, sănătatea. Pentru că aici vorbim despre o problemă de sănătate. Și atunci ce mai contează ce spune X sau Y despre corpul meu? Cum poți să iei judecata altora despre faptul că tu ești pe un drum de vindecare decât ca pe o tâmpenie și să o lași să treacă? Trebuie să învățăm să avem recunoștința pentru corpul nostru, pentru că, până la urmă, uite câte lucruri mărețe a realizat pentru noi.

Anca Bucur

Campioană de fitness, wellness coach și de șapte ori Miss Fitness Universe, Anca Bucur și-a petrecut ani întregi urmărind obiective clare, performanțe și rezultate. În sportul de performanță, corpul devine principalul instrument de lucru, iar succesul este măsurat, de multe ori, în funcție de ceea ce poți obține de la el. Astăzi, spune că relația cu propriul corp s-a schimbat. Dacă în perioada competițiilor totul era evaluat prin prisma rezultatelor, acum „sunt mult mai echilibrată și sunt atentă la nevoile corpului meu, la ceea ce îmi cere.

Paradoxal, chiar dacă mulți oameni au asociat-o întotdeauna cu imaginea unui corp „perfect, Anca recunoaște că și ea a trecut prin perioade în care nu s-a simțit confortabil în propria piele.



„Am avut etapele acelea de transformare după încheierea sportului de performanță și a fost nevoie de înțelepciune ca să înțeleg că organismul se schimbă. Și că trebuie să îl ascult și să îl tratez cu mai multă blândețe. Mi-am dat seama că nu este vorba doar despre estetic. Odată cu trecerea prin diferite etape ale vieții, echilibrul și starea de bine devin mult mai importante.



Experiența personală a făcut-o să privească diferit și discuția despre slăbit. Consideră că mișcarea este esențială pentru sănătate, oferindu-ne echilibru, încredere, energie și o stare de bine de care avem nevoie pentru a funcționa. În același timp, subliniază că „sportul este doar unul dintre elementele pe care trebuie să le luăm în calcul atunci când vorbim despre pierderea în greutate. Trebuie să ținem cont de somn, de stres, de activitățile zilnice. Și, mai ales, să nu ne pedepsim cu sportul. Uneori am impresia că activitatea fizică devine o pedeapsă pentru noi și că avem impresia că este singurul lucru care ne poate duce la rezultatele pe care ni le dorim. Dar este doar o piesă dintr-un puzzle mult mai mare.



Când vine vorba despre vară și presiunea de a avea un corp perfect, Anca spune că pentru ea acest sezon înseamnă „multă culoare și bucurie și că ar trebui să îl privim ca pe un prilej de a ne bucura de vacanțe și de oamenii dragi.

„Fotografia cea mai frumoasă este aceea în care te simți bine, nu aceea în care arăți perfect.

Astăzi, crede că relația sănătoasă cu propriul corp „nu este un lucru cu care ne naștem și nici ceva ce găsim într-o carte sau într-un sfat prețios. Este un efort pe care trebuie să îl faci tu cu tine, să înțelegi ce îți dorești și care este echilibrul de care ai nevoie.

Dr. Laura Ene

Deși poveștile celor cinci protagoniști sunt foarte diferite, toate ajung, într-un fel sau altul, la aceeași concluzie: greutatea nu este niciodată doar despre mâncare și nici doar despre voință. În spatele kilogramelor în plus există hormoni, stres, lipsă de somn, etape diferite ale vieții și, de multe ori, multă vinovăție.



Tocmai despre toate aceste lucruri vorbește și dr. Laura Ene, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, trainer și autor. Din perspectiva sa, excesul ponderal trebuie privit înainte de toate ca o problemă de sănătate, nu doar ca una estetică. Există și câteva repere medicale care îi ajută pe specialiști să evalueze riscurile asociate excesului ponderal. „Un indice de masă corporală de peste 30 indică obezitatea, iar valorile de peste 27, în prezența unor afecțiuni precum hipertensiunea, dislipidemia, ficatul gras sau apneea în somn, reprezintă deja un motiv de evaluare medicală.



Dar numerele nu spun niciodată toată povestea. Dincolo de ele, medicul atrage atenția asupra factorilor care pot influența decisiv procesul de gestionare a greutății, și care nu au legătură cu alimentația. „Orice strădanie de a ține o dietă se sfârșește cu eșec atâta timp cât nu dormim suficient, când hormonii noștri sunt dezechilibrați și nu îi tratăm sau când stresul este la cote maxime, explică dr. Laura Ene.

Tocmai de aceea, un plan alimentar eficient nu începe și nu se termină cu restricții. Medicul spune că, de la calculul necesarului caloric până la alegerile alimentare reale, este un drum lung, iar rolul specialistului este să construiască un plan care poate fi respectat. „Nu eliminăm grupe întregi de alimente. Îl întrebăm pe cel din fața noastră ce îi place să mănânce și în jurul acestui lucru îi construim dieta. Așa cum nu te îngrași de la o felie de pizza, nu o să slăbești cu o salată.

Aceeași logică se aplică și în vacanțe, la petreceri sau de sărbători. Echilibrul nu înseamnă să fugi de paste sau prăjituri, ci să le integrezi cu măsură, fără să transformi fiecare abatere într-un eșec.

De aceea, îi încurajează pe oamenii care se simt judecați din cauza greutății lor să ignore stigmatizarea și să nu încerce să gestioneze singuri un proces care poate fi mult mai complex decât pare la prima vedere.

„Este suficient de greu să trăiești cu kilograme în plus cât să îți mai pui pe suflet și etichetele celorlalți. Aveți răbdare cu voi și cu corpul vostru, pentru că lucrurile bune nu se întâmplă peste noapte. În același timp, subliniază că orice proces de slăbire ar trebui să se desfășoare sub supraveghere medicală. Dietele foarte restrictive și soluțiile rapide pot aduce deficite nutriționale, probleme digestive sau alte dezechilibre. „Poate cântarul va arăta bine, însă sănătatea poate avea de suferit. De aceea este important să lucrați cu profesioniști și, ideal, cu o echipă multidisciplinară formată din medic, nutriționist și psihoterapeut.

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