Nimic nu se intampla fara voia Reginei, nici macar o logodna. Se pare ca Printul Harry are nevoie de permisiunea Reginei pentru a se casatori in viitor cu Meghan Markle.

Relatia Printului Harry cu actrita Meghan Markle este cu siguranta serioasa, mai ales daca ne amintim de declaratia data de reprezentatii familiei regale in privinta articolelor despre Meghan si familia sa, insa lucrurile sunt cu adevarat atat de serioase incat sa putem vorbi deja de o noua nunta regala?

Desi planurile celor doi nu ne sunt cunoscute, se pare Printul Harry nu va putea face acest pas fara sa primeasca aprobarea Reginei Elizabeta a II-a. Aceasta regula, sau mai bine zis lege, a fost promulgata in 1772 si, din cauza acesteia, orice casatorie facuta fara acordul suveranului in functie nu va fi recunoscuta. Practic, daca iubitul tau nu are nevoie de permisiunea bunicii sale pentru a va casatori, Printul Harry este obligat sa o ceara daca isi doreste ca relatia sa fie legala.

Se pare ca Regele George a dat aceasta lege in secolul XVIII, deoarece nu era de acord cu casatoria fratelui sau, Printul Henry. Din cauza acestuia, trei casatorii ale celor sapte fii ai regelui George au fost anulate sau considerate ilegitime.

De-a lungul timpului mai multi mostenitori au fost nevoiti sa faca sacrificii in numele iubirii, de exemplu sa renunte la tron, insa in secolul XX situatia nu a fost la fel de dramatica. Cu toate acestea, chiar si Printul Ernst August a fost nevoit sa ceara permisiunea Reginei pentru a se casatori cu Printesa Caroline de Monaco in 1999.

Din 2011 situatia s-a schimbat pentru membrii familiei regale, si asta datorita premierului David Cameron, care a dat un amendament conform caruia doar primii sase succesori la tron sunt nevoiti sa ceara aceasta permisiune.

Printul Harry este al 5-lea in linie, insa din fericire Regina Elizabeta a II-a nu a interzis nici o casatorie pana acum. Este prea devreme oare sa ne gandim ce designer ar alege Meghan Markle pentru a-i face rochia de mireasa?

Foto: Shutterstock, Arhiva Revistei ELLE