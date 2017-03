Meghan Markle si Printul Harry s-ar putea logodi in acest an

Chiar daca Meghan Markle si Printul Harry formeaza un cuplu de doar cateva luni, se pare ca cei doi au planuri mari pentru viitor.

Un prieten apropiat cuplului a declarat pentru Us Weekly ca Printul Harry intentioneaza sa o ceara in casatorie pe Markle pana la aniversarea unui an de relatie.

„Se vor logodi pana la sfarsitul verii”, a declarat acesta. „Au vorbit deja foarte serios despre viitorul lor. Se gandesc deja la cum va fi viata lor impreuna”.

In acest moment, cei doi locuiesc pe continente diferite, Markle fiind in Toronto, unde filmeaza pentru serialul „Suits”.

Desi zvonul este unul care ne bucura, avem multe indoieli cu privire la veridicitatea lui, tinand cont sursa.

Totusi, a devenit public faptul ca actrita se gandeste sa renunte la rolul din „Suits”, ceea ce ar putea fi un indiciu asupra faptului ca intentioneaza sa se mute la Londra pentru a fi aproape de Printul Harry.

Foto: Arhiva Revistei ELLE