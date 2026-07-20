Viața ta, trăită mai ușor, cu mai puține kilograme. De vorbă cu Zarug

Campania „Adevărul despre greutatea ta”, susținută de Novo Nordisk, pornește de la ideea că obezitatea este o problemă medicală, nu un eșec personal, și încurajează oamenii să caute evaluare și sprijin multidisciplinar specializat.

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  . Actualizat 20.07.2026, 17:15,  de  ELLE
Viața ta, trăită mai ușor, cu mai puține kilograme. De vorbă cu Zarug

De prea multe ori, discuțiile despre greutate sunt reduse la aparențe, iar oamenii sunt judecați exclusiv prin prisma felului în care arată. În realitate, în spatele kilogramelor în plus se află adesea contexte de viață complexe, afecțiuni medicale, dezechilibre hormonale sau provocări emoționale despre care se vorbește prea puțin.

Campania „Adevărul despre greutatea ta', susținută de Novo Nordisk, își propune să schimbe această perspectivă și să încurajeze o conversație bazată pe empatie, informare și sprijin specializat. Pornind de la ideea că obezitatea este o boală, nu un eșec personal, inițiativa aduce în prim-plan experiențe care arată cât de diferită poate fi relația fiecăruia cu propriul corp. Printre ele se numără și cea a lui Zarug. Pentru mulți oameni, el a fost ani la rând personajul exuberant și amuzant pe care îl vedeau la televizor și în online. Mai puțini au văzut, însă, ce înseamnă să îți schimbi corpul sub privirile tuturor și să descoperi că oamenii se atașaseră inclusiv de felul în care arătai.

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„Am pierdut joburi din cauza asta. Mi-am pierdut emploi-ul de gras simpatic. De personaj caricatural, mărturisește.

Lucru care i-a reamintit câte stereotipuri există în continuare și cât de mult continuă oamenii să asocieze greutatea corporală doar cu partea estetică. „Dar vorbim de o boală, spune el. „Dacă ne referim la obezitate. Și mi-aș dori, la fel ca mulți alții, să putem da uitării aceste prejudecăți legate de slăbit și de greutate, ca și cum ar ține doar de bun-simț și de măsură.

Vorbește în același timp și despre rușinea cu care mulți oameni se confruntă și subliniază că acest sentiment este „cel mai nociv dintre toate și că nici nu ar trebui să existe. Să îmi fie rușine de corpul meu este doar o risipă de timp. Și asta o spun pentru cei de acasă, dar și pentru mine.

În schimb, crede cu tărie că ceea ce ar trebui să primeze este capacitatea de a cere ajutor. În cazul lui, ajutorul a venit din partea unui medic, alături de care a reușit să construiască un plan și să aleagă varianta care i se potrivea cel mai bine. „Îmi era clar că nu puteam să rămân la 130 de kilograme, își aduce aminte.

Privind în urmă, spune că fiecare kilogram pierdut „a venit la pachet cu beneficii care au întrecut cu mult efortul depus. Am reușit să fac distincția între mâncatul pentru supraviețuire și mâncatul compulsiv, pe care îl aveam înainte. Și mi-am dat seama că, de fapt, aveam nevoie de mult mai puține alimente ca să mă hrănesc decât consumam înainte.

Revenind la discuția despre presiunea socială, spune că „cel mai important este să prioritizezi în existența ta binele tău și, în primul și în primul rând, sănătatea. Pentru că aici vorbim despre o problemă de sănătate. Și atunci ce mai contează ce spune X sau Y despre corpul meu? Cum poți să iei judecata altora despre faptul că tu ești pe un drum de vindecare decât ca pe o tâmpenie și să o lași să treacă? Trebuie să învățăm să avem recunoștința pentru corpul nostru, pentru că, până la urmă, uite câte lucruri mărețe a realizat pentru noi.

Descoperă mai multe informații pe www.adevaruldespregreutateata.ro.

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