Meghan Markle si Printul Harry ies la o intalnire romantica, in tinute asortate

Meghan Markle si Printul Harry au fost surprinsi de catre fotografi in timp ce ieseau dintr-un club privat din Londra, purtand tinute asortate!

Actrita americana Meghan Markle si Printul Harry, membru al Familiei Regale Britanice si al 4-lea in linie pentru a ocupa tronul Marii Britanii, au avut o intalnire romatica in Londra, la Soho House. Soho House este un club privat, rezervat doar membrilor, si este si locul in care cei doi s-au cunoscut.

Cuplul a fost surprins de fotografi atunci cand paraseau Soho House, iar alegerile lor vestimentare nu au ramas necomentate. Se pare ca cei doi purtau tinute asortate, dupa cum poti vedea in poza de mai jos, postata de cotidianul The Sun.

EXCLUSIVE: Prince Harry spotted on sweet date with girlfriend Meghan Markle https://t.co/vjfHigNUy6 pic.twitter.com/6FuhfMWP8U — The Sun (@TheSun) February 2, 2017

Tinutele asemanatoare nu demonstreaza decat un singur lucru: ca Meghan Markle si Printul Harry sunt din ce in ce mai indragostiti!

Foto: Arhiva Revistei ELLE