Viața ta, trăită mai ușor, cu mai puține kilograme. De vorbă cu Ileana Badiu

Campania „Adevărul despre greutatea ta”, susținută de Novo Nordisk, aduce în prim-plan povești despre schimbare, acceptare și o relație mai sănătoasă cu propriul corp.

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  . Actualizat 20.07.2026, 17:16,  de  ELLE
Viața ta, trăită mai ușor, cu mai puține kilograme. De vorbă cu Ileana Badiu

Relația cu propriul corp nu rămâne aceeași de-a lungul vieții. Există etape în care schimbările apar firesc, însă sunt greu de acceptat, mai ales atunci când sunt însoțite de presiunea de a arăta la fel ca înainte. Menopauza este una dintre aceste perioade, iar multe femei ajung să se confrunte nu doar cu simptomele specifice, ci și cu sentimentul că propriul corp nu le mai răspunde în același fel.

Campania de conștientizare „Adevărul despre greutatea ta', susținută de Novo Nordisk, își propune să schimbe perspectiva asupra greutății și să încurajeze o conversație bazată pe empatie, înțelegere medicală și sprijin specializat. Pornind de la ideea că excesul ponderal nu este doar o chestiune de voință, ci poate avea numeroase cauze biologice și medicale, demersul aduce în prim-plan poveștile unor oameni care vorbesc deschis despre relația lor cu propriul corp. Printre ei se numără Ileana Badiu, care povestește despre provocările menopauzei precoce și despre procesul prin care a învățat să privească schimbările cu mai multă înțelegere.

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„Nu e ușor să îți vezi corpul schimbându-se și, în general, să vezi că te schimbi. Mai ales în perioada de perimenopauză și ulterior de menopauză, schimbările pot fi dramatice, spune Ileana, care a intrat la menopauză precoce la 42 de ani.

Deși recunoaște că vestea a fost inițial un șoc, nu a lăsat sentimentul de neputință să o copleșească. A început să se informeze, să citească și să înțeleagă ce se întâmplă cu propriul organism.

„Mi-am dat seama că statusul hormonal schimbă complet tot ce se întâmplă cu organismul tău și că nu poți bloca acest lucru. Poți doar să ameliorezi lucrurile. Iar asta presupune să mergi la medic, să folosești soluțiile medicinei moderne și să îți ajustezi complet stilul de viață, de la modul în care te alimentezi, te hidratezi, dormi și chiar gândești.

Pe măsură ce a început să înțeleagă mai bine schimbările prin care trecea, Ileana și-a dat seama că multe dintre regulile pe care le aplicase toată viața nu mai funcționau la fel. Și că unul dintre cele mai dificile lucruri pentru o femeie aflată la menopauză este să accepte că propriul corp are, pur și simplu, alte nevoi.

„Sunt foarte puține femei cărora nu li se schimbă metabolismul. Este normal să apară o creștere în greutate, spune ea.

Tocmai de aceea, consideră că unul dintre cele mai frustrante sfaturi pe care le primesc femeile aflate la menopauză este îndemnul de a mânca mai puțin și de a face mai mult sport.

„Lucrurile nu mai funcționează așa. Uneori, mâncatul mai puțin poate însemna chiar mai mult stres pentru organism, explică Ileana.

Mai presus de orice, spune că femeile trebuie să renunțe la sentimentul de vinovăție pe care îl asociază atât de des cu kilogramele acumulate în această etapă a vieții.

„Nu ar trebui să te simți vinovată pentru că nu poți slăbi. Nu înseamnă că ești mai puțin. Nu înseamnă că nu mai ești capabilă să slăbești dacă lucrurile care funcționau înainte nu mai funcționează acum. Este normal să se întâmple asta, dar este normal și să ceri ajutor. Dacă am normalizat discuțiile despre operațiile estetice, cred că a venit momentul să știm că există soluții și pentru menopauză. Soluții care te ajută să pierzi în greutate sau să îți menții greutatea. Progresele medicinei te pot ajuta să te simți mai bine și să faci ca transformările să nu fie atât de radicale.

Descoperă mai multe informații pe www.adevaruldespregreutateata.ro.

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