Viața ta, trăită mai ușor, cu mai puține kilograme. De vorbă cu Dr. Laura Ene, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

În cadrul campaniei de conștientizare „Adevărul despre greutatea ta”, susținută de Novo Nordisk, medicii explică de ce excesul ponderal nu poate fi redus la alimentație sau voință.

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  de  ELLE
Viața ta, trăită mai ușor, cu mai puține kilograme. De vorbă cu Dr. Laura Ene, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice

În jurul greutății corporale continuă să existe numeroase mituri și prejudecăți. De cele mai multe ori, excesul ponderal este pus exclusiv pe seama alimentației sau a lipsei de voință, deși realitatea este mult mai complexă și implică factori biologici, hormonali și medicali care nu pot fi ignorați.

Campania de conștientizare „Adevărul despre greutatea ta', susținută de Novo Nordisk, își propune să aducă în prim-plan această perspectivă și să încurajeze o abordare bazată pe empatie, informație medicală și sprijin multidisciplinar. Alături de mărturiile personale ale protagoniștilor campaniei – Ileana Badiu, Ela Crăciun, Zarug și Anca Bucur –, demersul include și perspectiva specialiștilor.

Dr. Laura Ene, medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, explică de ce excesul ponderal trebuie privit înainte de toate ca o problemă de sănătate, nu doar ca una estetică, și de ce gestionarea lui presupune mult mai mult decât restricții alimentare sau voință. Există și câteva repere medicale care îi ajută pe specialiști să evalueze riscurile asociate excesului ponderal. „Un indice de masă corporală de peste 30 indică obezitatea, iar valorile de peste 27, în prezența unor afecțiuni precum hipertensiunea, dislipidemia, ficatul gras sau apneea în somn, reprezintă deja un motiv de evaluare medicală.

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Dar numerele nu spun niciodată toată povestea. Dincolo de ele, medicul atrage atenția asupra factorilor care pot influența decisiv procesul de gestionare a greutății și care nu au legătură cu alimentația. „Orice strădanie de a ține o dietă se sfârșește cu eșec atâta timp cât nu dormim suficient, când hormonii noștri sunt dezechilibrați și nu îi tratăm sau când stresul este la cote maxime, explică dr. Laura Ene.

Tocmai de aceea, un plan alimentar eficient nu începe și nu se termină cu restricții. Medicul spune că, de la calculul necesarului caloric până la alegerile alimentare reale, este un drum lung, iar rolul specialistului este să construiască un plan care poate fi respectat. „Nu eliminăm grupe întregi de alimente. Îl întrebăm pe cel din fața noastră ce îi place să mănânce și în jurul acestui lucru îi construim dieta. Așa cum nu te îngrași de la o felie de pizza, nu o să slăbești cu o salată.

Aceeași logică se aplică și în vacanțe, la petreceri sau de sărbători. Echilibrul nu înseamnă să fugi de paste sau prăjituri, ci să le integrezi cu măsură, fără să transformi fiecare abatere într-un eșec.

De aceea, îi încurajează pe oamenii care se simt judecați din cauza greutății lor să ignore stigmatizarea și să nu încerce să gestioneze singuri un proces care poate fi mult mai complex decât pare la prima vedere.

„Este suficient de greu să trăiești cu kilograme în plus cât să îți mai pui pe suflet și etichetele celorlalți. Aveți răbdare cu voi și cu corpul vostru, pentru că lucrurile bune nu se întâmplă peste noapte.

În același timp, subliniază că orice proces de slăbire ar trebui să se desfășoare sub supraveghere medicală. Dietele foarte restrictive și soluțiile rapide pot aduce deficite nutriționale, probleme digestive sau alte dezechilibre. „Poate cântarul va arăta bine, însă sănătatea poate avea de suferit. De aceea este important să lucrați cu profesioniști și, ideal, cu o echipă multidisciplinară formată din medic, nutriționist și psihoterapeut.

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