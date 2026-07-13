Viața ta, trăită mai ușor, cu mai puține kilograme. De vorbă cu Anca Bucur

Prin campania de conștientizare „Adevărul despre greutatea ta”, Novo Nordisk aduce în discuție importanța empatiei, a înțelegerii medicale și a sprijinului specializat.

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  . Actualizat 13.07.2026, 16:15,  de  ELLE
Viața ta, trăită mai ușor, cu mai puține kilograme. De vorbă cu Anca Bucur

Felul în care ne raportăm la propriul corp se schimbă odată cu experiențele prin care trecem. Pentru unii, aceste schimbări apar în urma unei sarcini sau a menopauzei. Pentru alții, ele vin odată cu trecerea timpului sau cu încheierea unei etape importante din viață. În toate aceste situații, însă, greutatea și imaginea corporală ajung adesea să fie privite prin prisma judecăților și a standardelor impuse de societate, nu a contextului în care se află fiecare persoană.

Campania „Adevărul despre greutatea ta', susținută de Novo Nordisk, pornește de la ideea că excesul ponderal este mult mai complex decât pare la prima vedere și că, în spatele kilogramelor, există factori biologici, hormonali și emoționali care nu pot fi ignorați. Printr-o abordare bazată pe empatie, înțelegere medicală și sprijin specializat, campania își propune să schimbe perspectiva asupra obezității și să încurajeze oamenii să privească relația cu propriul corp dincolo de prejudecăți.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Campioană de fitness, wellness coach și de șapte ori Miss Fitness Universe, Anca Bucur și-a petrecut ani întregi urmărind obiective clare, performanțe și rezultate. În sportul de performanță, corpul devine principalul instrument de lucru, iar succesul este măsurat, de multe ori, în funcție de ceea ce poți obține de la el. Astăzi, spune că relația cu propriul corp s-a schimbat. Dacă în perioada competițiilor totul era evaluat prin prisma rezultatelor, acum „sunt mult mai echilibrată și sunt atentă la nevoile corpului meu, la ceea ce îmi cere.

Paradoxal, chiar dacă mulți oameni au asociat-o întotdeauna cu imaginea unui corp „perfect, Anca recunoaște că și ea a trecut prin perioade în care nu s-a simțit confortabil în propria piele.

„Am avut etapele acelea de transformare după încheierea sportului de performanță și a fost nevoie de înțelepciune ca să înțeleg că organismul se schimbă. Și că trebuie să îl ascult și să îl tratez cu mai multă blândețe. Mi-am dat seama că nu este vorba doar despre estetic. Odată cu trecerea prin diferite etape ale vieții, echilibrul și starea de bine devin mult mai importante.

Experiența personală a făcut-o să privească diferit și discuția despre slăbit. Consideră că mișcarea este esențială pentru sănătate, oferindu-ne echilibru, încredere, energie și o stare de bine de care avem nevoie pentru a funcționa. În același timp, subliniază că „sportul este doar unul dintre elementele pe care trebuie să le luăm în calcul atunci când vorbim despre pierderea în greutate. Trebuie să ținem cont de somn, de stres, de activitățile zilnice. Și, mai ales, să nu ne pedepsim cu sportul. Uneori am impresia că activitatea fizică devine o pedeapsă pentru noi și că avem impresia că este singurul lucru care ne poate duce la rezultatele pe care ni le dorim. Dar este doar o piesă dintr-un puzzle mult mai mare.

Când vine vorba despre vară și presiunea de a avea un corp perfect, Anca spune că pentru ea acest sezon înseamnă „multă culoare și bucurie și că ar trebui să îl privim ca pe un prilej de a ne bucura de vacanțe și de oamenii dragi.

„Fotografia cea mai frumoasă este aceea în care te simți bine, nu aceea în care arăți perfect.

Astăzi, crede că relația sănătoasă cu propriul corp „nu este un lucru cu care ne naștem și nici ceva ce găsim într-o carte sau într-un sfat prețios. Este un efort pe care trebuie să îl faci tu cu tine, să înțelegi ce îți dorești și care este echilibrul de care ai nevoie.

Descoperă mai multe informații pe www.adevaruldespregreutateata.ro.

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