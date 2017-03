Intr-o noua biografie numita „Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life” (Printul Charles: Pasiuni si Paradoxuri ale unei Vieti Improbabile), scriitoarea Sally Bedell Smith face dezvaluiri conform carora Printul Charles ar fi plans in noaptea dinaintea nuntii cu Printesa Diana.

Se pare ca acesta era inca indragostit fosta lui iubita, si nu simtea ca era momentul potrivit sa se casatoreasca cu Printesa Diana. Acesta lucru se intampla in 1981, dupa cativa ani in care Printul Charles si Camilla au trait o poveste interzisa de dragoste, deoarece ea era deja casatorita.

Printul Charles si Camilla au fost prezentati in 1971. Cei doi aveau multe in comun, si Charles iubea cel mai mult la aceasta faptul ca era cu picioarele pe pamant si nu era deloc interesata de moda. Camilla facea parte din clasa superioara, si era cunoscuta pentru temperamentul ei cald, matern, dar si pentru sex appeal-ul pe care-l emana. Relatia lor s-a incheiat brusc cand Charles a fost nevoit sa plece cu Marina Regala in 1973.

Chiar daca au mai existat intalniri intre cei doi, pentru ca faceau parte din aceleasi cercuri, casatoria Camillei nu ii aducea decat reputatie proasta lui Charles. Cand tatal sau i-a trimis o scrisoare in 1980, in acelasi timp in care Charles a fost vazut cu Diana pentru prima data, Printul a luat indemnul de a decide viitorul relatiei sale cu Diana ca pe un ordin de a se stabili la casa lui. Chiar daca i se parea o decizie pripita si fortata, nunta a avut loc la 4 luni dupa logodna anuntata in februarie 1981.

Autoarea cartii mai precizeaza ca inainte de ziua cea mare, a existat un episod in care Printul Charles a plans. Printesa Diana a plans si ea la un meci de polo, spunand ca voia sa anuleze tot. Sentimentul parea sa fie reciproc, dar in ciuda diferentei de mai mult de 10 ani dintre ei, a lipsei hobby-urilor comune si a viziunilor diferite, cei doi au ajuns totusi in fata altarului.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE