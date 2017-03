Dupa primele doua filme, toata lumea se intreaba daca va exista si o a treia parte. Fanii au tot vrut sa afle, si se pare ca si Reese Witherspoon abia asteapta sa apara “Legally Blonde 3”.

Actrita de 40 de ani a fost invitata la emisiunea lui James Corden, The Late Show, si a raspuns intrebarii de pe buzele tuturor. “Da! Cred ca ar fi cool sa o vedem 15 ani mai tarziu. Un fel de, ce mai face ea acum? Ce credeti? Nu stiu. Dar am nevoie de o idee buna,” a spus ea.

Reese are si ea cateva variante de poveste care ar putea fi adaptate in o parte a treia a filmului. “Ar putea sa faca parte din Curtea Suprema, sau ar putea sa fie un avocat grozav si puternic – sau ar putea sa fie in inchisoare! Ar putea fi orice!” a mai povestit ea entuziasmata.

Chiar daca nu exista o declaratie oficiala care sa ne confirme ca lucrul la o a treia parte a filmului a inceput, sau macar ca este in discutii, nu exista nici o declaratie clara ca acest lucru este imposibil sa se intample. Nu putem decat sa speram ca Reese va gasi o idee buna, pe care va vrea sa ne-o arate pe micile ecrane.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE